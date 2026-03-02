Cuộc sống người Việt những ngày đầu chiến sự ở Trung Đông

15h30 ngày 1/3, hai tiếng nổ làm rung chuyển Trung tâm tài chính Dubai, anh Vũ Hải Đức ngồi thụp xuống, tay ôm chặt đầu trên mặt sàn đang rung lắc.

Tại nhà hàng của Đức, hàng chục thực khách cuống cuồng thanh toán rồi lao ra cửa. Đức cũng hô nhân viên chạy. Cả nhóm hướng đến ga tàu điện ngầm - nơi họ cho là an toàn nhất gần chỗ làm.

"Sau vài phút, đường phố gần như không còn bóng người", Đức, giám đốc nhà hàng Royal China ở Dubai, UAE nói.

Gần một tiếng sau, các trục đường lớn lác đác xe cộ nhưng các đường nhánh vẫn vắng tanh. Đức và các nhân viên mới dám trở lại nhà hàng.

Trưa 28/2, Dubai hứng chịu những đợt tấn công đầu tiên. Còi báo động réo liên hồi. Khói đen bốc lên từ một số cơ sở quân sự. Khu vực Đức làm việc nằm sát các công trình biểu tượng nổi tiếng, khiến nỗi âu lo càng thêm chồng chất. "Các công trình biểu tượng của Dubai như tháp Burj Al Arab, Fairmont The Palm đều đã bị tấn công", Đức nói.

Khung cảnh vắng vẻ tại mặt trường trước Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC) ở UAE, lúc 17h ngày 1/3. Ảnh: Vũ Hải Đức

Cách Dubai khoảng 500 km, khu Juffair của thủ đô Manama, Bahrain cũng đang trở thành tâm điểm hỏa lực. 11h55 ngày 28/2, tiếng nổ lớn hất tung Nguyễn Bá Thái, 26 tuổi, cùng 6 lao động Việt Nam khỏi giấc ngủ trưa. Tên lửa lao xuống một căn cứ quân sự cách tòa chung cư họ ở chừng 100 mét. Sóng xung kích từ các vụ nổ khiến tòa chung cư 30 tầng rung bần bật, có cảm giác như bị nhấc bổng lên rồi dội mạnh xuống. "Kinh hoàng hơn mọi trận động đất", Thái nhớ lại.

Họ lấy hộ chiếu rồi chạy ra cầu thang thoát hiểm. Hệ thống cảnh báo đã hú lên trước đó 5 phút, nhưng những đợt báo động diễn tập kéo dài cả tháng qua đã khiến mọi người chủ quan. Thoát khỏi chung cư, nhóm lao động Việt chạy về hướng bãi biển để tránh gạch đá văng ra từ các tòa cao tầng.

Đến chiều, các vụ tấn công lan rộng sang khu dân sự. Cảnh sát xuất hiện khắp nơi, dùng loa yêu cầu người dân sơ tán. Nhóm Thái chạy xa khỏi vùng tâm chiến sự khoảng một km cố thủ trong nơi trú ẩn, nín thở nghe ngóng tình hình.

Tên lửa bắn vào Hạm đội 5 của Mỹ tại Jufffair, Bahrain, trưa ngày 28/2. Ảnh: Nguyễn Bá Thái

Cuộc xung đột ở Trung Đông bùng nổ từ sáng ngày 28/2. Mỹ phát động chiến dịch "Cơn thịnh nộ Sử thi", hợp đồng tác chiến cùng "Tiếng gầm Sư tử" của Israel nhắm vào Iran.

Iran đáp trả bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) tự sát quy mô lớn. Israel cùng các quốc gia đặt căn cứ đồng minh của Mỹ như Jordan, UAE và Bahrain trở thành mục tiêu. Sân bay quốc tế Dubai, các kho dầu tại Abu Dhabi (UAE), căn cứ Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain liên tục hứng chịu hỏa lực.

Anh Vũ Hải Đức đã làm việc ở Dubai từ năm 2018 còn Nguyễn Bá Thái ở Bahrain ba năm. Với họ, vùng đất này từng đồng nghĩa với nhịp sống bình yên và thu nhập cao. Nhưng chiến sự đã khiến kế hoạch của họ đảo lộn. Đức đang tính toán bỏ lại sự nghiệp để về hẳn Việt Nam. "Với tôi, điều quan trọng nhất lúc này là tìm một nơi vắng tiếng bom", anh nói.

Tại Bahrain, khi chủ nhà gõ cửa đòi tiền phòng giữa lúc tên lửa bay ngang tầm mắt, Thái nói: "Chiến tranh ngưng, chúng tôi đóng tiền. Nếu không thì thôi". Cậu sẵn sàng nhờ cảnh sát can thiệp vì thiết quân luật không cho phép đẩy người dân ra đường.

Nhóm lao động Việt của Thái đã lên kế hoạch sơ tán. Họ chờ tới hết ngày 3/3 - thời điểm Mỹ tuyên bố kết thúc giai đoạn đánh tổng lực đầu tiên. Nếu tình hình không hạ nhiệt, mọi người sẽ đợi đến 10/3 để đưa ra quyết định cuối cùng.

Khu dân cư ở Hora, thủ đô Manama, Bahrain bị đánh phá tối 28/2. Ảnh: Nguyễn Bá Thái

Sóng xung kích của cuộc chiến cũng làm đóng băng nhịp sống và hệ thống hàng không của nhiều nước lân cận. Tại Jordan, chị Vũ Hoài, 40 tuổi, kéo vali ra sân bay để về nước nhưng chuyến bay bị hủy phút chót. Jordan không bị tấn công nhưng việc đóng không phận khiến Hoài mắc kẹt ngay tại sảnh chờ.

Trong khi đó ở tỉnh Sderot, phía nam Israel, Trần Lâm Quế Hương, 22 tuổi, quê An Giang cùng 6 thực tập sinh Việt Nam đã dần quen với cách sinh tồn dưới làn đạn. Cứ nghe còi báo động vang lên, họ lao xuống hầm trú ẩn. Khi tiếng còi dứt, họ lại trở lại với dây chuyền đóng gói nông sản.

"Tại nông trại có sẵn bốn hầm, sức chứa hàng trăm người. Ở nhà trọ cũng có một hầm chứa được 20 người", Hương nói.

Cuộc sống dưới tầm tên lửa của người Việt ở Vùng Vịnh Thủ đô Manama, Bahrain bị tấn công trưa và đêm ngày 28/2. Video: Nguyễn Bá Thái

Phan Dương