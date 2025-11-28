Cuộc sống độc thân của Trung Dũng

Diễn viên Trung Dũng nuôi mèo làm bạn, mê nấu ăn, thích đi phượt, sợ sự ràng buộc trong hôn nhân.

Trung Dũng là một trong những nam diễn viên được yêu thích trên màn ảnh nhỏ phía Nam những năm 2000. Với khuôn mặt nam tính, gai góc và nét diễn cá tính, anh luôn được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" cho các vai cần chiều sâu tâm lý.

Trung Dũng trong vở "Tình lá diêu bông" Trung Dũng (giây thứ 0:7) trong trích đoạn vở "Tình lá diêu bông" diễn cùng Hạnh Thúy, Mỹ Uyên tại sân khấu kịch 5B TP HCM. Video: Nhân vật cung cấp

Ở tuổi ngoài 50, anh nói vẫn duy trì phong cách sống của một thanh niên. Theo diễn viên, việc giữ gìn vóc dáng và sức khỏe luôn quan trọng. Mỗi ngày, Trung Dũng dành ra hai tiếng tập gym vì sợ khán giả chê già, bụng nhiều mỡ. Với anh, chăm sóc bề ngoài là cách thể hiện sự tôn trọng người hâm mộ.

Nghệ sĩ cho biết có cuộc sống đơn giản, bình yên, không áp lực. Anh thấy biết ơn khi mẹ hơn 80 tuổi ở quê Vĩnh Long vẫn khỏe mạnh. "Mẹ luôn tạo điều kiện để tôi sống thoải mái nhất, muốn làm gì thì làm", anh nói.

Diễn viên 7x độc thân nhưng không bao giờ thấy cô đơn vì lịch trình công việc bận rộn. Ngoài đóng phim, Trung Dũng còn làm MC, diễn kịch, hát ở các sự kiện, phòng trà. Nghệ sĩ nuôi mèo, coi như bạn thân để trò chuyện mỗi khi về nhà. Thi thoảng, anh gặp bạn bè hàn huyên cà phê hoặc tổ chức những chuyến khám phá cuộc sống, nghỉ ngơi sau những dự án dài hơi.

Theo diễn viên, mỗi lần đi phượt mang đến cho anh cảm giác tự do và sống trọn từng khoảnh khắc. Trung Dũng thích rong ruổi trên những cung đường uốn lượn quanh đồi núi ở Tây Bắc hay những bản làng xa xôi để khám phá cảnh đẹp và văn hóa mới. "Đây là cách tôi tìm lại năng lượng và sự bình yên trong tâm hồn", nghệ sĩ cho biết.

Trung Dũng làm Vlog ẩm thực Hồ Trung Dũng thực hiện vlog ẩm thực tại quê nhà. Video: Nhân vật cung cấp

Trung Dũng còn có niềm đam mê lớn với nấu ăn. Anh từng muốn trở thành đầu bếp từ nhỏ nhưng cuối cùng chọn diễn xuất để phát triển sự nghiệp. Khoảng hai tuần, anh thu xếp công việc ở TP HCM để về nhà vườn Vĩnh Long thăm mẹ và nghỉ ngơi. Khi về quê, anh thường nấu các món dân dã như canh chua cá lóc, bún cá, quây quần bên mâm cơm với người thân. Với Trung Dũng, nấu ăn mang lại niềm vui, sự bình yên và giúp anh có cảm giác sống chậm lại sau những bộn bề cuộc sống. Anh lập kênh riêng chia sẻ về đam mê vào bếp với công chúng. Nghệ sĩ cũng muốn ghi lại hình ảnh bên mẹ, để sau này trở thành những ký ức đẹp.

Về mặt tài chính, anh nói cátxê đóng phim đủ tiền lo cho bản thân và tiết kiệm cho tuổi già. Anh sở hữu nhà, xe như nhiều đồng nghiệp khác nhưng không nhận là diễn viên giàu có. Anh quan niệm sống vừa đủ, không quá tham vọng về vật chất. "Nhiều tiền mà không có thời gian tận hưởng thì cũng vô nghĩa", Trung Dũng nói.

Hồ Trung Dũng, 52 tuổi, quê Vĩnh Long. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau đổ vỡ hôn nhân năm 2016, anh không có ý định kết hôn lần nữa vì thích tự do, tự chủ, không muốn bị ràng buộc với bất cứ ai. Diễn viên giấu kín chuyện tình cảm riêng, sống một mình trong căn hộ ở TP HCM.

Trung Dũng nổi tiếng qua các tác phẩm như: Lạc giới, Người đàn bà yếu đuối, Ngọn nến hoàng cung, Nữ cảnh sát tập sự, Gạo nếp gạo tẻ. Anh từng ly hôn và có một con trai. Vợ cũ và con anh hiện sống tại Mỹ.

Hoàng Dung