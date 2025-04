Mình là nữ, sinh năm 1994, quê miền Tây, sống và làm việc tại Sài Gòn, vui vẻ, hài hước, logic và thực tế.

Chào bạn, người có duyên lướt qua bài đăng này, nhưng đừng lướt luôn nha. Mình là nữ, sinh năm 1994, quê miền Tây, sống và làm việc tại Sài Gòn, vui vẻ, hài hước, logic và thực tế. Đôi khi lại hướng nội tuyệt đối, rất cần thời gian ở một mình. Tiêu chí chọn bạn đồng hành ngắn gọn như sau:

"Độc lập": Có cuộc sống riêng, tài chính riêng, bạn bè riêng, sở thích riêng. "Tự do": Tự do trong suy nghĩ, hành động, lựa chọn và quyết định. Tự quản lý bản thân, tự do tinh thần. "Hạnh phúc": Yêu đời, không tiêu cực, không dằn vặt quá khứ hay bi lụy tương lai. Biết tự tạo hạnh phúc cho bản thân thì người xung quanh mới hạnh phúc được.

Xin phép được tìm thấy bạn trong phạm vi từ Sài Gòn đổ về các tỉnh miền Tây nha. Lỡ hữu duyên đi chung đường, chắc chắn phải vui hơn hiện tại. Cuộc sống đủ mệt rồi, mình không mong mang phiền phức cho nhau đâu. Thấy hợp thì nhắn liền bạn ơi, còn nếu không, cười một cái rồi đi ra nha.

Bài này 50% mình viết, 50% ChatGPT viết. Nếu bạn đọc thấy hay là do mình, còn nếu thấy không hay chắc do ChatGPT đó, chứ không phải tại mình nha.

