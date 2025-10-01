Cuộc sống không điện, nước của dân chung cư những ngày lụt

Hà NộiMất điện, nước vì trận lụt, nhiều gia đình ở chung cư phải leo bộ 23 tầng, rán trứng bằng nến và xách từng xô nước để cầm cự.

Sáng 1/10, chị Hằng Nga đi bộ ba lượt từ tầng 23 xuống sảnh chung cư để sạc pin, nhận hàng shipper và mua thực phẩm. "Xuống thì đỡ chứ mỗi lần lên phải ngồi nghỉ cả chục lượt. Chân mỏi rã rời, không còn sức làm gì nữa", chị Nga, 34 tuổi, nói.

Chung cư chị ở phường Đông Ngạc mất điện, nước từ chiều 30/9 do bị ngập, đến hôm nay vẫn chưa khôi phục. Trong buổi sáng, chị phải xuống sạc thiết bị để làm việc, mang bữa sáng lên cho con. Sau đó lại hai lượt khác để lấy hàng.

"Hai ngày liên tục lên xuống 23 tầng, nhiều người đùa rằng trận lụt này biến họ thành vận động viên leo núi", chị Nga nói.

Sảnh chung cư lúc 9h vẫn còn hộp đồ ăn, túi thịt tươi bị bỏ lại từ hôm qua. "Nhiều người đặt đồ nhưng không có sức đi thang bộ xuống lấy", một bảo vệ nói.

Chung cư này có năm khối nhà, khoảng 1.700 hộ. Từ trưa qua, toàn bộ nội khu ngập, nơi sâu nhất tới 60-80 cm. Ban quản lý kêu gọi cư dân chung tay đắp bao cát, ngăn nước tràn vào hầm để xe. Nhưng đến đầu giờ chiều, nước dâng cao tràn vào qua các cửa thông gió. Hầm B3 của tòa nhà ngập gần sát trần, các hầm B1 và B2 cũng lấp xấp nước. Đến 17h điện bị cắt, hệ thống thang máy tê liệt theo.

Chiều tối 30/9, trong căn hộ tầng 22, chị Kim Chi, 37 tuổi, đang nấu cơm thì mất điện. Xe máy, ôtô của gia đình vẫn nằm dưới hầm. Chồng con mắc kẹt trên đường. Chị Chi đành chạy bộ xuống hầm, lái ôtô ra ngoài gửi rồi quay lại "giải cứu" hai chiếc xe máy.

Sau bữa cơm tối muộn, chồng chị ôm điện thoại, pin dự phòng, quạt tích điện đi xuống và lội thêm gần hai km ra quán cà phê để sạc nhờ.

Cũng sống trong một căn hộ trên tầng cao, anh Thành Chung, 38 tuổi, loay hoay trong cảnh với hai đứa con đúng ngày vợ đi công tác. Vừa cắm được nồi cơm thì mất điện, hầm báo ngập, anh tất tả chạy thang bộ xuống, đưa xe đến chỗ an toàn.

Khi anh lên tới nhà hai con đã đói lả. Không còn sức để đi thang bộ hơn 20 tầng lần nữa, ông bố nghĩ ra cách đốt hai cốc nến thơm thay cho bếp cồn để rán trứng. "Nhưng đun mãi mà chảo không nóng, hàng xóm đi qua ai cũng cười. Cuối cùng có người thương tình cho ba bố con bát ruốc để ăn cơm", anh kể.

Video lụt thay Nước tràn xuống hầm để xe của chung cư Thái Hà Constrexim, chiều 30/9. Video: Nhân vật cung cấp Ở nhiều khu chung cư khác, cuộc sống cũng đảo lộn vì ngập lụt, mất điện. Tại tòa nhà Ecohome 1 (phường Đông Ngạc), chị Bùi Thị Nga, 52 tuổi, cùng hàng trăm cư dân trải qua một ngày chống chọi với nước. Để phòng sự cố chập cháy, toàn bộ hệ thống thang máy dừng hoạt động, điện cũng bị cắt. Gần 1.000 hộ dân phải dùng thang bộ. Nhà chị Nga ở tầng 8, sau vài lần lên xuống, cả gia đình không còn sức đi chợ. Trong nhà có chiếc bếp cồn, hai bữa nay họ nấu ăn đơn giản gồm mỳ tôm và trứng luộc. Buổi tối, cả tòa nhà chìm trong bóng tối, thi thoảng mới có chút ánh sáng của nến hắt ra. Nguồn nước sinh hoạt từ bể ngầm cũng không sử dụng được vì lo nhiễm bẩn do nước lụt tràn vào. Không điện, không nước, nhiều người đành lội qua đoạn ngập sâu hơn một mét để tìm nơi tá túc. "Những gia đình có người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mới sinh không thể đi đâu", chị Nga nói. Chiều 1/10, sau gần 24 giờ bị cô lập, nước vẫn mấp mé sảnh chung cư. "Chúng tôi chỉ mong sớm có hệ thống thoát nước tử tế để thoát cảnh 'ốc đảo giữa thủ đô' mỗi khi mưa", chị nói. Bi hài cuộc sống dân chung cư ngày lụt Cư dân chung cư Ecohome 1 đắp bao cát ngăn ngập hầm và sảnh. Video: Bùi Thị Nga

Tình trạng ngập hầm để xe, mất điện cũng được ghi nhận tại nhiều chung cư khác như Ecohome 3, Ecogreen, HH2 Yên Nghĩa, cùng các khu đô thị như Ciputra, Nam An Khánh, Geleximco và Ngoại giao đoàn. Chiều nay, một số hầm chung cư đã thoát nước, song tình trạng ngập úng cục bộ chưa thể khắc phục.

Đại diện Ban quản lý chung cư Thái Hà Constrexim, cho biết điện và nước sinh hoạt đã có lại từ trưa ngày 1/10, riêng nước được khuyến cáo chỉ sử dụng nước cho sinh hoạt và vệ sinh cá nhân, không dùng để ăn uống. Khi nước rút, Ban quản lý sẽ thau rửa bể ngầm để đảm bảo an toàn. Hiện nay bốn máy bơm đang hoạt động hết công suất để hút nước. Một số điểm trong khu vẫn còn ngập.

Người dân Chung cư Thái Hà Constrexim, ở phường Đông Ngạc di tản vì chung cư mất điện, nước, thang máy không hoạt động, sáng 1/10. Ảnh: Phan Dương

Chị Hồng Vân, 43 tuổi, cho biết 6 trong số 14 hộ ở tầng 25 của chị đã sơ tán đi nơi khác. Sáng nay chị phải đi khắp các tầng mới xin được cốc nước nóng pha sữa cho con trước khi vào học online.

"Điện, nước đã có trở lại nhưng thang máy vẫn chưa hoạt động. Tôi không còn sức để đi thang bộ nữa", chị nói.

Quỳnh Dương