Cuộc sống đơn độc của 'mỹ nhân Sài Gòn' Mộng Tuyền

Nghệ sĩ Mộng Tuyền, một trong "tứ đại mỹ nhân" Sài Gòn xưa, sống không chồng con ở tuổi 78, nhìn mọi việc an yên, lấy ca hát làm vui.

Nhắc đến Mộng Tuyền, nhiều khán giả nhớ về "tứ đại mỹ nhân" của điện ảnh, sân khấu một thời của Sài Gòn, gồm bà, diễn viên Thẩm Thúy Hằng, nghệ sĩ Thanh Nga, Kiều Chinh. Ở thập niên 1960, 1970, Mộng Tuyền xuất hiện trên màn ảnh với những bộ phim của các đạo diễn Lê Hoàng Hoa và Lê Mộng Hoàng. Với nhan sắc mặn mà, giọng ca cổ trữ tình ngọt ngào, bà còn trở thành gương mặt được nhiều đạo diễn, bầu show cải lương săn đón.

Nhan sắc Mộng Tuyền thời trẻ. Ảnh tư liệu

Hơn 20 năm vắng bóng trên các sân khấu lớn, Mộng Tuyền giờ có cuộc sống bình dị ở ngôi nhà phố sáu tầng tại TP HCM, không gia đình, chồng con. Bà cho biết tất cả người thân, họ hàng đều định cư ở Pháp, riêng bà chọn ở lại để gắn bó với nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp thời xuân sắc.

Ở tuổi gần 80, Mộng Tuyền vẫn chưa nghỉ ngơi, bà thích bản thân bận rộn với lịch thu âm, hát ở các hội quán, chương trình thiện nguyện. Đầu tháng 11, bà nhận lời thu âm, quay hình video nhạc cho một studio tại TP HCM. Công việc giúp bà đỡ nhớ thời từng là nghệ sĩ cải lương có tiếng, biểu diễn tại các phòng trà, sân khấu và có nhiều bản thu âm nhạc bolero, tân cổ giao duyên như Mưa rừng, Đêm đông, Lan và Điệp.

"Ở tuổi này, tôi làm nhiều không phải vì tiền mà vì công việc mang lại cho tôi niềm vui, thấy được gần khán giả hơn", Mộng Tuyền nói.

Mộng Tuyền hát "Rồi cũng già" Nghệ sĩ Mộng Tuyền hát "Rồi cũng già" (Vũ Thành An), phát hành hôm 8/11. Video: YouTube Hải Đăng live music

Trong ngôi nhà cho thuê làm khách sạn, bà chừa một tầng rộng khoảng 30 m2 để làm chỗ sinh hoạt. Bà tự thấy hài lòng vì có thu nhập ổn định, chọn sống giản dị, tự tại, không muốn phiền hà ai. Sau ba lần đổ vỡ tình cảm, nghệ sĩ nói không tha thiết với việc có người kề cận chia sẻ buồn vui trong cuộc sống.

Nhiều năm qua, Mộng Tuyền không thấy cô đơn vì thường có chuyến du lịch với bạn bè, giao lưu với mọi người, thi thoảng nhắc quá khứ vàng son. "Tôi sống đơn độc nhưng không buồn. May mắn bạn bè, hàng xóm, cảm thông hoàn cảnh của tôi. Họ thường dành những nụ cười ấm áp, lời nói tình cảm khiến tôi được an ủi", nghệ sĩ cho biết.

Bà nói may mắn không bệnh tật do thói quen tập thể dục, ăn uống khoa học. Mỗi sáng, bà thức dậy tập các động tác thể dục để giãn xương cốt. Trong ngày, nghệ sĩ luôn giữ bản thân hoạt động thường xuyên, ăn một bữa chính, hai bữa phụ, không dùng thực phẩm nhiều tinh bột, dầu mỡ.

Quan điểm của bà về tiền bạc và danh vọng đơn giản. Bà cho biết mỗi tháng thu nhập từ tiền thuê nhà 30 triệu đồng cộng lãi sổ tiết kiệm giúp bà sống đủ và có thể làm việc thiện nguyện. Nghệ sĩ thường ra khu chợ gần nhà hỏi thăm những người buôn bán nhỏ, bán vé số, gánh hàng rong, thấy ai khó khăn bà lại giúp đỡ. Bà giữ cách sống vô tư, không buồn phiền, luôn tự nhắc nhở bản thân về đạo đức và cách đối xử với mọi người.

"Tôi tự hào ở trong nghề hay ngoài đời chưa từng bị ai trách cứ hay giận hờn. Mình cứ mở lòng yêu thương ắt bản thân sẽ sống khỏe", Mộng Tuyền nói.

Nghệ sĩ Mộng Tuyền có lối sống giản dị, thường trò chuyện với những người lao động bình dân ở chợ, lề đường. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bà cho biết không chuẩn bị cho tuổi già hay mong cầu gì trong cuộc sống, cố sống khỏe được ngày nào hay ngày đó. Nghệ sĩ chỉ hy vọng khi sức yếu được qua đời trong giấc ngủ nhẹ nhàng, không phải bệnh tật đau đớn.

Hậu trường nghệ sĩ Mộng Tuyền quay hình video ở tuổi 78. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mộng Tuyền tên thật Huỳnh Thị Kim Loan, sinh năm 1947 tại Cần Thơ trong một gia đình không ai theo nghệ thuật. Vì nhà nghèo, năm 14 tuổi bà xin theo các đoàn cổ nhạc hát, được thầy đờn Ba Cứ dạy bảo. Năm 1961, bà về gánh Hoa Sen của danh ca Bảy Cao, gây chú ý với vai Huyền trong vở cải lương Nhà chợ một đêm mưa. Năm 1962, bà tham gia gánh Phương Nam và thành công với vai Xuân Hoa trong tuồng Đông về lạng xác hoa, Phương Loan trong vở Nửa kiếp oan thù.

Năm 1963, Mộng Tuyền được bà bầu Thơ mời về Thanh Minh - Thanh Nga. Thời điểm đó, đào Kim Loan gây tiếng vang với vai Mộng Tuyền trong vở Mùa xuân còn mãi và lấy tên nhân vật này làm nghệ danh. Sau đó, vai Thu Lan trong vở Phu tử tòng tử giúp bà đoạt giải vàng Thanh Tâm.

Hoàng Dung