Cuộc sống Mai Phương Thúy ở tuổi 37

Mỗi tuần cô ra sân chơi tennis vài lần để duy trì sự dẻo dai, giữ dáng và giải tỏa căng thẳng. Có thời gian, người đẹp cắt tóc ngắn để tập luyện thoải mái hơn.

Đầu năm nay, Mai Phương Thúy từng nhiều lần nhập viện vì đau tim, khó thở. Để cải thiện sức lực, cô tập yoga ba buổi mỗi tuần và gym.