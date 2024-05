Cuộc sống Johnny Depp sau ly hôn

Sau ly hôn ồn ào với Amber Heard, Johnny Depp ít đóng phim, tập trung làm đạo diễn điện ảnh và sống bình lặng ở Anh.

Theo People ngày 3/5, cuộc đời Johnny Depp mở ra chương mới, bình lặng hơn so trước đây. Nguồn tin cho biết tài tử luôn giữ bản thân bận rộn nhưng vẫn để đầu óc thư giãn, ưu tiên chăm sóc sức khỏe tinh thần, hướng về tương lai tốt đẹp, không còn thù hằn với bất kỳ ai.

Depp chuyển đến London sống hồi 2023, cảm thấy thành phố mới giúp anh thoải mái như ở nhà. "Cuộc sống của anh hiện giờ tràn ngập hội họa và âm nhạc. Anh cũng gặp gỡ vài người bạn hoặc dành thời gian một mình khi không làm phim", nguồn tin cho biết thêm.

Hiện Johnny Depp làm đạo diễn Modi - dự án điện ảnh thứ hai do tài tử sản xuất sau The Brave (1997). Bộ phim kể về cuộc đời danh họa Italy Amedeo Modiglian, lấy bối cảnh ở Budapest, Hungary. Anh cũng hay đến Italy để quay vài cảnh phim. Theo New York Post, Johnny Depp đang xem xét một lâu đài cổ được xây dựng từ giữa thế kỷ 12, khoảng 2.000 m2, trị giá bốn triệu USD tại Montalto Dora, Italy. Hãng tin cho biết diễn viên Riccardo Scamarcio (đóng Modigilian trong Modì) là khách quen của công trình nên giới thiệu nơi này cho Depp.

Johnny Depp vừa quay trở lại màn ảnh rộng với tác phẩm điện ảnh Jeanne Du Barry, ra mắt tại Mỹ ngày 2/5. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của tài tử sau bốn năm kể từ phiên tòa ly hôn vợ cũ. Khi vào vai vua Louis XV, anh dùng thoại hoàn toàn bằng tiếng Pháp. Người quen của Depp tiết lộ diễn viên rất "hào hứng" với Jeanne Du Barry, xem dự án như "một thử thách tốt" để anh dùng ngoại ngữ trong phim.

Ngoài các hoạt động, ngoại hình hiện tại của Johnny Depp trở thành đề tài của giới truyền thông. Hôm 17/4, tài tử 61 tuổi gây chú ý khi tham dự buổi ra mắt phim Jeanne Du Barry tại Anh. Tại sự kiện, nghệ sĩ xuất hiện với vóc dáng cân đối sau giảm cân, cắt tóc ngắn, diện suit từ nhà mốt Dior thay cho phong cách boho trước đây. Daily Mail nhận xét Depp trải qua một cuộc thay đổi toàn diện ở tuổi trung niên. Hiện anh là gương mặt đại diện cho dòng nước hoa Sauvage của Dior.

Về tình cảm, nguồn tin của People cho biết Johnny Depp không có thời gian cho tình yêu. Tài tử tập trung cho kế hoạch cá nhân, để ngỏ nhiều lời mời hợp tác cho các dự án tương lai. "Anh ấy rất cởi mở với mọi thứ, kiểu như ‘không bao giờ nói không bao giờ’. Nếu có một vai diễn Depp cực kỳ thích, chắc chắn anh sẽ cân nhắc", nguồn tin nói.

Sau khi thắng vụ kiện với Amber Heard vào tháng 6/2022, Johnny Depp nhận một triệu USD bồi thường từ vợ cũ nhưng quyên góp tất cả cho năm quỹ từ thiện. Anh rời Hollywood và thực hiện chuyến lưu diễn cùng bạn thân là Jeff Beck nhằm quảng bá album 18 - sản phẩm âm nhạc cả hai hợp tác sản xuất. Tài tử chuyển đến sống ở vùng quê thuộc hạt Somerset (Anh), sau khi Beck qua đời vì bệnh viêm màng não. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Somerset Life, Depp nói: "Nơi ở mới cho phép tôi sống đúng với con người mình. Người ở đây luôn chào đón bạn như hàng xóm bình thường và không tỏ ra vồ vập".

Còn Amber Heard - 38 tuổi, vợ cũ Johnny Depp - cùng con gái ba tuổi định cư ở Tây Ban Nha. Theo IMDb, người đẹp không có dự án mới sau khi đóng máy Aquaman 2 (2023). Cô hạn chế xuất hiện trước truyền thông, ít cập nhật mạng xã hội, tập trung chăm sóc con.

