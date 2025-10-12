Cuộc sống làm mẹ đơn thân của Kim Tuyến

Kim Tuyến nói ở tuổi 38, cô không quan tâm đến chuyện tình cảm, tập trung theo học thạc sĩ về đạo diễn và nuôi con.

Hôm 8/10, diễn viên đồng hành Hội Điện ảnh TP HCM tặng quà trung thu cho các em nhỏ tại xã Cần Giờ. Cô cho biết ngoài sức khỏe, điều cô quan tâm hiện tại là thực hiện những kế hoạch ấp ủ, đóng góp với xã hội, hoàn thành chương trình cao học tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, dự kiến hoàn thành giữa năm 2026.

Diễn viên Kim Tuyến ở tuổi 38. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cuộc sống của Kim Tuyến xoay quanh việc học hành, kinh doanh và lo tương lai con gái 18 tuổi. Một ngày của cô bắt đầu bằng việc thức dậy lúc 4h để chạy bộ. Sau đó, cô đến quán cà phê quen thuộc để suy nghĩ về công việc.

Cô cũng thích nấu ăn, nghiên cứu bài vở. Buổi tối, cô thường livestream giao lưu cùng khán giả. "Tôi thấy cuộc sống hiện tại bình yên, không còn quá nhiều áp lực về kinh tế. Con gái cũng đã trưởng thành, không phải chăm sóc từng chút một. Tôi có điều kiện ưu tiên cho bản thân hơn", diễn viên cho biết.

Gần 20 năm làm mẹ đơn thân, điều người đẹp trăn trở là lịch quay phim dày đặc khiến cô không có thời gian bên cạnh con. Để bù đắp, cô cố gắng mang đến những điều tốt nhất, như cho bé học trường quốc tế từ mẫu giáo đến khi tốt nghiệp cấp ba. Cô luôn dành thời gian trò chuyện với con vào cuối ngày khi ở nhà.

Diễn viên chọn cách làm bạn, lắng nghe niềm vui, nỗi buồn của con để chia sẻ. Những khi đi làm xa, cô nhờ bố mẹ hỗ trợ chăm sóc. Diễn viên coi con là tài sản quý giá nhất nên thấy việc vượt qua khó khăn để nuôi dạy bé nên người là xứng đáng. Con gái Kim Tuyến hiện là sinh viên năm nhất khoa thanh nhạc, Nhạc viện TP HCM. "Tôi thấy hạnh phúc khi con theo nghệ thuật, ngoan ngoãn", cô nói.

Kim Tuyến bên con gái. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Kim Tuyến tin tưởng vào chữ duyên, không quá lý trí trong tình cảm. Cô tập trung vào những điều tích cực, gác lại quá khứ không vui. Cô nói không mong muốn tìm kiếm một mối quan hệ mới vì cảm thấy bản thân khó hoàn thành trách nhiệm của một người vợ. Theo Kim Tuyến, phụ nữ phải chăm lo cho chồng con và gia đình hai bên nhưng hiện tại cô không thể dành đủ thời gian cho một mối quan hệ. Cô chọn dùng công việc và sự nghiệp để khỏa lấp cảm giác cô đơn.

Cô vừa hoàn thành vai diễn trong vở Chạy đến ngày hôm qua tại sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh và chờ đợi dự án mới. Không được đào tạo bài bản như các sinh viên trường sân khấu nên cô luôn tự nghiên cứu, tìm tòi, tập trước gương sao cho diễn giống thật nhất.

Ngoài việc tìm kiếm những dự án phim ảnh phù hợp, người đẹp ấp ủ kế hoạch trở thành đạo diễn trong tương lai. Cô mong muốn có những tác phẩm hay và truyền lại những gì bản thân lĩnh hội được từ nghệ thuật cho thế hệ sau.

Kim Tuyến tên đầy đủ là Trần Thị Kim Tuyến, 38 tuổi. Cô được biết đến khi đoạt giải nhì chương trình truyền hình thực tế Phụ nữ thế kỷ 21 năm 2006. Với phim ảnh, cô ghi dấu ấn qua nhiều dự án như Chuyện tình đảo ngọc, Tuổi thanh xuân, Mộng phù hoa cùng nhiều giải thưởng tại Cánh Diều Vàng, Ngôi Sao Xanh. Năm 2024, diễn viên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Cô kết hôn với một doanh nhân năm 19 tuổi nhưng nhanh chóng ly hôn và trở thành mẹ đơn thân khi mới 21 tuổi.

Kim Tuyến trong "Phụ nữ thế kỷ 21" năm 2006 Kim Tuyến trong "Phụ nữ thế kỷ 21" năm 2006. Video: VTV

Hoàng Dung