Cuộc sống đời thường của Dianka, Bùi Tiến Dũng

Đầu năm, Bùi Tiến Dũng đưa gia đình đi du lịch ở Bắc Âu, đồng thời thăm hỏi họ hàng bên vợ. Họ đoàn tụ ở Estonia, cùng nhau dạo chơi, quây quần bên các bữa cơm. Hình ảnh đời thường của cặp sao hút sự quan tâm của khán giả, được nhiều người khen hạnh phúc.
Giây phút gia đình Dianka đón Bùi Tiến Dũng trong lần đầu anh qua chơi. Trước đó, mẹ và em gái của người mẫu từng đến Việt Nam, ở lại nhiều tháng để giúp đỡ vợ chồng Bùi Tiến Dũng chăm sóc con.
Họ chơi đùa giữa tuyết trong chuyến đi.
Sau sinh con đầu lòng, Dianka sớm trở lại với công việc. Cô tham gia nhiều chương trình thời trang, trở thành "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế. Rời khỏi ánh đèn sân khấu, cô quay về với vai trò làm vợ, làm mẹ.
Người mẫu nói: "Thời gian đầu sau đám cưới, tôi gặp áp lực nhưng rồi dần quen. Mỗi ngày trôi qua, tôi học cách để trở thành người phụ nữ của gia đình, biết chu toàn, có trách nhiệm hơn".
Công việc thường nhật của người đẹp lúc ở nhà gồm nấu ăn, rửa chén, lau dọn nhà cửa. Dianka cho biết từng sợ việc có con sớm sẽ đánh mất tự do, phải dừng sự nghiệp nhưng cô dần nhận ra bản thân đã nhầm.
"Khi Danil chào đời, tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi từng gặp trở ngại trong việc cho con ăn, tắm rửa, thay quần áo, thức đêm khi bé quấy khóc hay đau ốm. Tuy nhiên, tôi dần thích ứng, đồng thời thấy hạnh phúc với vai trò làm mẹ. Chỉ cần nhìn con lớn lên khỏe mạnh, mọi khó khăn đều trở nên nhỏ nhặt", cô nói.
Dianka thích chăm chút cho không gian sống. Vào dịp Halloween, Giáng sinh, cả nhà thường đi mua sắm vật dụng, sau đó trang trí theo sở thích.
Người mẫu dành phần lớn thời gian để chăm sóc, chơi đùa với Danil, ba tuổi. Khi rảnh, cả nhà đi dã ngoại, uống cà phê, dạo phố để giúp con làm quen với nhiều kiểu môi trường.
Vợ chồng Dianka, Tiến Dũng trang trí phòng ngủ, làm đèn lồng tặng con.
Họ tổ chức sinh nhật cho Danil hồi tháng 11/2025.
Dianka (thứ hai từ trái sang) diện trang phục của người Mường trong một lần về quê chồng ở Thanh Hóa. Cô trò chuyện, chơi bóng chuyền cùng các phụ nữ trong bản.
Dianka nói có nhiều trải nghiệm khi sống, làm việc rồi trở thành cô dâu Việt. Cô thích khám phá các nét văn hóa, nghệ thuật truyền thống.
Cô thích áo dài, thường mặc để chụp ảnh cùng chồng con vào các ngày lễ.
Hậu trường chụp ảnh Tết Bính Ngọ của gia đình người mẫu.
Dianka, Bùi Tiến Dũng giữ sự lãng mạn trong tình yêu qua những buổi hẹn hò. Vào ngày Valentine hay sinh nhật của nửa kia, họ thường đặt bữa tối tại nhà hàng, tạo bất ngờ bằng những món quà.
Họ chụp bộ ảnh giản dị vào sinh nhật của Bùi Tiến Dũng hồi đầu năm. Cô nhắn gửi đến chồng: "Nếu có một nghìn cuộc đời, em vẫn nguyện được làm vợ của anh".
Các chuyến đi du lịch cũng góp phần giúp cả hai thêm gắn bó. Với họ, cốt lõi để hôn nhân bền vững là sự thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau.
Mỗi ngày, cặp sao cùng chơi thể thao để giữ hình thể săn chắc.
Cô tên đầy đủ Dianka Zakhidova, 26 tuổi, người Ukraine, từng học Đại học quốc gia Kyiv chuyên ngành văn hóa và nghệ thuật. Cô hoạt động nghề người mẫu ở nhiều quốc gia như Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore trước khi lấy chồng, định cư tại Việt Nam.
Người đẹp công khai hẹn hò thủ môn Bùi Tiến Dũng, 29 tuổi, hồi tháng 8/2020. Họ tổ chức đám cưới vào tháng 5/2022, sinh con đầu lòng sau đó vài tháng.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp