Cuộc sống Mai Phương Thúy ở tuổi 37

Đón tuổi mới hôm 6/8, người đẹp không tổ chức tiệc, chỉ đi ăn tối cùng gia đình, bạn bè thân. "Càng ngày, tôi càng nhận thấy sức khỏe mới là tài sản tích lũy tốt nhất. Khi thể trạng mạnh, tôi mới có thể làm được nhiều điều mong muốn", Mai Phương Thúy nói.
Đón tuổi mới hôm 6/8, người đẹp không tổ chức tiệc, chỉ đi ăn tối cùng gia đình, bạn bè thân. "Càng ngày, tôi càng nhận thấy sức khỏe mới là tài sản tích lũy tốt nhất. Khi thể trạng mạnh, tôi mới có thể làm được nhiều điều mong muốn", Mai Phương Thúy nói.
Mai Phương Thúy chụp bộ ảnh mới đón tuổi 37. Video: Nhân vật cung cấp
Mỗi tuần cô ra sân chơi tennis vài lần để duy trì sự dẻo dai, giữ dáng và giải tỏa căng thẳng. Có thời gian, người đẹp cắt tóc ngắn để tập luyện thoải mái hơn.
Đầu năm nay, Mai Phương Thúy từng nhiều lần nhập viện vì đau tim, khó thở. Để cải thiện sức lực, cô tập yoga ba buổi mỗi tuần và gym.
Mỗi tuần cô ra sân chơi tennis vài lần để duy trì sự dẻo dai, giữ dáng và giải tỏa căng thẳng. Có thời gian, người đẹp cắt tóc ngắn để tập luyện thoải mái hơn.
Đầu năm nay, Mai Phương Thúy từng nhiều lần nhập viện vì đau tim, khó thở. Để cải thiện sức lực, cô tập yoga ba buổi mỗi tuần và gym.
Mai Phương Thúy tập thế đánh tennis.
Hoa hậu Việt Nam 2006 cho biết vài năm gần đây, cô thường xuyên về Hà Nội, dành nhiều thời gian cho người thân, ăn cơm cùng mẹ. Sống một mình ở TP HCM, cô nuôi mèo để làm bạn.
Hoa hậu Việt Nam 2006 cho biết vài năm gần đây, cô thường xuyên về Hà Nội, dành nhiều thời gian cho người thân, ăn cơm cùng mẹ. Sống một mình ở TP HCM, cô nuôi mèo để làm bạn.
Cô vẫn duy trì đầu tư về tài chính như chứng khoán, bất động sản. Người đẹp tự hào khi xử lý tình hình kinh doanh, đầu tư tốt trong nửa đầu năm. "Khi có cơ hội, tôi sẽ làm tất cả để có thể mua được cổ phiếu của những doanh nghiệp phát triển mạnh trong tương lai", Mai Phương Thúy cho biết.
Cô vẫn duy trì đầu tư về tài chính như chứng khoán, bất động sản. Người đẹp tự hào khi xử lý tình hình kinh doanh, đầu tư tốt trong nửa đầu năm. "Khi có cơ hội, tôi sẽ làm tất cả để có thể mua được cổ phiếu của những doanh nghiệp phát triển mạnh trong tương lai", Mai Phương Thúy cho biết.
Thi thoảng, cô nhận lời tham gia một số sự kiện trong lĩnh vực tài chính, truyền kinh nghiệm cho những người trẻ mới lập nghiệp.
Thi thoảng, cô nhận lời tham gia một số sự kiện trong lĩnh vực tài chính, truyền kinh nghiệm cho những người trẻ mới lập nghiệp.
Mai Phương Thúy ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí, chỉ nhận lời trong những dịp vui của bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.
Mai Phương Thúy ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí, chỉ nhận lời trong những dịp vui của bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.
Hoa hậu tận hưởng cuộc sống độc thân bằng việc đi du lịch trong và ngoài nước. Mỗi chuyến đi, cô tranh thủ học hỏi thêm kiến thức về cuộc sống, áp dụng cho công việc.
Hoa hậu tận hưởng cuộc sống độc thân bằng việc đi du lịch trong và ngoài nước. Mỗi chuyến đi, cô tranh thủ học hỏi thêm kiến thức về cuộc sống, áp dụng cho công việc.
Mai Phương Thúy đang ấp ủ một số dự án cá nhân liên quan đến giáo dục, phát triển cộng đồng, nghệ thuật, dự kiến triển khai trong năm 2026.
Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, cô hoạt động sôi nổi ở lĩnh vực thời trang. Gần đây, cô ít tham gia showbiz, chỉ thi thoảng xuất hiện tại chương trình truyền hình thực tế trong vai trò khách mời.
Mai Phương Thúy đang ấp ủ một số dự án cá nhân liên quan đến giáo dục, phát triển cộng đồng, nghệ thuật, dự kiến triển khai trong năm 2026.
Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, cô hoạt động sôi nổi ở lĩnh vực thời trang. Gần đây, cô ít tham gia showbiz, chỉ thi thoảng xuất hiện tại chương trình truyền hình thực tế trong vai trò khách mời.
Hoa hậu Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006. Video: Ban tổ chức
Hoàng Dung
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp