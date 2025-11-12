Cuộc sống như thiên đường của gia đình trên đảo hoang

SolomonSống biệt lập trên đảo Uepi, gia đình Katie Kelly phải đặt thực phẩm trước 3 tháng, đổi lại là trải nghiệm bơi cùng cá đuối manta và cá mập ngay trước hiên nhà.

Mỗi ngày của gia đình Katie (36 tuổi) và Jase (40 tuổi) đều là một cuộc phiêu lưu. Họ đang cùng 3 con nhỏ, Arlo (7 tuổi), Ophelia (6 tuổi) và Darwin (2 tuổi) vận hành khu nghỉ dưỡng duy nhất trên đảo Uepi, một ốc đảo biệt lập thuộc quần đảo Solomon, quốc gia ở châu Đại Dương.

Vợ chồng Katie và các con trên đảo Uepi, thuộc quần đảo Solomon. Ảnh: Thatsfile

Uepi nằm ở một vị trí độc đáo, mặt trong là đầm phá Marovo - đầm nước mặn lớn nhất thế giới; mặt ngoài quay thẳng ra "The Slot", một vách san hô dốc thẳng đứng xuống độ sâu hàng nghìn mét. Vị trí này biến vùng nước xung quanh đảo thành một trong những hệ sinh thái biển đa dạng nhất hành tinh. Các loài sinh vật biển khổng lồ từ vùng nước sâu như cá đuối manta, cá mập, cá ngừ, cá voi thường xuyên bơi vào vùng rạn san hô nông của Uepi để tìm thức ăn.

Cơ duyên đưa Katie Kelly đến đây vào năm 2013 trong chuyến làm dược sĩ tình nguyện. Tại thị trấn Seghe (gần đảo Uepi), cô gặp Jase, khi đó 28 tuổi. Gia đình Jase đã sống ở Uepi từ những năm 1980 để vận hành khu nghỉ dưỡng lặn biển và cũng là đơn vị điều phối chuyến đi của Katie.

Hàng ngày, Jase đưa Katie đến các ngôi làng hẻo lánh để khám bệnh. Họ nhanh chóng phát hiện nhiều sự trùng hợp. Cả hai cùng lớn lên ở Townsville, Australia, sống cách nhau vài con phố và có chung bạn bè. Sau hai tuần, Katie rời đảo. Chỉ một tháng sau, Jase bay đến Australia tìm cô và họ bắt đầu yêu nhau.

Đến tháng 3/2015, Katie quyết định chuyển đến Uepi sống thử một năm, nhưng rồi cô yêu hòn đảo và ở lại hẳn. Cặp đôi kết hôn năm 2016.

Katie và chồng Jase. Ảnh: Thatslife

Nuôi con và vận hành một khu nghỉ dưỡng ở nơi biệt lập là một thử thách lớn về hậu cần. "Vì không có xe cộ hay cửa hàng, không hề có chuyện 'chạy ra ngoài mua thêm nguyên liệu'", Katie mô tả.

Gia đình phải lên kế hoạch và đặt thực phẩm trước ba tháng, vận chuyển bằng tàu chở hàng. Mọi thứ từ bột mì, hạt giống, dầu ăn, xà phòng sinh học, đến giấy vệ sinh đều được mua số lượng lớn. Nhiều mặt hàng như cà phê, trà, sữa tiệt trùng, ngũ cốc phải nhập khẩu từ Australia.

Để có rau xanh, họ tự trồng một phần trong vườn nhỏ và hệ thống thủy canh, một phần mua từ khu chợ cách 20 km đường biển, hoặc từ thủ đô Honiara cách 250 km. Nguồn protein chính là cá tươi đánh bắt mỗi ngày. Katie cũng đã thành thạo việc làm bánh mì để cả nhà luôn có bánh mới.

Mỗi sáng, bọn trẻ thức dậy với tiếng sóng vỗ và bắt đầu ngày mới bằng bơi lội. Sau đó, Arlo và Ophelia sẽ vào giờ học theo chương trình giáo dục từ xa của Australia, với sự hỗ trợ của một gia sư sống trên đảo.

Phần còn lại của ngày là những "tiết học" với đại dương. Chúng được tận mắt chứng kiến bạch tuộc giao phối, hay cá voi ghé thăm. Dù không nuôi thú cưng, đàn cá mập hàng trăm con sống quanh nhà trở nên quá đỗi quen thuộc.

Lịch trình hàng ngày của Katie và Jase bắt đầu bằng cuộc họp giao việc cho 25 nhân viên, chuẩn bị bữa sáng cho các con và lo cho khách. Công việc điều hành khu nghỉ dưỡng với công suất 12-16 khách rất bận rộn.

"Nhưng chúng tôi rất linh hoạt. Nếu thấy cá heo bơi vào vịnh, chúng tôi sẽ tạm dừng mọi thứ để ra chơi ngay", Katie nói.

Vào ngày nghỉ, cả gia đình lại chất đồ lên thuyền, đi đến một hòn đảo hoang, săn cá, nướng lửa và cùng nhau khám phá rạn san hô. "Một buổi sáng tháng 6/2023, khi cả gia đình đang lặn, chúng tôi thấy một đàn cá đuối manta khổng lồ bay lượn bao quanh. Thật kỳ diệu", Katie kể.

Katie và các con bơi lội, lặn ngắm san hô hàng ngày. Ảnh: Greatwanderlust

Sống trên đảo gia đình Kelly cũng thấm thía tác động của biến đổi khí hậu. Họ đau lòng khi thấy rác thải nhựa trôi nổi trên biển và chứng kiến san hô chết dần khi nước biển nóng lên.

Để dạy con tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, họ cho bọn trẻ tham gia trồng các mảnh san hô vỡ. Cả gia đình cũng thường xuyên tổ chức nhặt rác trên bãi biển Uepi và các đảo lân cận.

"Tôi rất muốn một ngày nào đó được bơi cùng cá voi sát thủ hoang dã", Katie chia sẻ về ước mơ. "Còn lại, chúng tôi chỉ muốn tận hưởng rạn san hô kỳ diệu này khi nó còn chưa biến mất".

Bảo Nhiên (Theo Thatslife)