Cuộc sống 'mẹ bỉm sữa' của Ngô Thanh Vân

"Đả nữ" Ngô Thanh Vân, 46 tuổi, khóc vì lo không đủ sữa mẹ cho con, mắt thâm quầng do nhiều đêm thức trắng chăm bé Gạo.

Hai tuần sau khi sinh con gái đầu lòng, diễn viên cho biết bớt bỡ ngỡ nhưng cảm nhận cuộc sống hoàn toàn thay đổi so với trước. Cô ví giây phút con đòi bú như một "hồi chuông thức tỉnh", giúp cô nhận ra thiên chức làm mẹ.

Mong muốn nuôi con bằng sữa mẹ, những ngày đầu, Ngô Thanh Vân áp lực vì hứng từng giọt cho con bú. Có lúc, cô khóc vì thấy đau và bất lực, sợ sữa không về kịp cho con. "Nhiều đêm, tôi thức trắng ôm con", diễn viên nói.

Ngô Thanh Vân nói mắt cô thâm quầng sau nửa tháng con chào đời. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhờ sự hỗ trợ của chuyên gia y tế, cô vượt qua cảm giác đau, dần hút được nhiều sữa để trữ cho con. "Bé lớn nhanh như thổi. Tôi chỉ mong con từ từ trưởng thành, sợ chớp mắt con đã lớn khôn, không còn bé tí, ôm ấp đòi mẹ nữa", diễn viên cho biết.

Những ngày qua, Ngô Thanh Vân quên cả thói quen chăm da hàng đêm vì bận săn sóc con. Như nhiều cặp vợ chồng có con đầu lòng, diễn viên cho biết cô và Huy Trần thường trong tình trạng "áo quần luộm thuộm, tóc tai rối bù". Nửa đêm, khi tiếng bé Gạo khóc, họ bật dậy để cho con bú sữa, thay tã.

Huy Trần - chồng Ngô Thanh Vân - ru con ngủ Huy Trần - chồng Ngô Thanh Vân - dỗ con ngủ. Video: Nhân vật cung cấp

Ngô Thanh Vân được san sẻ áp lực bởi luôn có chồng ở bên túc trực. "Đả nữ" khen khả năng chăm con của Huy Trần là "số một", nhờ vậy cô mới hồi phục nhanh sau sinh. Mỗi lần ru bé Gạo, anh dùng miệng "suỵt suỵt" để tạo tiếng ồn trắng (white noise), giúp con vào giấc ngủ dễ hơn, tránh bị tác động bởi môi trường chung quanh. Anh nhuần nhuyễn các thao tác quấn chăn, đặt gối ngủ trong nôi cho con, một phần nhờ trước đó đã học các lớp chăm sóc trẻ sơ sinh.

Chưa có kế hoạch trở lại điện ảnh, diễn viên dự định dành toàn tâm sức cho gia đình. Vài tháng trước khi sinh, cô tiếp thu kiến thức làm mẹ từ việc đọc nhiều sách, xem video đến tham khảo ý kiến bác sĩ, chuyên gia tư vấn. Ngô Thanh Vân nói muốn chuẩn bị đầy đủ nhất có thể để sẵn sàng bước vào chặng đường nuôi con một cách tự tin.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân khóc khi con chào đời đầu tháng 8 Vợ chồng Ngô Thanh Vân khóc khi con chào đời đầu tháng 8 ở TP HCM. Video: Nhân vật cung cấp

Diễn viên hình dung sau này là một người mẹ "ngầu", tích cực, luôn ủng hộ con trải nghiệm những điều bé mong muốn. Không thích định hướng nghề nghiệp tương lai cho con, cô muốn bé Gạo được tự do lớn, khám phá thế giới theo cách riêng. "Vợ chồng tôi sẽ luôn đồng hành, cổ vũ con trên mọi chặng đường", cô nói.

Ngô Thanh Vân ru con ngủ qua ống kính của Huy Trần. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngô Thanh Vân là diễn viên, nhà sản xuất phim, đạo diễn, doanh nhân. Cô mang biệt danh "đả nữ" sau thành công của phim Dòng máu anh hùng (2007), đóng cùng Johnny Trí Nguyễn. Thập niên 2010, cô chuyển hướng sản xuất phim, có nhiều tác phẩm như: Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Song Lang.

Năm 2019, phim Hai Phượng do cô sản xuất và đóng chính, đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng, được chọn là đại diện Việt Nam ở hạng mục "Phim quốc tế xuất sắc" tại Oscar 2022. Diễn viên và Huy Trần - kém cô 11 tuổi - kết hôn tháng 5/2022 tại Đà Nẵng sau hai năm hẹn hò.

Tam Kỳ