Cuộc sống không tưởng ở thị trấn gần bầu trời nhất

Nhiệt độ cao nhất tại La Rinconada khoảng 11 độ C và thấp nhất có thể dưới âm 11 độ C. Mức nhiệt trung bình chỉ khoảng hơn 1 độ C nên người dân phải mặc áo ấm quanh năm. Ảnh: Villamil Visuals