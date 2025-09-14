Cuộc sống em không ồn ào nhưng đủ đầy, nhiều niềm vui nhỏ

Em mong gặp một người tử tế, sống có trách nhiệm, yêu bản thân, gia đình và yêu công việc của mình.

Em sinh năm 1992, quê Tây Nguyên, hiện làm việc ở Sài Gòn, tính cách hơi hướng nội nhưng khi hợp rơ thì rất cởi mở. Em thích đi du lịch, yêu biển, núi, bầu trời, hiếm khi chịu ngồi yên. Ngoài giờ làm, em thích đi bộ, bơi, đạp xe, chơi cầu lông. Cuộc sống của em không ồn ào nhưng đủ đầy và nhiều niềm vui nhỏ bé. Em mong gặp một người tử tế, sống có trách nhiệm, yêu bản thân, gia đình và yêu công việc của mình. Người đó có thể hơn em "một cái đầu" cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, để cùng em đồng hành, cùng phát triển và cùng đi xa.



Nếu anh sinh năm 1984 đến 1992, đang làm việc ở Sài Gòn và quê ở Tây Nguyên hoặc miền Trung thì càng tốt. Chúng ta có thể bắt đầu bằng tình bạn, rồi tìm hiểu thêm. Em không sợ muộn, từ "gặp được nhau" cái "duyên" đến "yêu" có lẽ chẳng thể đo bằng thời gian, mà bằng sự chân thành và cảm nhận của hai người.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ