Cuộc sống khốn khó lại phải nuôi thêm 3 người họ hàng

Tôi phải lo mọi chi phí trong nhà, đồ dùng cá nhân của họ tôi cũng phải lo, họ không bỏ ra một đồng dù ở nhà tôi hai tháng.

Gia đình tôi có 3 chị em, chủ yếu sống bằng việc buôn bán ở trường học. Vào ngày hè coi như tôi thất nghiệp, vậy mà giờ phải nuôi thêm 3 người nữa: anh họ, chị họ và bác gái. Tôi phải lo mọi chi phí trong gia đình, thậm chí cả đồ dùng cá nhân của họ tôi cũng phải lo, chưa bao giờ họ bỏ ra một đồng dù sống ở nhà tôi hai tháng nay. Nói thật, nhà tôi vì có biến cố mà gây ra một món nợ lớn, chị em tôi đứng ra xoay xở hết tiền nợ rồi tiền tiêu dùng đã quá sức rồi, đằng này lại phải đùm bọc thêm 3 người nữa. Nghĩ tới tiền tôi dành dụm chi tiêu trong hè hao hụt nhanh chóng mà thấy xót.

Tôi phải thức dậy từ 3 giờ sáng để kiếm tiền, còn anh họ cứ lông bông cũng kiếm hơn 10 triệu đồng một tháng. Tôi nói anh phụ tiền chi tiêu trong gia đình, anh làm lơ. Đã vậy hai anh em họ không làm phụ bất cứ công việc nào trong nhà, ngủ dậy rồi ăn xong lướt web, ngủ tới chiều lại đi chơi. Tôi kêu phụ, họ vẫn không làm.

Có lúc trong một tuần anh chi 20 triệu đồng để mua đồ điện tử. Tôi vờ xin một ly trà sữa, anh cũng im, thậm chí có lần kêu tôi đi mua đồ cho rồi không trả tiền luôn. Anh bảo sắp tới sẽ dọn ra thuê trọ, thế nhưng mẹ và em gái anh vẫn ở nhà tôi, tôi phải lo dù đó không thuộc trách nhiệm của mình. Theo mọi người, tôi phải cư xử như thế nào, hiện tại tôi mệt mỏi và bối rối lắm. Xin mọi người cho ý kiến.

Hà Mai