Cuộc sống hạnh phúc nhưng tôi luôn có cảm giác bất an

Tôi sợ nghiệp quả từ thời cha ông lại tìm đến gia đình nhỏ thương yêu của mình, dù chúng tôi không làm gì nên tội.

Ông tôi trăng hoa, nhiều đời vợ, nhiều con rơi. Ông bỏ bà một mình nuôi các con nhỏ. Có lẽ vì vậy mà bà lao vào kiếm tiền, kể cả dùng nghề nghiệp của mình tiếp tay cho các bạn nữ lỡ dính bầu, phá bỏ thai. Rồi bà mất vì căn bệnh hiểm nghèo. Đời mẹ tôi và các chị em cũng không khá hơn. Người ham cờ bạc, ly dị, bỏ bê con cái, tái hôn cũng gặp kẻ đào mỏ, phụ bạc. Người đổ nợ phải trốn đi xa. Người thì con mất từ nhỏ. Mẹ tôi cũng mất vì bệnh hiểm nghèo.

Cha mẹ tôi đã ly dị từ lâu. Ông tái hôn với người phụ nữ bán bia mà ông cặp kè khi đã cưới mẹ, có một đứa con trai. Ông đam mê đỏ đen phải trốn nợ mấy lần, con trai ông cũng đam mê đỏ đen, nó lừa tiền nhiều người và cả người thân. Mẹ nó nay cũng bỏ đi và tuyên bố không còn quan hệ với con trai hư hỏng.

Đến đời tôi nay đã lập gia đình, có con, cảm thấy may mắn ít ra là đến hiện tại. Tôi có công việc ổn định, không có các tật xấu, thương con, lo cho gia đình. Tôi thương người, dễ đồng cảm, hay giúp đỡ người khác. Vợ tôi cũng là người có trách nhiệm, gia đình vợ có nề nếp, đạo đức, tuy không giàu có nhưng luôn hỗ trợ chúng tôi trong khả năng.

Mọi việc từng xảy ra với gia đình lớn khiến tôi từ lâu đã rơi vào trạng thái bất an, thiếu đi tình thương yêu của cha mẹ nên trong lòng luôn có một khoảng trống.

Tôi nên làm gì để vượt qua nỗi sợ này? Xin các anh chị cho lời khuyên.

