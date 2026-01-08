Chính phủ Venezuela bàn cách giải cứu ông Maduro

Tổng thống lâm thời Venezuela chủ trì cuộc họp bàn về kế hoạch giải cứu vợ chồng Tổng thống Maduro, những người đang bị giam ở Mỹ.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez hôm 7/1 chủ trì "cuộc họp quan trọng" của liên minh chính trị với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez, Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello, cùng các thống đốc, nghị sĩ, thị trưởng và quan chức cấp cao.

Truyền hình quốc gia Venezuela cho biết các quan chức đã thảo luận "kế hoạch giải cứu Tổng thống Nicolas Maduro và bà Cilia Flores". Hiện chưa rõ nội dung chi tiết của kế hoạch này.

Trong những ngày qua, người ủng hộ ông Maduro tiếp tục tuần hành ở thủ đô Caracas để yêu cầu Mỹ trả tự do cho lãnh đạo Venezuela. Phát biểu trong cuộc tuần hành của phụ nữ ở Caracas ngày 7/1, Bộ trưởng Cabello cho rằng Mỹ đang "giam giữ tù nhân chiến tranh trên lãnh thổ của họ", yêu cầu Washington trả tự do cho vợ chồng ông Maduro.

Vợ chồng Tổng thống Maduro bị đưa ra khỏi trực thăng để tới tòa án New York ngày 5/1. Ảnh: Reuters

Theo ông Cabello, khi lực lượng Mỹ đột kích nơi ở của vợ chồng ông Maduro, bà Flores đã "dũng cảm đối mặt những kẻ tấn công" và kiên quyết nói rằng họ phải đưa bà đi cùng nếu bắt giữ ông Maduro.

"Đó chính là phẩm chất của phụ nữ Venezuela: Dũng cảm, tận hiến, sáng suốt và sẵn sàng dùng chính sinh mạng mình để bảo vệ nhân dân, quê hương và những người thân yêu", ông Cabello nhấn mạnh.

Vợ chồng Tổng thống Maduro bị bắt trong chiến dịch tập kích của Mỹ tại Caracas rạng sáng 3/1, rồi bị đưa đến New York. Chiến dịch đã vấp chỉ trích mạnh mẽ từ Liên Hợp Quốc và nhiều nước trên thế giới, trong đó có những đồng minh của Mỹ.

Ông Maduro, bà Flores ngày 5/1 trình diện tòa án liên bang ở New York để nghe cáo trạng và đều bác bỏ các tội danh mà công tố viên Mỹ đưa ra. Sau phiên điều trần, hai người bị đưa trở về nơi tạm giam tại nhà tù Brooklyn. Phiên điều trần tiếp theo sẽ diễn ra ngày 17/3.

Tổng thống lâm thời Rodriguez hôm 6/1 khẳng định chính phủ Venezuela sẽ tiếp tục theo đuổi hòa bình, bảo vệ chủ quyền quốc gia và nỗ lực để giành tự do cho Tổng thống Maduro và phu nhân. Bà cũng kêu gọi Mỹ "chấm dứt quấy rối", khẳng định đất nước vẫn có chính quyền hiến định và "quyền lực chính trị tập trung" được xây dựng trên nền tảng quyền lực nhân dân.

Huyền Lê (Theo ABC News, AFP, Telesurtv)