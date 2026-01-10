Venezuela đàm phán khôi phục quan hệ với Mỹ

Chính phủ Venezuela khởi động các cuộc đàm phán khôi phục quan hệ ngoại giao với Mỹ nhằm giải quyết những hệ quả từ vụ đột kích ngày 3/1.

"Để giải quyết các vấn đề trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, cũng như tuân thủ nguyên tắc chủ quyền quốc gia và ngoại giao hòa bình, chính phủ Venezuela quyết định khởi động tiến trình ngoại giao với Mỹ", Bộ Ngoại giao Venezuela ngày 9/1 cho biết.

Cơ quan này cho hay quá trình đàm phán sẽ hướng đến tái lập phái bộ ngoại giao ở mỗi nước, từ đó giải quyết các hệ quả từ vụ tấn công và bắt cóc Tổng thống Nicolas Maduro cùng Đệ nhất phu nhân, cũng như xây dựng chương trình hành động vì lợi ích đôi bên.

Caracas tiếp tục lên án mạnh mẽ chiến dịch đột kích của Mỹ hôm 3/1, gọi đây là hành động "nghiêm trọng, bất hợp pháp và không có tính chính danh", khiến hơn 100 dân thường và binh sĩ thiệt mạng.

Chính phủ Venezuela cũng cáo buộc Mỹ "bắt cóc" vợ chồng ông Maduro, cho rằng đây là hành động vi phạm nghiêm trọng quyền miễn trừ cá nhân của nguyên thủ quốc gia và các nguyên tắc nền tảng của luật pháp quốc tế.

Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez chủ trì phiên họp Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/1. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Venezuela

Tuy vậy, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez nhấn mạnh Venezuela sẽ đối phó với Mỹ thông qua con đường ngoại giao, kiên định với đường lối "ngoại giao hòa bình" để bảo vệ chủ quyền, khôi phục trật tự pháp lý quốc tế và duy trì hòa bình.

Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil cho biết mục tiêu trước mắt là đánh giá điều kiện kỹ thuật và hậu cần cho việc mở lại các đại sứ quán, đồng thời xử lý những hệ quả phát sinh từ chiến dịch của Mỹ.

Giới chức Mỹ xác nhận một phái đoàn ngoại giao do ông John T. McNamara, phụ trách Đơn vị Vấn đề Venezuela đặt ở Đại sứ quán Mỹ tại Colombia, dẫn đầu đã tới Caracas để xem xét khả năng nối lại hoạt động của phái bộ Mỹ ở đây. Phía Venezuela cũng thông báo sẽ cử một đoàn ngoại giao sang Washington để nghiên cứu phương án mở lại đại sứ quán.

Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela ngừng hoạt động từ năm 2019 sau khi hai nước cắt đứt quan hệ. Kể từ đó, các vấn đề liên quan đến Venezuela được Mỹ xử lý thông qua đại sứ quán Mỹ ở Colombia. Tổng thống Donald Trump cũng cho biết chính quyền của ông đang cân nhắc các bước đi tiếp theo liên quan đến việc nối lại hiện diện ngoại giao tại Caracas.

Thanh Danh (Theo AFP, TeleSur)