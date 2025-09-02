Cuộc sống độc thân của 'Phan Kim Liên đẹp nhất màn ảnh'

Diễn viên Đài Loan Vương Tư Ý, đóng Phan Kim Liên phim "Thủy Hử", chọn sống độc thân, tìm niềm vui khi đóng phim, du lịch.

Theo Mango TV, một tháng qua, Vương Tư Ý ghi hình phim mới - Thiếu niên tô tỉnh - tại Giang Tây, Trung Quốc. Trước đó, cô hoàn thành quay Đến nơi dưỡng tâm. Những năm gần đây, người đẹp đều đặn đóng phim điện ảnh, truyền hình, cô cho biết một trong điều tuyệt vời nhất mà công việc mang lại là có thể đi nhiều nơi. Mỗi khi theo đoàn phim, Vương Tư Ý đều tranh thủ du lịch, tìm hiểu ẩm thực, phong tục tập quán các vùng miền.

Vương Tư Ý ở tuổi 53. Ảnh: Douyin

Ngoài đóng phim, Vương Tư Ý kinh doanh quán trà tại Bắc Kinh. Cô thực hiện kênh video về các loại trà, lối sống, dưỡng sinh tuổi trung niên, nhiều phim ngắn thu hút hàng nghìn bình luận.

Trong một video trên trang cá nhân, người đẹp cho biết không ở giai đoạn nổi tiếng, được săn đón như trước nhưng luôn âm thầm nỗ lực làm việc. Vì vậy, Vương Tư Ý cảm thấy mỗi ngày đều tiến bộ. "Bản thân không giàu có như người khác cũng không sao, quan trọng là tôi đã sống tốt hơn trước kia. Hiện tại tôi ổn, đời độc thân của tôi khá vui nhộn, tự do, chẳng có quá nhiều vướng bận", Vương Tư Ý nói.

Cô nỗ lực để thoải mái về kinh tế, lo liệu được cho bản thân và gia đình. Hàng năm, người đẹp dành thời gian du lịch xa cùng nhóm bạn thân. Diễn viên không cảm thấy nhàm chán vì công việc thuận lợi, có mục tiêu phấn đấu và có những bạn tốt để chia sẻ.

Vương Tư Ý thời trẻ và tạo hình cô trong "Thủy Hử". Ảnh: Sina

Trên BRTV, cô cho biết trải qua cuộc hôn nhân ngắn ngủi và không muốn nhắc lại mối quan hệ này. Thi thoảng, khao khát làm mẹ trỗi dậy khi Vương Tư Ý nhìn thấy trẻ nhỏ nhưng cô cảm thấy chưa có duyên làm mẹ.

Diễn viên từng hẹn hò nhiều người, trong đó một số đàn ông đã có gia đình nói dối cô về tình trạng hôn nhân. Cô thừa nhận đó là những mối quan hệ tệ hại, khiến cô cắn rứt, dằn vặt vì có lỗi với vợ của những đàn ông đó.

"Các cuộc tình như thế, kết quả ra sao, bạn có thể tự đoán. Tôi ít nói về tình yêu vì những cuộc tình của mình chẳng tốt đẹp gì. Nhưng chuyện đã qua từ lâu, tôi kể như một lời cảnh tỉnh với phụ nữ. Bạn đừng vướng vào người có gia đình, đừng tin lời đường mật của bất kỳ gã đàn ông có vợ nào", Vương Tư Ý nói.

Vương Tư Ý trong "Thủy Hử" Vương Tư Ý trong "Thủy Hử" 1998. Video: Bilibili

Cô sinh năm 1972, gia nhập làng giải trí Đài Loan với vai trò người mẫu. Năm 1993, cô đóng phim truyền hình đầu tay - Bao Thanh Thiên (vai Âu Dương Linh Long). Năm 1998, tên tuổi Vương Tư Ý được nhiều người biết đến với vai "dâm phụ" Phan Kim Liên trong phim Thủy Hử. Đến nay, nhiều khán giả vẫn nhớ diễn viên với hình tượng này, gọi cô là "Phan Kim Liên đẹp nhất màn ảnh".

Sau Thủy Hử, người đẹp phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc đại lục, tham gia Đại Đường ngự sử Tạ Dao Hoàn, Anh hùng Mục Quế Anh, Nước mắt hoa lê. Thập niên 1990, 2000, cô thuộc nhóm minh tinh nổi bật màn ảnh Hoa ngữ, đắt show quảng cáo.

Như Anh (theo BRTV, Sohu)