Cuộc sống độc thân của 'Võ Tắc Thiên' Phan Nghinh Tử

Diễn viên Hoa ngữ Phan Nghinh Tử tập gym năm buổi mỗi tuần, chăm dưỡng da ở tuổi 75.

Trên trang cá nhân đầu tháng 10, diễn viên Võ Tắc Thiên đăng loạt hình bà vừa đi dạo vừa nghe nhạc và viết: "Cuộc sống đô thị ồn ào bụi bặm, thi thoảng đi xa một chút tận hưởng không khí trong lành, thêm một chút tươi mới và yên ả vào đời thường tấp nập".

Theo Fifty Plus, nghệ sĩ sống một mình ở Hong Kong sau khi mẹ của bà qua đời hồi tháng 8. Bà đầu tư chứng khoán, cho biết nhờ thói quen tính toán, suy nghĩ phương án, bà minh mẫn, nhanh nhẹn. Công việc giúp bà không hoảng loạn khi gặp tình huống bất lợi.

Phan Nghinh Tử đăng hình selfie, đầu tháng 10. Ảnh: Wawa Pan

Đời thường, diễn viên cùng bạn bè uống trà, đi ăn. Nghệ sĩ nhiều sở thích, như nấu ăn, làm bánh ngọt, tự may quần áo, chụp hình. Phan Nghinh Tử nói: "Niềm vui không từ trên trời rơi xuống, bạn cần tự tạo ra".

Theo bà, độc thân nhiều cái hay, mỗi khi muốn đi chơi, du lịch, chỉ cần kéo valy đi mà không phải lo nghĩ điều gì. Phan Nghinh Tử từng bất an "lỡ đau ốm, ai mang cho mình ly nước", nhưng sống một mình quen, bà không còn lo sợ nữa. Nghệ sĩ chăm sóc bản thân tốt và có phương án dự phòng tình huống không may. Diễn viên thường tụng kinh niệm Phật, tham gia các hoạt động từ thiện do chùa tổ chức.

Phan Nghinh Tử kiên trì tập gym 20 năm qua, một tuần đến phòng tập năm buổi. Ngoài ra, bà chạy bộ khoảng một tiếng mỗi ngày. Bà nói được gặp bạn bè, đến phòng gym là đã cảm thấy mãn nguyện.

Phan Nghinh Tử chú ý hình ảnh, trang điểm phong cách căng bóng mỗi lần xuất hiện. Ảnh: Chinatimes

Phan Nghinh Tử cho rằng vận động là "mỹ phẩm" tốt nhất, giúp bà khỏe mạnh cả thể chất lẫn tinh thần. Mỗi sáng, bà uống nước mật ong ấm bổ sung nước và khoáng chất. Buổi tối, Phan Nghinh Tử thoa kem dưỡng, sau đó đọc sách hoặc xem phim khoảng một tiếng mới nằm xuống, vì theo bà ngủ sau khi thoa kem cản trở da hấp thu dưỡng chất.

Nghệ sĩ chọn sống độc thân từ năm 28 tuổi (1980), sau khi ly hôn tài tử Trần Hồng Liệt. Bà cưới năm 20 tuổi, chồng cũng là mối tình đầu, khi đó Phan Nghinh Tử coi ông Trần là tất cả cuộc đời.

Phan Nghinh Tử trong "Thần điêu đại hiệp" Phan Nghinh Tử đóng Tiểu Long Nữ trong "Thần điêu đại hiệp". Video: TVBS

Hôn nhân đổ vỡ khiến thế giới sụp đổ trong mắt diễn viên. Bà nói: "Khi chia tay, tôi mang hai valy rời khỏi nhà, băng qua đường lúc nào còn không biết, bản thân vụn vỡ". Biến cố tình cảm làm "Búp bê" (biệt danh của Phan Nghinh Tử) lần đầu biết đau thương. Sau đó, bà thuê một căn phòng nhỏ, bạn bè đến không có bàn ngồi, đều ngồi bệt dưới đất nói chuyện.

Giai đoạn đó, hàng ngày Phan Nghinh Tử uống rượu để vơi sầu. Do ăn ít, uống rượu nhiều, bà thường nôn mửa, người gầy rộc. Một ngày, nhà quay phim nói với diễn viên: "Cô không ăn uống đàng hoàng vào thì sẽ trông như quỷ, tôi không tài nào quay cô xinh đẹp được nữa".

Tạo hình Võ Tắc Thiên của Phan Nghinh Tử (trái) và hình bà chụp cho tạp chí thời trẻ. Ảnh: Nownews

Phan Nghinh Tử thức tỉnh, nhận ra không ai có thể giúp bản thân ngoài chính mình. Từ chỗ phụ thuộc người khác, bà dần học cách tự lập. Ngoài đóng phim, Phan Nghinh Tử đi học nghề tại một tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở Hong Kong, mục đích nếu thất nghiệp còn có việc làm.

Từ khi tinh thần độc lập, sự nghiệp của Phan Nghinh Tử cũng khởi sắc, liên tiếp gây tiếng vang với các phim Thần điêu đại hiệp 1984, Võ Tắc Thiên 1985, Thái Bình công chúa, Nhất đại hoàng hậu Đại Ngọc Nhi, Dục hỏa phượng hoàng. Phim gần nhất bà tham gia là Li ca hành (2021), đóng cùng các sao trẻ Lý Nhất Đồng, Hứa Khải.

Nghinh Xuân