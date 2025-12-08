Cuộc sống DJ Koo sau khi Từ Hy Viên qua đời

Nghệ sĩ âm nhạc Hàn DJ Koo không tham gia hoạt động giải trí, hầu như chỉ ở nhà và viếng mộ vợ - diễn viên Từ Hy Viên.

Cuối tuần qua, mạng xã hội lan truyền bức ảnh được cho là DJ Koo (tên thật Koo Jun Yup) cùng Từ Hy Đệ - em gái diễn viên Từ Hy Viên - ghi hình chương trình đón năm mới ở Đài Bắc, Đài Loan. Ngày 8/12, một đại diện chương trình cho biết người trong hình không phải DJ Koo mà là đạo diễn của show.

Từ khi vợ qua đời hồi tháng 2 đến nay, DJ Koo không xuất hiện ở bất kỳ sự kiện nào. Theo Next Apple, anh hủy mọi lịch trình biểu diễn, cũng ngừng sử dụng mạng xã hội, không cập nhật ảnh đời tư. DJ Koo cũng không nhận trả lời phỏng vấn ở cả Hàn Quốc lẫn Đài Loan - quê vợ.

Hiện ca sĩ sống ở Đài Bắc, tại lễ trao giải diễn ra tháng 10, Từ Hy Đệ lần đầu xác nhận anh rể hàng ngày thăm mộ vợ, mang đồ ăn và cà phê cho Hy Viên. Theo Hy Đệ, hàng ngày DJ Koo vẽ tranh bạn đời quá cố, đến nay căn hộ treo đầy tranh khác nhau về Từ Hy Viên.

Từ Hy Đệ cho rằng DJ Koo có ý định triển lãm tranh song anh chưa bao giờ nói về mục đích sáng tác, chỉ vùi đầu vẽ. Ngoài vai trò ca sĩ, DJ, nhà sản xuất âm nhạc, anh còn là họa sĩ, từng tổ chức triển lãm cá nhân.

Hy Đệ và mẹ của cô thi thoảng nhắn tin thăm hỏi DJ Koo, đề nghị giúp đỡ nếu anh cần. Một người bạn của ca sĩ tiết lộ anh từng nói tâm trạng không tốt nhưng luôn dặn bản thân mạnh mẽ, sống tốt. Người bạn cho biết DJ Koo chưa có ý định rời Đài Loan về Hàn Quốc sinh sống, vì ca sĩ muốn "tiếp tục được cùng Hy Viên ở dưới một khoảng trời".

Hiện các con của Hy Viên với chồng cũ - Uông Tiểu Phi - sống cùng bố và mẹ kế. Minh tinh đột ngột qua đời ngày 2/2 khi du lịch Nhật Bản cùng mẹ, em gái và chồng con. Người thân đưa Từ Hy Viên về nơi an nghỉ hôm 15/3.

Diễn viên để lại khối tài sản vượt một tỷ Đài tệ (hơn 30 triệu USD). Theo Next Apple, cô và DJ Koo không ký hợp đồng tiền hôn nhân. Ca sĩ công bố nhường lại mọi quyền thừa kế của bản thân cho bà Hoàng Xuân Mai - mẹ của Từ Hy Viên.

Chuyện tình DJ Koo và Từ Hy Viên được nhiều khán giả nhận xét ly kỳ, lắt léo hơn một bộ phim. Họ yêu nhau thập niên 1990, chia tay do công ty quản lý của ca sĩ ngăn cản. Theo Vogue, năm 2021, hay tin Hy Viên ly hôn Uông Tiểu Phi, DJ Koo gọi điện cho diễn viên theo số anh lưu 20 năm trước, mừng rỡ vì cô vẫn dùng số điện thoại cũ. Hai người nối lại tình cảm, hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn đầu năm 2022 - trong bối cảnh đại dịch.

Trong hôn nhân, cả hai đối diện nhiều thử thách. DJ Koo không thoải mái khi vợ bị chồng cũ và mẹ chồng cũ nói xấu. Nhưng anh mạnh mẽ hơn để động viên bạn đời. Ca sĩ từng nói: "Tôi đến Đài Loan là để bảo vệ, che chở cho cô ấy, tôi đã hứa che chở cô ấy suốt đời".

DJ Koo 56 tuổi là một trong hai thành viên nhóm nhạc khiêu vũ Clon. Nhóm nổi tiếng ở Hàn Quốc và Đài Loan thập niên 1990. Ngoài biểu diễn, DJ Koo là nhà sản xuất âm nhạc.

Từ Hy Viên sinh năm 1976 tại Đài Loan, gia nhập làng giải trí thập niên 1990, nổi tiếng tại một số nước châu Á qua vai Sam Thái trong Vườn sao băng. Thành công tác phẩm đưa cô thành minh tinh gốc Hoa được săn đón hàng đầu. Cô còn gây tiếng vang với Xin đừng gác máy, Kiếm vũ, Bong bóng mùa hè.

