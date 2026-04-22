Ở tuổi 68, nghệ sĩ Minh Vượng sống độc thân, được chị gái chăm sóc, ít đóng phim do sức khỏe yếu.

Diễn viên mới trở lại với vai nhỏ, một bà hàng nước trong phim ca nhạc do ca sĩ Ngọc Khuê sản xuất. Minh Vượng cho biết thời gian quay ngắn, không đòi hỏi nhiều thể lực, bà tham gia chủ yếu để ủng hộ đàn em thân thiết.

5 năm nay, nghệ sĩ không đóng phim truyền hình, chỉ giảng dạy ở Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và một số trung tâm đào tạo diễn viên. Nhiều học sinh đã tốt nghiệp vẫn thỉnh thoảng đến nhà xin lời khuyên, được bà hướng dẫn tận tình.

Cuộc sống nghỉ hưu của nghệ sĩ hài Minh Vượng Diễn viên Minh Vượng cùng diễn viên Lan Hương trong phim ca nhạc "Thị phi" của Ngọc Khuê. Video: Nhà sản xuất cung cấp

Nghệ sĩ sống chung với bệnh tiểu đường hơn 20 năm nên chú trọng sinh hoạt kỷ luật, ăn, nghỉ đúng giờ. Hàng ngày, bà dậy sớm, vận động nhẹ nhàng, tự tiêm insulin bốn lần theo giờ để kiểm soát đường huyết. Thời gian rảnh, bà chăm sóc vườn cây nhỏ trên sân thượng, nấu một số món ăn dân dã, đi cà phê với đồng nghiệp hoặc ở nhà xem phim.

Năm ngoái, bà bị tai nạn gãy chân, phải điều trị trong 14 tháng. Nghệ sĩ mới chỉ đi lại nhẹ nhàng được khoảng hai tháng. Bà hiện sống cùng chị họ bằng tuổi. Cả hai đều độc thân, nương tựa và chăm sóc nhau. Thời trẻ, bà không lập gia đình vì sức khỏe yếu, lại quá say nghề. Không có con nên bà lúc nào cũng thèm khát tiếng cười trẻ thơ. Nghệ sĩ tự hào vì nhiều năm diễn kịch cho các em nhỏ, luôn được gọi là "chị Minh Vượng" dù đã ở tuổi U70. Gắn với nhiều vai hài trên sân khấu lẫn phim ảnh nên nghệ sĩ thấy tâm hồn luôn trẻ trung, vui tươi.

Nghệ sĩ tại buổi ra mắt phim ca nhạc của ca sĩ Ngọc Khuê, chiều 17/4 ở Hà Nội. Ảnh: Tình Lê

Sau Trở về giữa yêu thương năm 2021, bà dừng đóng phim truyền hình. Những ngày quay, cứ sau một cảnh, tổ hậu cần lại phải mang ghế cho bà ngồi nghỉ. Khi phim đang chiếu dở, sự ra đi của đồng nghiệp, bạn học cùng khóa, nghệ sĩ Hoàng Dũng, cũng khiến bà hụt hẫng.

"Anh là bạn học của tôi ở Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Chúng tôi biết bệnh tình của anh từ lúc anh nằm viện, biết trước đó là điều không thể tránh khỏi nhưng vẫn sốc và hụt hẫng. Sau khi anh mất, tôi suy nghĩ khá nhiều và thấy mình nên dừng lại một thời gian, chăm lo cho sức khỏe", bà nói.

Năm ngoái, bà được mời đóng ba phim nhưng phải từ chối do sức khỏe không cho phép. Khi tổ sản xuất ngỏ lời mời, bà rất hào hứng hỏi han về nhân vật, kịch bản, thời gian quay, quên mất chuyện mình đi lại khó khăn. Sau khi chị họ nhắc nhở, bà mới sực nhớ ra, phải gọi lại từ chối.

Những lúc đi chợ hay vào bệnh viện, nghệ sĩ thường được khán giả nhận ra, tay bắt mặt mừng. Nhiều người nói nhớ những vai diễn dí dỏm của nghệ sĩ, mong bà sớm trở lại đóng phim. "Tôi rất cảm ơn vì khán giả vẫn còn nhớ đến và yêu mến mình. Nghe những lời ấy, bản thân tôi cũng có chút ngậm ngùi. Thế nhưng lực lượng diễn viên trẻ hiện rất hùng hậu. Các em hoàn toàn có thể đảm đương tốt công việc. Tôi đã lớn tuổi rồi, không cần thiết phải xuất hiện quá nhiều", nghệ sĩ nói.

Tuy nhiên, bà vẫn để ngỏ cơ hội tái xuất màn ảnh nếu có vai diễn phù hợp, đủ sức hấp dẫn nhưng không quá nặng về thể lực. Từng hóa thân nhiều nhân vật tính cách từ tần tảo, hiền lành đến tinh quái, Minh Vượng vẫn mong thử sức với một vai diễn độc lạ hơn, chẳng hạn như bà trùm xã hội đen. Còn hiện tại, niềm vui lớn nhất của bà là lùi về phía sau, truyền nghề và dõi theo lớp trẻ.

Nghệ sĩ Minh Vượng trong 'Táo quân' 2008 Diễn viên đóng cùng Quốc Khánh, Xuân Bắc, Tự Long trong "Táo quân" 2008. Video: VFC

Nghệ sĩ Minh Vượng tên thật là Minh Phượng, sinh năm 1958 ở Lương Yên, Hà Nội. Từ nhỏ, bà mơ ước trở thành diễn viên. Năm 1973, Minh Vượng thi đỗ vào Đoàn chèo Hà Nội nhưng gia đình không cho theo học. Năm 1974, bà đỗ vào Khoa Kịch nói, Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, bà đầu quân cho Nhà hát Kịch Hà Nội.

Năm 1980, nghệ sĩ gây chú ý với vai một cụ bà nông thôn 80 tuổi trong vở Hà Mi của tôi do NSND Doãn Hoàng Giang đạo diễn. Với vai bà mối trong vở Già kén và Kiều Nhung trong vở Vợ chồng rởm, bà đoạt hai Huy chương vàng tại Hội diễn sân khấu kịch nói toàn quốc năm 1991. Ngoài ra, Minh Vượng nổi tiếng qua chương trình Gặp nhau cuối tuần và Gặp nhau cuối năm.

Hà Thu