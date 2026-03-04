Cuộc sống ở Tehran dưới đòn không kích của Mỹ - Israel

Khi nghe thấy tiếng nổ, một số người dân Tehran trèo lên nóc các tòa nhà để quan sát khu vực hứng bom. AJ, 30 tuổi, hồi đầu tuần leo lên nóc nhà chung cư và nhìn thấy một quả tên lửa bay vút qua, rơi xuống khu vực bạn thân anh sinh sống.

AJ nói người dân Iran không sợ hãi như chiến dịch không kích 12 ngày của Mỹ và Israel năm ngoái, do lần này các mục tiêu dân sự ít bị tấn công hơn.