Cuộc sống ở Tehran dưới đòn không kích của Mỹ - Israel

Cột khói lớn bốc lên phía sau Tháp Tự do Azadi ở Tehran ngày 3/3, khi Mỹ và Israel tiếp tục không kích hàng loạt mục tiêu khắp Iran, đặc biệt là thủ đô nước này.
Cột khói bốc lên sau một cuộc không kích ở Tehran.
Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) thông báo Mỹ đã tấn công gần 2.000 mục tiêu tại Iran, phá hủy hàng trăm tên lửa, bệ phóng cùng 17 chiến hạm các loại.
Ảnh chân dung Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei treo dọc tòa nhà tại trung tâm Tehran ngày 3/3. Ông Khamenei thiệt mạng trong đòn tập kích của Mỹ và Israel vào sáng 28/2.
Các cuộc không kích liên tục khiến thủ đô Tehran nổi tiếng nhộn nhịp trở nên yên tĩnh, nhiều hàng quán đóng cửa, đường phố vắng xe cộ.
"Tình hình ở Tehran rất căng thẳng, người dân sợ hãi, ai cũng cố gắng ở nhà", Reza, thợ mộc ở Tehran, nói. "Mọi người đang lo sợ tột độ trước những đợt không kích sắp tới".
Khi nghe thấy tiếng nổ, một số người dân Tehran trèo lên nóc các tòa nhà để quan sát khu vực hứng bom. AJ, 30 tuổi, hồi đầu tuần leo lên nóc nhà chung cư và nhìn thấy một quả tên lửa bay vút qua, rơi xuống khu vực bạn thân anh sinh sống.
AJ nói người dân Iran không sợ hãi như chiến dịch không kích 12 ngày của Mỹ và Israel năm ngoái, do lần này các mục tiêu dân sự ít bị tấn công hơn.
Tuy nhiên, Tehran, đô thị 10 triệu dân, có mật độ dân cư rất cao, trụ sở các cơ quan chính phủ và quân đội thường nằm gần khu thương mại, dân cư.
Thực tế này khiến dân thường dễ bị tổn thương khi Mỹ và Israel mở rộng danh sách mục tiêu sang các cơ quan chính phủ, đài phát thanh truyền hình và trụ sở an ninh, cảnh sát Iran.
Trong ảnh là khói lửa bốc lên từ quận 7 của Tehran nhìn từ không gian.
Mưa đất cát trút xuống tại hiện trường một vụ không kích gần quảng trường Ferdowsi ở trung tâm Tehran ngày 3/3.
"Bom trút xuống rất gần chúng tôi trong đêm và rạng sáng", Yasaman, nhiếp ảnh gia 40 tuổi, kể. "Tôi đã không ngủ suốt 4 đêm nay rồi."
Người bị thương tại hiện trường vụ không kích ở quảng trường Ferdowsi, trung tâm Tehran.
AJ cho hay quãng thời gian yên tĩnh giữa các đợt không kích là "đáng sợ hơn cả", do người dân không thể biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Một phụ nữ đi ngang qua bệnh viện Gandhi bị hư hại ở Tehran, ngày 2/3.
Bệnh viện này bị ảnh hưởng trong một vụ tập kích nhằm vào tháp truyền thông của đài truyền hình phía đối diện. Y bác sĩ phải sơ tán bệnh nhân, trong đó có trẻ sơ sinh nằm lồng ấp.
Tường nứt toác, gạch vỡ rơi đầy sàn trong một phòng bệnh ở bệnh viện Gandhi, ngày 2/3.
"Chúng tôi có trẻ sơ sinh", giám đốc bệnh viện Mohammad Hassan Bani Assad cho hay. "Chúng tôi có 8 bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt, hai người trong tình trạng nguy kịch. Phụ nữ đang sinh con. Phôi thai trong khoa hỗ trợ sinh sản".
Chính phủ Iran đã kêu gọi người dân "bình tĩnh rời thủ đô", nhưng nhiều người không kịp sơ tán và hiện hạn chế ra đường.
Cảnh sát, quân đội và xe bọc thép trấn giữ tại các giao lộ chính, kiểm tra ngẫu nhiên phương tiện giao thông.
Người dân Iran đứng gần một đồn cảnh sát bị phá hủy hoàn toàn sau đòn không kích của Mỹ và Israel, ngày 2/3.
Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran hôm nay cho biết xung đột đã khiến 787 người chết ở nước này. Ít nhất 11 người tại Israel, 6 binh sĩ Mỹ cùng nhiều người tại các nước Trung Đông cũng thiệt mạng.
Đức Trung (Theo AFP, AP, Reuters)