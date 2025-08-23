Cuộc sống làm mẹ đơn thân của Hiền Thục

Ca sĩ Hiền Thục, 44 tuổi, nói xem con gái Gia Bảo, 23 tuổi, là bạn thân nên cuộc sống làm mẹ đơn thân không bao giờ trống trải.

Cuối tháng 7, ca sĩ ra album The Shadow và cuốn tản văn mang tên Bong bóng ơi bay lên!, đánh dấu cột mốc 35 hoạt động âm nhạc của cô với những chiêm nghiệm về cuộc sống. Hiền Thục nói ở thời điểm hiện tại cô hướng đến sự an yên, vun đắp cho tương lai hạnh phúc bên con gái.

Thay vì mối bận tâm tìm kiếm người bạn đời, ca sĩ tập trung tận hưởng niềm vui từ những điều nhỏ bé hàng ngày như tập thể dục, đọc sách, đi chợ, du lịch. Cô cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên con gái, cún cưng, câu chuyện đời thường trên trang cá nhân.

Hiền Thục bên cún cưng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiền Thục làm mẹ đơn thân từ năm cô 21 tuổi. Khi nhìn lại quá trình một mình nuôi con, ca sĩ nói đó là "quyết định đúng đắn và hạnh phúc nhất" đời cô. Cô tự hào khi thấy con gái trưởng thành. "Với tôi, con gái Gia Bảo là nguồn an ủi lớn nhất, khiến cuộc sống độc thân của tôi không hề trống trải", ca sĩ nói.

Mẹ con Hiền Thục xem nhau như bạn thân, tâm sự mọi điều trong cuộc sống. Cô không giấu con gái những niềm vui, nỗi buồn, đổi lại Gia Bảo cũng kể cho mẹ nghe chuyện tình cảm, học hành. Ca sĩ từng tìm trường cho con du học ở Mỹ. Tuy nhiên, điều khiến cô bất ngờ là con gái muốn học bốn năm đại học tại Việt Nam để được gần gũi gia đình.

Ban đầu, con gái cô chọn ngành quản trị sự kiện nhưng không phù hợp, sau đó chuyển sang thiết kế thời trang. Hiện Gia Bảo là người thiết kế, phối đồ cho mẹ đi diễn hoặc mặc thường ngày. Cô cho biết hạnh phúc khi mặc bộ đồ do con gái thực hiện. Cô tạo dáng với trang phục của con và chụp ảnh, chia sẻ trên trang cá nhân.

Theo Hiền Thục, lúc con gái còn nhỏ cô dùng đòn roi dạy bảo, sau này Gia Bảo bước sang tuổi dậy thì, cô chuyển sang cách giáo dục nhẹ nhàng hơn, từ tốn giảng giải và trò chuyện. "Một mình nuôi con, tôi học cách để vừa có sự quyết đoán, mạnh mẽ của người bố, vừa có sự dịu dàng của người mẹ. Tôi cố gắng tạo điều tốt cho con nhưng không nuông chiều", ca sĩ nói.

Hiền Thục cởi mở về chuyện tình cảm của con gái. Cô thường trò chuyện với Gia Bảo về tình yêu và hôn nhân, mong con có một đời sống tình cảm trọn vẹn hơn mẹ. Cô khuyên con gái trải nghiệm tình yêu tuổi trẻ, vì "không phải cứ yêu ai là phải cưới người đó". Gia Bảo đã trải qua vài mối tình và ca sĩ đều biết về các bạn trai của con.

Hiền Thục bên con gái. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Giọng ca 8x từng cho biết mong con gái kiếm thật nhiều tiền để sau này có thể đưa mẹ vào nhà dưỡng lão 5 sao. "Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho con gái và giữ được sự tự do, tự tại của bản thân khi về già", Hiền Thục nói.

Ngoài con gái, Hiền Thục xem chú chó tên Bờm là người bạn đồng hành trong cuộc sống. Khi thực hiện video nhạc Xuân hạ thu đông nằm trong CD The Shadow, ca sĩ để thú cưng bên cạnh cùng quay hình.

Ca sĩ vẫn duy trì hoạt động ca hát vừa thỏa mãn đam mê, vừa là nguồn thu nhập cho bản thân, gia đình. Cô nói quen sống một mình quá lâu nên không quan tâm đến chuyện tình cảm lứa đôi, thích tự do nên không cần một mối quan hệ ràng buộc.

MV "Xuân hạ thu đông" - Hiền Thục Thú cưng của Hiền Thục xuất hiện trong MV "Xuân hạ thu đông". Video: Nhân vật cung cấp

Hiền Thục, quê ở TP HCM, tham gia văn nghệ từ nhỏ. Cô từng là thành viên đội Sơn Ca ở Nhà thiếu nhi quận 1, cùng lứa Ngọc Linh, Diễm Quyên, Quang Vinh. Năm 16 tuổi, cô đỗ thủ khoa Trung cấp thanh nhạc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh (chung lớp với Mỹ Tâm và Phạm Thanh Thảo).

Ca sĩ được yêu mến qua nhiều ca khúc như: Câu chuyện tình tôi (Nguyễn Kim Tuấn), Mơ một hạnh phúc (Phạm Khánh Hưng), Như vẫn còn đây (Phúc Trường), Yêu dấu theo gió bay (Nguyễn Hoàng Duy), Nhật ký của mẹ (Nguyễn Văn Chung). Cô từng làm giám khảo nhiều gameshow như Giọng hát Việt nhí, Gương mặt thân quen nhí, Tuyệt đỉnh song ca.

Hiền Thục hát "Dẫu có lỗi lẫm" Hiền Thục hát "Dẫu có lỗi lầm" (Hồ Hoài Anh). Video: YouTube Phương Nam phim

Hoàng Dung