Cuộc sống luôn bận rộn của nữ tỷ phú 30 tuổi

Một ngày của Lucy Guo bắt đầu lúc 5h30 sáng với hai ca tập tại phòng gym, sau đó làm việc liên tục đến mức phải ăn trưa ngay trong cuộc họp.

Ở tuổi 30, Lucy Guo (California, Mỹ) đã đạt được điều mà nhiều người theo đuổi cả đời. Hồi tháng 4, cô trở thành tỷ phú khi số cổ phần trong startup Scale AI được định giá 1,3 tỷ USD. Guo vì thế trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất nước Mỹ - danh hiệu trước đó thuộc về nữ ca sĩ Taylor Swift.

"Thực sự, tôi vẫn cảm thấy như trước đây. Cuộc sống trước và sau khi có tiền của tôi cũng không thay đổi quá nhiều", Guo cho biết trong cuộc phỏng vấn gần đây với CNBC.

Năm 2016, Guo cùng Alexander Wang đồng sáng lập Scale AI - công ty gắn nhãn dữ liệu AI (một công đoạn trong quá trình huấn luyện trí tuệ nhân tạo). Guo phụ trách vận hành và thiết kế sản phẩm. Tuy nhiên, cô đã rời công ty năm 2018 vì mâu thuẫn với Wang.

"Chúng tôi bất đồng về sản phẩm và doanh số", Guo giải thích, "Alex rất tập trung vào việc thu hút thêm khách hàng để tăng doanh thu, còn tôi chú trọng vào sản phẩm và đảm bảo nhân viên được trả lương đúng hạn, giờ làm được tính chính xác".

Lucy Guo - nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất nước Mỹ. Ảnh: Passes

Sau khi rời công ty, Guo vẫn giữ cổ phần của mình, hiện chiếm chưa đến 5% Scale AI. Khi Meta đồng ý mua 49% cổ phần công ty, giá trị phần sở hữu của Guo cũng tăng vọt. Theo Forbes, tài sản hiện tại của Guo là 1,3 tỷ USD.

Guo là người thích khởi nghiệp. Cô không nghỉ ngơi lâu, mà thành lập Backend Capital - quỹ đầu tư mạo hiểm vào các startup công nghệ giai đoạn đầu năm 2019. Năm 2022, cô lập thêm Passes - nền tảng kiếm tiền cho nhà sáng tạo nội dung, đến nay đã huy động được 65 triệu USD.

Từ khi trở thành tỷ phú, Guo vẫn làm việc với cường độ cao. "Tôi vẫn có những ngày làm việc rất dài", cô nói.

Guo thuộc nhóm người thích tối ưu hóa ngày làm việc để đạt hiệu quả cao nhất. Trở thành tỷ phú không phải lý do để cô chậm lại.

Một ngày điển hình của Guo bắt đầu lúc 5h30 sáng với hai ca tập liên tiếp tại phòng gym. Ăn trưa là điều xa xỉ với cô. Guo thường ăn ngay trong các cuộc họp vì lịch làm việc không cho phép nghỉ.

"Tôi nghĩ hầu hết mọi người có thể cân bằng công việc và cuộc sống nếu họ loại bỏ những việc lãng phí thời gian khi về nhà, như lướt TikTok vô thức hay ngồi xem TV", cô nói.

Để cân bằng, Guo cho phép mình nghỉ một ngày cuối tuần. Từ trưa đến 6 giờ tối, cô dành toàn bộ thời gian cho bạn bè, sau đó lại quay về công việc. "Tôi cảm giác mình có nhiều thời gian hơn trong ngày. Thực sự tôi thấy khá may mắn khi không cần ngủ nhiều", Guo nói. Cô có thể làm việc đến nửa đêm, đi chơi tới 2 giờ sáng, rồi ngủ, và dậy lúc 6 giờ để đi tập.

Lịch trình kín đặc của Guo thể hiện tinh thần làm việc 24/7 của Thung lũng Silicon, tương tự văn hóa "996" khét tiếng ở Trung Quốc - làm việc từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày một tuần. "Với tôi, 9h sáng đến 9h tối vẫn cân bằng. Sau đó, bạn vẫn có thể đi ăn tối với bạn bè", cô giải thích.

Văn hóa làm việc liên tục này gần đây chịu nhiều chỉ trích. Tuy vậy, Guo chia sẻ khi khởi nghiệp, cô "gần như không thể không theo 996 nếu muốn đưa công ty đi lên". Khi công ty phát triển, tuyển thêm nhân sự và bắt đầu ổn định, cô có thể giảm bớt giờ làm.

Tuy nhiên, cô cũng nói rằng để trở thành tỷ phú, mọi người không nhất thiết phải làm việc cường độ cao. Nếu liên tục đầu tư hàng trăm nghìn USD vào chỉ số S&P 500, tài sản sau này có thể chạm mốc tỷ USD.

"Tôi không nghĩ bạn cần làm việc nhiều giờ để trở thành tỷ phú. Nó còn tùy vào lựa chọn của bạn. Nếu chọn khởi nghiệp công nghệ, bạn sẽ phải làm nhiều giờ ban đầu. Nhưng nếu đầu tư, bạn sẽ không cần làm vậy", cô nói.

Guo mô tả bản thân là một "người tối giản". Hầu hết quần áo của cô đều không phải hàng có thương hiệu và chỉ khoảng 10 USD một chiếc. Thỉnh thoảng, nếu đi sự kiện, cô mới đeo thêm một món trang sức đẹp. Guo cũng thích gọi đồ ăn trên ứng dụng và đặt xe công nghệ khi đi chơi.

"Cuộc sống thường ngày của tôi lặng lẽ lắm", cô kết luận.

Hà Thu (theo CNBC)