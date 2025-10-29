Cuộc sống độc thân của Hồ Lệ Thu tại Mỹ

Hồ Lệ Thu, 52 tuổi, cho biết miệt mài hát ở sân khấu hải ngoại và trong nước, tận hưởng cuộc sống độc thân sau nhiều đổ vỡ tình cảm.

Đón tuổi mới bên bạn bè, đồng nghiệp thân thiết hôm 19/10, Hồ Lệ Thu cho biết tìm được sự tự tại sau khi trải qua nhiều sóng gió.

Hiện ca sĩ sống một mình trong biệt thự 700 m2 tại thành phố Santa Ana thuộc tiểu bang California. Hồ Lệ Thu bắt đầu ngày mới bằng việc đến phòng tập yoga. Sau đó, chị ăn uống, kiểm tra thư điện tử, trả lời ban nhạc và sắp xếp lịch diễn từ lời mời của các bầu show vào dịp cuối tuần. Phần lớn thời gian trong ngày, chị chăm sóc cây trong vườn như mận, lựu, ổi. Trước khi đi ngủ, ca sĩ thường thiền và lễ Phật.

Ngoài công việc và đời sống tâm linh, thú vui vườn tược, Hồ Lệ Thu còn thích du lịch. Đi diễn ở đâu ca sĩ cũng dành ít nhất một tuần để khám phá và vui chơi.

Hồ Lệ Thu trong biệt thự tại Mỹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hồ Lệ Thu nói không lo lắng về chuyện tài chính vì có thù lao đi hát đều đặn và thu nhập từ việc cho thuê nhà. Trong quá trình làm việc, ca sĩ tích góp đầu tư bất động sản nên có được ba căn nhà ở Mỹ. Ngoài nơi đang ở, hai căn còn lại ở Atlanta và Florida chị cho thuê. "Nếu sau này không đi diễn nữa, thu nhập từ việc cho thuê nhà chắc cũng đủ để tôi dưỡng già", Hồ Lệ Thu nói.

Có được cuộc sống thoải mái ở tuổi trung niên, với Hồ Lệ Thu một phần cũng nhờ không còn gánh nặng gia đình. Chị tự nhận sau ba lần đổ vỡ tình cảm, thành công duy nhất là dạy dỗ con thành công. Con của chị - Phi Anh, 31 tuổi - tốt nghiệp ngành marketing ở Mỹ, về nước làm việc cho một công ty nước ngoài. Ca sĩ cho biết xem con như một người bạn, luôn tâm sự mỗi ngày về công việc, mối quan hệ với mọi người xung quanh. "Con cần có không gian riêng, cuộc sống tự do khi trưởng thành, tôi tôn trọng điều đó và luôn thấy tự hào về tính cách tự lập này của con", chị nói.

Hồ Lệ Thu từng trải qua ba cuộc hôn nhân mà chị ví như "vở bi hài kịch của sân khấu cuộc đời". Cuộc hôn nhân đầu tiên không xuất phát từ tình yêu mà chủ yếu từ mong muốn của người cha trước khi qua đời. Họ chia tay sau khi có chung một con gái. Sau một thời gian, chị quyết định đi bước nữa với người chồng Pháp vì muốn con gái có cơ hội học tập ở nước ngoài. Tuy nhiên, ca sĩ không được đi hát, ở nhà nội trợ, phụ thuộc vào kinh tế bạn đời, từ đó xảy ra mâu thuẫn. Sau hai lần vấp ngã, Hồ Lệ Thu đưa con gái đến Mỹ, trở lại sân khấu ca hát, gặp được người chồng thứ ba ở đây. Tuy nhiên, hạnh phúc vẫn không mỉm cười với chị.

Hồ Lệ Thu hát "Say một đời vì em" Hồ Lệ Thu hát "Say một đời vì em". Video: Nhân vật cung cấp

Chị nói bất hạnh trong chuyện tình cảm nhưng không giận hay ghét bỏ những người đàn ông đi qua đời mình. Ca sĩ không muốn thay đổi bất cứ điều gì trong quá khứ, dù tốt hay xấu, vì đó là những bài học đã tạo nên con người chị hiện tại. Hồ Lệ Thu không còn tìm kiếm hạnh phúc hay dựa dẫm vào người khác nữa. "Niềm hạnh phúc bền vững nhất của tôi đến từ chính bản thân", chị cho biết.

Vài năm gần đây, công việc ca hát của Hồ Lệ Thu gặp nhiều thuận lợi. Nghệ sĩ thường xuyên thực hiện các video nhạc cover, được người nghe đón nhận tích cực. Những ca khúc như Bài không tên số 7, Bản tình cuối, Say một đời vì em đăng tải trên YouTube cá nhân thu hút hàng triệu lượt xem. Ca sĩ nhận được nhiều lời mời đi hát cũng như quảng cáo. Chị liên tục bay giữa các tiểu bang ở Mỹ cũng như về nước biểu diễn cho các show sự kiện, phòng trà.

Ca sĩ thấy giọng hát ngày càng chín muồi, có chiều sâu hơn. "Tôi giờ đây hát từ những tình cảm sâu thẳm trong tim và không ngừng cập nhật những điều mới mẻ trong âm nhạc", chị cho biết.

Ca sĩ Hồ Lệ Thu trong hậu trường quay video nhạc "Say một đời vì em" vào đầu tháng 10 năm nay. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hồ Lệ Thu sinh năm 1973, quê Hà Nội. Năm 1991, chị thi Tiếng hát Truyền hình TP HCM và đoạt giải nhì. Năm 1998, ca sĩ cùng Kỳ Phương và Thúy Uyên lập ra nhóm nhạc Techno. Năm 2001, Lệ Thu sang nước ngoài định cư rồi tiếp tục ca hát. Năm 2018, chị lần đầu về nước hoạt động sau 17 năm xa quê.

Hồ Lệ Thu hát "Bài Không Tên số 7" Hồ Lệ Thu hát "Bài không tên số 7" (Vũ Thành Anh sáng tác). Video: Nhân vật cung cấp

Hoàng Dung