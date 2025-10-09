Cuộc sống hai mặt của kẻ thủ tiêu cô dâu trước ngày cưới

MỹMolly Watson bị bắn chết, bỏ mặc trên đường khi chỉ còn hai ngày nữa là đến đám cưới, cuộc điều tra đã vạch trần cuộc sống bí mật của chú rể James Addie.

Tối 27/4/2018, khi đang lái xe theo đường tắt từ nhà mẹ ở hạt Monroe, bang Missouri, Glen McSparren nhìn thấy một chiếc ôtô dừng bên lề đường.

Đó là một con đường sỏi tối tăm, hẻo lánh, bao quanh là rừng cây, có một con suối chảy ngang qua. Glen kể rằng nhìn thấy ai đó nằm trên đường khi đến gần.

"Đèn pha của tôi chiếu thẳng vào người phụ nữ nằm ngay trước đầu xe. Khi nhìn thấy cô ấy, tim tôi như ngừng đập... Cô ấy không hề cử động", Glen nói.

Glen đã phát hiện thi thể của Molly Watson, 35 tuổi. Cô bị bắn một phát vào sau đầu ở cự ly gần. Khi gọi 911, Glen được yêu cầu kiểm tra mạch của nạn nhân, nhưng anh biết cô đã chết.

Nạn nhân Molly Watson. Ảnh: Dr Phil

Cảnh sát loại trừ khả năng đây là một vụ cướp của giết người. Molly vẫn đeo nhẫn đính hôn. Một giấy đăng ký kết hôn được tìm thấy trong xe có tên cô và vị hôn phu: James Addie, 51 tuổi. Ngày cưới của họ dự kiến diễn ra hai ngày sau.

Những dấu hiệu bất ổn trước đám cưới

Molly từng ly hôn và có một con. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại, cô có mối quan hệ kéo dài khoảng 5 năm với Amber Brady, bạn thời thơ ấu. Nhưng trong thời gian chung sống, Molly tìm được việc làm mới tại trung tâm cải huấn ở Moberly, Missouri và quen biết James Addie, quản giáo tại nhà tù. Amber kể rằng đã bắt gặp hai người ở cùng nhau trong nhà nghỉ, sau đó cắt đứt với Molly.

Người thân cho biết Molly "vô cùng yêu James" dù biết ông ta đã kết hôn bốn lần.

Sau bảy năm hẹn hò, James cầu hôn Molly, cả hai lên kế hoạch làm đám cưới vào tháng 4/2018. Molly rất háo hức được kết hôn với James và đã mua hai chiếc váy cưới vì không thể quyết định chọn chiếc nào.

Người lên kế hoạch đám cưới cho cặp đôi nhận xét James rất trầm lặng, không mấy nhiệt tình, trái ngược hoàn toàn với Molly.

Dù Molly đã bắt đầu gửi thiệp mời, gia đình cô vẫn cảm thấy lo lắng về James. "Ông ta không bao giờ nhìn thẳng vào mắt bạn, không bao giờ nói chuyện trực tiếp với bạn. Ông ta luôn lảng tránh mọi thứ, khiến mọi người có cảm giác không tốt", anh trai Molly kể. Một số người thân thậm chí nói với Molly rằng sẽ không đến dự đám cưới.

Ngày 25/4/2018, hai ngày trước khi bị giết, Molly cùng James đến văn phòng lưu trữ hồ sơ của hạt Randolph để xin giấy phép kết hôn.

Nhân viên ghi chép hồ sơ cho biết James có vẻ "bối rối" trước một số câu hỏi. "Tôi hỏi ông từng kết hôn chưa, lý do ly hôn là gì... ông ta chỉ nói rằng 'Tại sao anh cần biết điều đó?'", nhân viên kể.

Nhà chức trách cho biết James nói đã ly hôn với người vợ trước, Melanie, sau đó cô gặp tai nạn xe và qua đời trong bệnh viện. James liên tục trì hoãn các cuộc họp chuẩn bị cho đám cưới, nói phải lo liệu tang lễ cho vợ cũ.

Ngày 27/4/2018, James mang các vật dụng trang trí đến địa điểm tổ chức đám cưới, vẫn giữ thái độ trầm lặng. Khi được hỏi có cảm giác phấn khích không, câu trả lời duy nhất của James là "Molly làm tôi phát điên".

Đến tối, thi thể Molly được Glen McSparren phát hiện trên đường vắng.

Cuộc sống hai mặt bị vạch trần

Glen kể tối đó khi đưa con gái đến nhà mẹ, anh đã nhìn thấy hai chiếc xe. Một chiếc do một người đàn ông lớn tuổi, thấp bé lái. Anh đã hỏi người đàn ông xem chiếc xe còn lại kia có phải bị kẹt không, ông ta nói không biết.

Càng nghĩ, Glen càng thấy có gì đó không ổn nên quyết định quay lại con đường đó khi trở về từ nhà mẹ. Đó là lúc anh phát hiện Molly và gọi cảnh sát.

Khi cảnh sát gõ cửa nhà James, vợ ông ta ra mở cửa. Đó chính là Melanie, người vợ mà ông ta khẳng định đã chết do tai nạn xe.

Sau đó, lời nói dối của James bị vạch trần.

James Addie đi du lịch Mexico cùng Molly Watson, nói với vợ rằng đi cùng các đồng nghiệp. Ảnh: ABC

Melanie, có hai con và chưa từng gặp tai nạn xe hơi, cho biết chỉ sau khi cảnh sát đến nhà vào đêm xảy ra án mạng, cô mới phát hiện người chồng chung sống 23 năm của mình đã có mối quan hệ ngoài luồng kéo dài 7 năm với Molly và sắp kết hôn.

Melanie cho biết chưa bao giờ nghi ngờ James ngoại tình và nghĩ rằng chồng luôn hết lòng vì gia đình bốn người.

Vào buổi tối định mệnh, Melanie nhớ lại James vẫn cư xử bình thường. Ông ta nói sẽ đến nhà một người bạn vào khoảng 19h. Melanie thức giấc lúc 2h vì tiếng chồng ngáy ngủ bên cạnh. Cô ra ghế sofa nằm như thường lệ. 30 phút sau, cô nhìn thấy đèn cảnh sát bên ngoài và chứng kiến chồng bị đưa đi.

Vài ngày sau khi James bị bắt, Melanie đệ đơn ly hôn.

Melanie đã lục tung nhà để tìm bằng chứng ngoại tình của chồng. Cô tìm thấy ảnh James và Molly chụp chung tại Disney World ở Florida trong kho chứa đồ trên gác xép của gara. Cô cho biết đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần tại sao có thể không nhận ra dấu hiệu nào.

Tại phiên tòa xét xử vào năm 2021, công tố viên đưa ra giả thuyết về động cơ giết Molly của James. Họ lập luận rằng Molly đã phát hiện điều James nói về người vợ cũ chết do tai nạn là sai sự thật. "Kết quả kiểm tra điện thoại của Molly cho thấy một ngày trước khi bị sát hại, cô đã tìm kiếm cáo phó của Melanie Addie", công tố viên nói.

Melanie ra làm chứng chống lại chồng cũ tại tòa. Cô nhận xét James "khá ích kỷ, hay kiểm soát và đe dọa", tin rằng ông ta có khả năng giết người. "Nó giống điều ông ta sẽ làm để giải quyết vấn đề", Melanie nói.

James không đưa ra lời khai trước tòa, nhưng đã đọc một tuyên bố trước khi tuyên án, trong đó có bức thư tình gửi cho Molly. Ông ta cũng yêu cầu xét xử lại, cho rằng luật sư bào chữa không hiệu quả và không trình bày đầy đủ bằng chứng.

Tháng 7/2021, James bị kết tội giết người cấp độ một và phạm tội hình sự có vũ trang liên quan đến cái chết của Molly. Ông ta bị tuyên án tù chung thân không ân xá cộng thêm 10 năm tù.

James vẫn luôn khẳng định vô tội và đang kháng cáo.

Tuệ Anh (theo ABC News)