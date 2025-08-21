Cuộc sống hai mặt của đại tá không quân cuồng trộm nội y

Ban ngày, Russell Williams là chỉ huy đứng đầu căn cứ không quân lớn nhất Canada. Đêm đến, ông ta đột nhập nhà nữ giới để thỏa mãn sở thích tình dục kỳ quặc, dần leo thang thành bạo lực và giết người.

Ngày 28/1/2010, Jessica Lloyd, 27 tuổi, mất tích khỏi nhà riêng ở thành phố Belleville, tỉnh bang Ontario. Các điều tra viên đã xác định được những vết lốp xe đặc trưng trên tuyết dọc theo hàng cây, cách nhà cô khoảng 100 m về phía bắc.

Một tuần sau khi Jessica mất tích, Cảnh sát Ontario tiến hành một cuộc kiểm tra rộng rãi tất cả người lái xe sử dụng đường cao tốc gần nhà Jessica từ 19h ngày 4/2/2010 đến 6h hôm sau, để tìm kiếm vết lốp trùng khớp.

Một sĩ quan nhận thấy sự tương đồng giữa các vết lốp xe của chiếc Nissan Pathfinder do đại tá không quân Russell Williams điều khiển và đối chiếu với các vết lốp gần nhà Jessica.

Ngày 7/2/2010, khi đang ở ngôi nhà mới xây cùng vợ tại vùng ngoại ô của Ottawa, Russell bị cảnh sát triệu tập.

Trung sĩ thám tử Jim Smyth của Sở Cảnh sát Ontario gây sức ép cho Russell bằng cách đưa ra bằng chứng pháp y kết nối ông ta với vụ mất tích của Jessica. Sau 10 giờ đấu tranh, Russell thú nhận tội ác.

Cuộc sống hai mặt của đại tá mẫu mực

Đại tá Russell Williams, 47 tuổi, gia nhập Lực lượng Vũ trang Canada năm 1987 và trở thành phi công năm 1990. Ngày 15/7/2009, Russell tuyên thệ nhậm chức chỉ huy tại Căn cứ Không quân Trenton - căn cứ không quân lớn nhất Canada.

Russell từng lái máy bay chở Nữ hoàng Elizabeth II, Toàn quyền Canada, Thủ tướng Canada và nhiều quan chức cấp cao khác trên máy bay VIP của Lực lượng Vũ trang Canada. Ông được coi là sĩ quan quân đội mẫu mực trong suốt 23 năm sự nghiệp.

Đại tá Russell Williams từng là sĩ quan cấp cao được kính trọng và được tặng thưởng nhiều huân chương. Ảnh: DND

Điều không ai ngờ tới là trong suốt thời gian đó, Russell đã bí mật đột nhập nhà nhiều phụ nữ, do bị thúc đẩy bởi sự hưng phấn tình dục đối với nội y nữ.

Các điều tra viên đã liên kết Russell với 82 vụ đột nhập vào 47 ngôi nhà trên khắp Ontario, bắt đầu từ năm 2007, trong đó một căn từng bị đột nhập 9 lần. Ông ta đánh cắp nội y, đồ bơi và giày của các nạn nhân, thường chụp ảnh bản thân mặc những món đồ này trong khi thủ dâm. Trong một số trường hợp, ông ta nhắm vào các bé gái, nạn nhân nhỏ nhất mới 9 tuổi.

Các vụ đột nhập sau đó leo thang thành tấn công tình dục, cuối cùng là hiếp dâm và giết người.

Russell thú nhận đã thực hiện hai vụ tấn công bạo lực vào tháng 9/2009. Ông ta đột nhập nhà Laurie Massicotte, trói cô lại, bịt mắt và ép tạo dáng chụp ảnh. Một phụ nữ khác không được nêu tên cũng bị nhắm đến trong vụ tấn công tương tự.

Trong cuộc thẩm vấn, Russell mô tả hai vụ giết người một cách chân thực và vô cảm đến mức đáng kinh ngạc.

Tháng 11/2009, Russell đột nhập nhà hạ sĩ Marie-France Comeau, kỹ thuật viên quân sự 37 tuổi tại căn cứ Trenton, qua cửa sổ tầng hầm. Ông ta thú nhận đã đánh Marie bất tỉnh bằng đèn pin, cưỡng hiếp nhiều lần rồi siết cổ. Trong lúc bị tấn công, nạn nhân đã cầu xin tha mạng, nói "Làm ơn hãy thương xót... Tôi muốn sống".

Russell khai rằng sau khi gây án đã đặt thi thể Marie vào gara. Khi được hỏi tại sao quay lại căn cứ ngay sau vụ giết người, ông ta trả lời là vì nhiệm vụ: "Sáng hôm sau tôi phải bay sớm". Khi thi thể nạn nhân được phát hiện, Russell gửi thư chia buồn tới gia đình nạn nhân như thể không liên quan gì đến tội ác này.

Cảnh sát điều tra ra Russell đã lợi dụng quyền truy cập vào lịch trình chuyến bay của Marie để biết khi nào cô sẽ ở nhà một mình.

Hai tháng sau cái chết của Marie, Russell đột nhập nhà Jessica, giam cầm trong nhiều giờ, ép cô mặc nội y ông ta lấy trộm, tấn công tình dục và chụp hàng trăm bức ảnh trước khi sát hại bằng băng dính.

Sau khi thú tội, Russell đã xác định trên bản đồ nơi vứt xác Jessica, dẫn cảnh sát đến địa điểm đó vào sáng sớm 8/2.

Ông ta cũng tiết lộ nơi cảnh sát có thể tìm thấy bằng chứng được giấu trong ngôi nhà ở Ottawa. Tại đó, cảnh sát phát hiện một kho "chiến lợi phẩm" từ nhiều năm phạm tội, gồm hàng nghìn nội y bị đánh cắp được lập danh mục và chụp ảnh theo thứ tự gọn gàng, hàng nghìn ảnh chụp các nạn nhân và ảnh Russell tạo dáng khi mặc nội y của họ, video về các vụ tấn công và giết người.

Bức ảnh chụp một phần trong hàng nghìn nội y nữ bị Russell Williams đánh cắp, cất giấu được trình trước tòa. Ảnh: CBC

Trong cuộc thẩm vấn, Russell tỏ ra quan tâm đến việc người khác sẽ nhìn nhận hành vi của mình như thế nào thay vì để ý đến nạn nhân. "Hai mối quan tâm trước mắt của tôi từ góc độ nhận thức là những gì vợ tôi phải trải qua lúc này và tác động của điều này đối với Lực lượng Vũ trang Canada", Russell nói trong băng ghi hình lời thú tội.

Những lời tự thú gây sốc đã làm rúng động công chúng Canada và khiến quân đội bị ảnh hưởng tiêu cực. Tướng Walter Natynczyk, khi đó là Tham mưu trưởng Quốc phòng, gọi hành động của Russell là "vi phạm nghiêm trọng lòng tin, nghĩa vụ".

"Anh ta sống một cuộc sống hai mặt tinh vi và đã giấu giếm rất thành công", trung tướng về hưu Angus Watt, người đã tiến cử Russell, phát biểu.

Sự nghiệp sụp đổ

Russell bị tạm giam vào ngày 8/2/2010. Lực lượng Vũ trang Canada nhanh chóng thông báo bổ nhiệm chỉ huy lâm thời để thay thế và xóa tiểu sử của Russell khỏi trang web của Bộ Quốc phòng vào ngày hôm sau.

Russell bị buộc tội với hai tội danh giết người cấp độ một, hai tội danh cưỡng bức giam cầm, hai tội danh đột nhập và tấn công tình dục. Sau đó, 82 tội danh khác liên quan đến đột nhập được bổ sung.

Vài giờ sau thông báo về vụ bắt giữ Russell, các cơ quan cảnh sát trên khắp đất nước đã mở lại các vụ án mạng chưa được giải quyết liên quan đến phụ nữ trẻ ở những khu vực mà ông ta từng đồn trú.

Ngày 18/10/2010, Russell nhận tội với 88 cáo buộc. Trên tòa, công tố viên mô tả Russell tiến triển từ đột nhập, đến tấn công tình dục, cuối cùng là cưỡng hiếp và giết người. Ông ta đã theo dõi chi tiết các báo cáo của cảnh sát về những tội ác mình gây ra, ghi chép lại các tội ác, lưu giữ ảnh và video, thậm chí còn để lại ghi chú và tin nhắn cho các nạn nhân.

Trong một lần đột nhập phòng ngủ của một bé gái 12 tuổi, Russell đã để lại lời nhắn trên máy tính của cô bé: "Merci" (nghĩa là "Cảm ơn" trong tiếng Pháp).

Russell Williams rời tòa sau khi bị tuyên án năm 2010. Ảnh: Ottawa Citizen

Ngày 22/10/2010, thẩm phán Tòa án cấp cao Ontario tuyên phạt Russell hai án tù chung thân vì tội giết người cấp độ một, hai án 10 năm tù vì các tội tấn công tình dục, hai án 10 năm tù vì tội cưỡng bức giam cầm, và 82 án một năm tù vì tội đột nhập trái phép, tất cả được thi hành đồng thời.

Russell phải ngồi tù tối thiểu 25 năm trước khi được xem xét ân xá.

Sau khi bị kết án, Russell bị trục xuất khỏi Lực lượng Vũ trang, tước quân hàm Đại tá trong Không quân Hoàng gia Canada cũng như các huân chương quân sự. Ông ta được phép giữ lương hưu quân đội 60.000 CAD mỗi năm. Sau khi được trả lại cho Lực lượng Vũ trang, quân phục của Russell bị đốt cháy, huy chương bị cắt thành nhiều mảnh và giấy ủy nhiệm bị xé nát. Chiếc Nissan Pathfinder của ông ta cũng bị nghiền nát và phá hủy.

Tháng 12/2010, vợ Russell nộp đơn ly hôn, phải mất nhiều năm mới hoàn tất thủ tục.

Ngày 10/5/2012, Lực lượng Vũ trang Canada tuyên bố đã phạm một "sai lầm nghiêm trọng" khi xuất bản cuốn sách có ảnh Russell ở phía sau và ra lệnh tiêu hủy 4.000 bản sao của cuốn sách. Bức ảnh không liên quan đến nội dung cuốn sách, nhưng bị cho là phản cảm.

Năm 2014 và 2016, Russell đạt được thỏa thuận ngoài tòa án với gia đình nạn nhân Jessica và Laurie với số tiền bồi thường 7 triệu USD.

Tuệ Anh (theo People, Toronto Star)