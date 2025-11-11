Cuộc sống Lương Thùy Linh ở tuổi 25

Hôm 7/11, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 làm MC tại Hội nghị Cấp cao Vương quốc Anh - Việt Nam. Cô diện áo dài hồng, tết tóc lệch bên. Lần thứ hai cô được Lãnh sự quán Anh tại Việt Nam lựa chọn vị trí này. Cuối tháng 5, cô cũng là người dẫn chương trình đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2025.
Lương Thùy Linh, sinh năm 2000 tại Cao Bằng, từng vào top 12 Miss World 2019 sau đăng quang cuộc thi trong nước. Cô có chứng chỉ IELTS 7.5, thuận lợi trong việc làm MC song ngữ hai năm nay.
Lương Thùy Linh cho biết 2025 là năm bận rộn nhất của cô với nhiều công việc, đánh dấu tuổi 25 một cách trọn vẹn. Ngoài làm MC, cô tham gia Fix My Food Vietnam - chiến dịch do UNICEF Việt Nam khởi xướng nhằm nâng cao nhận thức của giới trẻ về việc xây dựng môi trường thực phẩm lành mạnh. Sự kiện tổ chức các workshop để giáo dục về chế độ ăn uống cân bằng.
Hoa hậu còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Tháng 10, cô và mẹ trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong trận bão lũ ở phường Thục Phán, Cao Bằng. Mùa hè, cô đến hai điểm trường ở xã Pú Hồng, Điện Biên tặng quà cho các em nhỏ.
Tháng 5, hoa hậu tham gia trồng cây ở vườn quốc gia Xuân Liên, Thanh Hóa.
Lương Thùy Linh và nhiều người đẹp như Hoa hậu Tiểu Vy (phải), Bảo Ngọc (trái) tham gia lễ diễu hành trên Quảng trường Ba Đình nhân Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh.
Lương Thùy Linh liên tục dự sự kiện, chụp hình thời trang cho nhiều thương hiệu trong và ngoài nước.
Người đẹp mở thương hiệu thời trang riêng hồi tháng 7, hướng đến phong cách tối giản và thanh lịch. Đam mê lĩnh vực này từ nhỏ, vài năm nay, cô lên kế hoạch học tập, trau dồi kỹ năng để bước chân vào nghề thiết kế và kinh doanh.
Lương Thùy Linh còn thử sức mảng diễn xuất, cùng êkíp sản xuất Xinh Đờ Rê Linh - series giải trí về công việc dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Trong phim, cô hóa thân thành người giúp việc có năng lượng tích cực, sống tự lập, yêu bản thân và trân trọng mái ấm. Cô cho biết tên series là cách chơi chữ từ "Cinderella" - nàng Lọ Lem.
Song song nhiều công việc, cô đang học tiến sĩ, ngành Kinh tế quốc tế tại Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Khi có thời gian rảnh rỗi, người đẹp du lịch Nhật Bản, một số nước châu Âu. Hoa hậu cho biết nhiều chuyến đi kết hợp với công việc nên tận dụng được nhiều thời gian hơn.
Hàng tuần, cô đều dành vài tiếng để tập gym. Khi rảnh, cô chơi tennis. Người đẹp bắt đầu tập tennis từ năm ngoái và thấy thích thú với môn này.
Ý Ly
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp