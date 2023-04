Cuộc sống độc thân của diễn viên 'Nghĩa bất dung tình'

Mai Tiểu Huệ, sao Hong Kong đóng "Nghĩa bất dung tình", không hẹn hò ai 24 năm qua, dành thời gian làm việc, chăm mẹ già.

Hôm 25/4, nghệ sĩ 57 tuổi đăng trên trang cá nhân ảnh trang điểm cho mẹ để tổ chức sinh nhật bà 91 tuổi. Tiểu Huệ sinh ngày 17/4 nhưng đợi đến cuối tháng để tổ chức chung với mẹ. Ngày thường, hai người cùng nấu ăn, đi dạo, cắt móng tay, đắp mặt nạ dưỡng da. Diễn viên viết với cô, hôm nào cũng là Ngày của mẹ.

Mai Tiểu Huệ và mẹ trong đời thường. Ảnh: Instagram/Miu Siuwai

Những năm gần đây, Mai Tiểu Huệ ít nổi bật ở làng giải trí. Cô chỉ thi thoảng làm khách mời show truyền hình. Diễn viên hiện làm chủ công ty tư vấn quảng bá thương hiệu. Cô còn kinh doanh nhà hàng ở Quảng Châu, Trung Quốc.

Theo HK01, công việc của Mai Tiểu Huệ phát triển thuận lợi. Cô không cảm thấy cô đơn vì luôn có người thân bên cạnh, công việc bận rộn. Tiểu Huệ từng yêu đồng nghiệp Tăng Vỹ Quyền, hai người bén duyên khi đóng Mãn đường hồng, lúc đó diễn viên 21 tuổi.

Chuyện tình kéo dài 13 năm, tan vỡ vì Tăng Vỹ Quyền có tình cảm với người khác. Trên trang On, Tăng Vỹ Quyền từng nói ông cảm thấy có lỗi với bạn gái cũ vì làm lỡ dở duyên phận của cô. Ông nói: "Khi yêu nhau, tôi thực sự không muốn lừa dối cô ấy. Tôi đáng trách vì làm lãng phí thời thanh xuân của cô ấy. Nhưng tôi không thể thay đổi được điều gì".

Năm 2020, Tăng Vỹ Quyền qua đời vì bệnh ung thư, Mai Tiểu Huệ nói trên On: "Anh ấy thực sự quan trọng trong cuộc đời tôi, tôi không giấu giếm điều này. Tôi biết ơn vì gặp anh ấy. Anh ấy tốt bụng và là diễn viên giỏi".

Diễn viên Mai Tiểu Huệ. Ảnh: HK01

Tăng Vỹ Quyền là mối tình đầu của Mai Tiểu Huệ, từ khi chia tay, cô không hẹn hò ai. Diễn viên cho biết trước 30 tuổi, cô yêu vì "người ta có bạn trai mình cũng có" còn sau 30 tuổi, cô hiểu độc thân cũng là một lựa chọn không tệ.

Khi mới chia tay Tăng Vỹ Quyền, Tiểu Huệ từng đau khổ, buông thả một thời gian. Nhưng sau đó cô nhận ra tình yêu không phải điều duy nhất trong cuộc sống. Mong muốn lớn nhất của cô là được vui vẻ. Vì thế, Mai Tiểu Huệ buông bỏ quá khứ.

Diễn viên không đánh mất hy vọng, niềm tin vào tình yêu, hôn nhân. Cô nói: "Tôi tin chỉ có mối tình đến lúc kết hôn, không có chuyện 'đến tuổi phải kết hôn'. Tôi nghĩ một lúc nào đó, ông trời sẽ để tôi gặp người phù hợp. Nếu có cơ hội, tôi sẽ lập gia đình".

Cuộc sống độc thân của diễn viên 'Nghĩa bất dung tình' Tiểu Huệ và Châu Tinh Trì trong "The Justice of Life". Video: TVB

Tiểu Huệ sinh ở Hong Kong, có chị ruột là Mai Tiểu Thanh - giám chế ở đài truyền hình TVB. Cô tham gia nhiều phim như The Justice of Life (đóng cùng Châu Tinh Trì), Cái thế hào hiệp, Nghĩa bất dung tình (1989, vai Trân, cô gái yêu đơn phương nam chính Đinh Hữu Kiện - do Huỳnh Nhật Hoa đóng), Liêu trai, Gia đình vui vẻ... Diễn viên nhận cảm tình của nhiều khán giả nhờ lối diễn hài tự nhiên, duyên dáng.

