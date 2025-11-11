Cuộc sống Lương Thùy Linh ở tuổi 25

Hôm 7/11, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 làm MC tại Hội nghị Cấp cao Vương quốc Anh - Việt Nam. Cô diện áo dài hồng, tết tóc lệch bên. Lần thứ hai cô được Lãnh sự quán Anh tại Việt Nam lựa chọn vị trí này. Cuối tháng 5, cô cũng là người dẫn chương trình đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2025.

Lương Thùy Linh, sinh năm 2000 tại Cao Bằng, từng vào top 12 Miss World 2019 sau đăng quang cuộc thi trong nước. Cô có chứng chỉ IELTS 7.5, thuận lợi trong việc làm MC song ngữ hai năm nay.