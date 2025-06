Cuộc sống độc thân của sao 'Euphoria' Sydney Sweeney

Cặp sao hẹn hò năm 2018 và đính hôn năm 2022, dự định kết hôn tháng 5. Dù Sweeney không đề cập thời điểm chia tay, truyền thông cho rằng mối quan hệ của họ kết thúc từ tháng 2 do phát hiện cô không còn đeo nhẫn đính hôn. Một tháng sau, Sweeney xóa tất cả ảnh của người yêu trên Instagram. Một nguồn tin cho biết lý do là cả hai có mâu thuẫn lớn. Số khác tiết lộ cô "quá bận rộn" với các dự án, muốn tập trung vào sự nghiệp, đồng thời "không chịu được căng thẳng" khi lên kế hoạch cho đám cưới.

Cặp sao hẹn hò năm 2018 và đính hôn năm 2022, dự định kết hôn tháng 5. Dù Sweeney không đề cập thời điểm chia tay, truyền thông cho rằng mối quan hệ của họ kết thúc từ tháng 2 do phát hiện cô không còn đeo nhẫn đính hôn. Một tháng sau, Sweeney xóa tất cả ảnh của người yêu trên Instagram. Một nguồn tin cho biết lý do là cả hai có mâu thuẫn lớn. Số khác tiết lộ cô "quá bận rộn" với các dự án, muốn tập trung vào sự nghiệp, đồng thời "không chịu được căng thẳng" khi lên kế hoạch cho đám cưới.

Các vai diễn của Sydney Sweeney trong 15 năm diễn xuất

Các vai diễn của Sydney Sweeney trong sự nghiệp. Video: YouTube/ viewnet



Sydney Sweeney sinh năm 1997 tại Washington, có mẹ là luật sư và cha làm việc trong ngành y. Từ nhỏ, cô đam mê diễn xuất và có những vai đầu tiên năm 12 tuổi. Năm 2022, cô tạo dấu ấn với hai dự án Euphoria và The White Lotus, nhận hai đề cử Emmy.

Sự nghiệp của cô gắn liền nhiều vai nóng bỏng trên màn ảnh, từng gây chú ý với nhân vật Eden Spencer ở mùa hai series 18+ The Handmaid's Tale (2018), đóng nhiều cảnh "nóng" trong The Voyeurs (2020). Năm 2021, AP vinh danh cô là một trong những tên tuổi đột phá làng giải trí thế giới. Một số bộ phim nổi bật khác của cô là Anyone But You (2023), Madame Web (2024).