Cuộc sống làm nông của nhà Beckham

Cựu danh thủ David Beckham có niềm đam mê nuôi ong, chăm gà, trồng rau, thường dành thời gian tự chăm sóc khu vườn.

Trên Instagram hôm 7/9, cựu danh thủ gây chú ý với video thăm trang trại buổi sáng, khoe đàn gà và các loại rau củ. David cho biết trước đây nội dung anh đăng toàn về xe, cắm trại nhưng hiện là về cải kale, mật ong và hoa. "Giờ đây, vợ tôi Victoria sẽ luôn được chào đón bởi những đóa hoa trong nhà", anh chú thích thêm.

Dưới phần bình luận, nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham - đùa muốn đòi lại người chồng trước đây, không biết nhân vật trong video là ai. Người hâm mộ cho rằng David làm tốt công việc của một nông dân, nhận xét thú vui làm vườn của anh là cách chữa lành tinh thần hiệu quả sau những ngày bận rộn. Hiện bài đăng đạt gần 20 triệu lượt xem, hơn một triệu người yêu thích.

Nhà Beckham khoe vườn đầy rau Nhà Beckham khoe vườn đầy rau. Video: Instagram David Beckham

Nông trại của gia đình Beckham thuộc điền trang vùng ngoại ô Cotswolds, Anh, trị giá 12 triệu bảng. Năm 2016, vợ chồng mua khu vực này và cải tạo thành nơi nghỉ dưỡng cuối tuần. Ngoài vườn, họ xây dựng sân bóng đá, hồ bơi, phòng tập thể dục, khu vực ăn BBQ.

David Beckham bắt đầu làm nông khi gia đình chuyển từ nhà chính ở London về Cotswolds trong đợt giãn cách Covid-19. Mùa hè năm 2020, ông bố bốn con khiến nhiều fan phấn khích khi giới thiệu đam mê mới - nuôi ong - trên mạng xã hội. Kể từ đó, anh thường đăng hình thu hoạch mật một mình hoặc cùng các con, chia sẻ kiến thức chăm sóc ong với người theo dõi. Victoria ủng hộ chồng, gọi việc nuôi ong là dự án mới của David khi quay video anh lắp đặt tổ nuôi.

David Beckham thu hoạch ong David Beckham mặc đồ bảo hộ, thu hoạch mật ong. Video: Instagram David Beckham

Năm 2023, cựu tiền vệ tặng vua Charles III một hũ mật ong nhà làm tại sự kiện The Queen Elizabeth II Award for British Design. Đầu tháng 6, David tiết lộ anh và nhà vua trao đổi mẹo nuôi ong khi cả hai có buổi gặp tại nhà riêng của quốc vương, trước khi cựu tuyển thủ được bổ nhiệm làm đại sứ quỹ từ thiện hoàng gia King’s Foundation, theo Independent.

Danh thủ tặng vua Charles III hũ mật ong tại lễ trao giải tôn vinh thời trang Anh năm 2023. Ảnh: Instagram David Beckham

Ngoài ong, David Beckham bận rộn nuôi gà. Giáng sinh năm ngoái, Victoria tặng chồng đàn gia cầm. Trong một video tháng 2, anh ghi lại khoảnh khắc tìm thấy quả trứng đầu tiên, cho biết đã dành nhiều giờ nghiên cứu đặc tính của gà để điều chỉnh môi trường sống phù hợp nhu cầu của chúng. Gần đây, những nội dung về gà thu hút nhiều sự quan tâm trên trang cá nhân cựu tuyển thủ. Video David đuổi gà để bảo vệ bụi hành hút hơn 34 triệu lượt xem trên TikTok, thuộc top những nội dung được xem nhiều nhất của anh.

David Beckham đuổi gà Beckham đuổi gà để bảo vệ bụi hành. Video: TikTok David Beckham

Daily Mail nhận xét lối sống mới của David tương đồng nội dung phim truyền hình The Good Life nổi tiếng trong thập niên 1970, cho rằng anh lấy cảm hứng từ đó. Series kể về nhà thiết kế đồ chơi Tom Good từ bỏ cuộc sống thành thị, về quê làm vườn cùng vợ.

Hiện trang trại của anh có nhiều loại rau củ và trái cây phổ biến như cà rốt, khoai tây, bắp cải, hành lá, việt quất... được trồng theo phương pháp hữu cơ. Sau khi thu hoạch, David trở thành đầu bếp chiêu đãi gia đình các món ăn từ những nguyên liệu có sẵn trong vườn. Anh còn trồng hoa hồng, từng tham khảo ý kiến người hâm mộ để chăm sóc cây tốt hơn.

Con gái út Harper, 12 tuổi, giúp bố chăm sóc vườn rau. Ảnh: Instagram David Beckham

David Beckham 49 tuổi, từng thi đấu cho các câu lạc bộ như Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Anh là đội trưởng đội tuyển quốc gia Anh giai đoạn 2000-2006. Danh thủ giải nghệ năm 2013, ở tuổi 38. David từng đóng vai khách mời trong nhiều phim như Goal, The Man from U.N.C.L.E., King Arthur: Legend of the Sword, Deadpool 2. Ngoài ra, David được đánh giá là một trong những ngôi sao có gu mặc thời trang đẹp nhất nước Anh.

Vợ chồng David Beckham lần đầu gặp nhau trong một bữa tiệc sau trận đấu của đội Manchester United năm 1997. Sau 25 năm kết hôn, cặp sao có bốn con: Brooklyn, Romeo, Cruz, và Harper. Gia đình được khán giả yêu thích vì thường chia sẻ những khoảnh khắc cùng nhau. Beck-Vic được đánh giá là một trong những cặp hạnh phúc bậc nhất làng giải trí.

Hiện không có người con nào nối nghiệp bóng đá của David Beckham. Brooklyn, 25 tuổi, và Romeo, 22 tuổi, theo ngành thời trang trong khi Cruz, 19 tuổi, kế thừa sự nghiệp âm nhạc của mẹ Victoria (cựu thành viên Spice Girls). Trước đó, Romeo từng là cầu thủ của đội bóng trẻ Brentford nhưng đã thông báo giải nghệ vào đầu tháng 9 để tập trung làm người mẫu.

Phương Thảo (theo Daily Mail)