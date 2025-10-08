Cuộc sống đảo lộn trong triều cường ngập cả mét ở Cần Thơ

Triều cường sông Hậu tại Cần Thơ sáng 8/10 đạt mức 2,12 m, vượt 12 cm so báo động 3. Nước theo hệ thống kênh rạch, cống tràn vào nhiều tuyến đường nằm ngoài vùng có hệ thống đê kè, âu thuyền bảo vệ, gây ngập lụt.
Tại đường Bùi Hữu Nghĩa dẫn vào khu vực chợ Bình Thủy vào rạng sáng nay nước từ sông Hậu, sông Bình Thủy tràn vào dữ dội, xe cộ không thể đi qua.
Nước ngập sâu 0,5-0,8 m, có chỗ hơn một mét suốt tuyến đường dài gần một km trên đường Bùi Hữu Nghĩa, ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt của người dân.
Trong căn nhà nhỏ khoảng 20 m2, nằm trong con hẻm 29 trên đường Bùi Hữu Nghĩa, bà Trần Ngọc Thụy (71 tuổi) cho biết nước ngập liên tục ba ngày qua. "Sáng nay là nghiêm trọng nhất. Tôi phải kê bếp, nồi cơm điện lên bàn, rồi lên gác gỗ nằm nghỉ, chờ trưa nước rút mới xuống nấu ăn", bà nói.
Cạnh nhà bà Thụy, anh Trần Phước Lộc, 32 tuổi, phải xây tường từ nền nhà cao lên cả mét chắn ngay cửa để ngăn nước tràn vào.
"Tường xây, trám xi măng kỹ nhưng nước vẫn rỉ vào các lỗ nhỏ từ nền gạch vào trong gây ngập 20-30 cm nên sáng nay tôi phải ở nhà tát nước ra ngoài", anh Lộc nói và cho biết triều cường từ tháng 7 đến tháng 10 âm lịch, mỗi tháng hai lần, tổng cộng khoàng 10 ngày, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân.
Từ sáng sớm, nhà bà Nguyễn Thị Trúc phải dùng máy bơm chống ngập trong nhà.
"Tối qua, nước thấp, bơm mất 2 tiếng; sáng nay nước cao hơn 10 cm nên khả năng phải bơm 3-4 tiếng mới xong", bà Trúc kể.
Nước tràn vào trong cửa hàng bán hoa, gạo trên đường Bùi Hữu Nghĩa.
Trên đường Bùi Hữu Nghĩa, bà Thanh Huyền xắn quần lội nước để bày bán các loại bánh dân gian nhà làm.
“Do nước ngập sâu quá, không có người đi chợ nên gần chờ gần 7h cho nước rút bớt mới dọn ra bán”, bà nói và cho biết lượng bánh làm mấy ngày triều cường chỉ bằng phân nửa bình thường vì ít người mua.
Một phụ huynh đội con em trên vai vượt quãng đường ngập nước hàng trăm mét để đến Trường tiểu học Bình Thủy tại đầu đường Bùi Hữu Nghĩa.
Lội nước đẩy chiếc xe đạp chở các loại bánh tiêu, bánh da lợn, bánh bò... chị Bích Huyền, 42 tuổi, cho biết thường ngày chị bán ở chợ Bình Thủy nhưng đã ngập nhiều ngày qua nên phải đẩy xe đi bán dạo.
Chị cho biết bình thường bán mỗi ngày kiếm được khoảng 200.000 đồng, tạm đủ chi tiêu gia đình ba người. Mấy ngày qua triều cường dâng cao, chị bán giảm một nửa, tiền lời cũng giảm theo nên cuộc sống chật vật hơn. Chị mong muốn nhà nước sớm đầu tư nâng cấp đường, xây kè kiên cố cho người dân thuận lợi làm ăn, sinh sống.
Khu vực bán trái cây tại chợ Bình Thủy nước ngập lênh láng, vắng bóng người mua. Bà Nguyễn Bé Hai (56 tuổi) cho biết, sức mua mấy ngày triều cường giảm 50-60%, do không có khách đi chợ, chủ yếu là dân địa phương "mua qua mua lại" cho nhau.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Cần Thơ, Năm 2025, triều cường ở địa phương này dự báo có khả năng lên mức từ 2,20 m đến 2,30 m, vượt báo động 3 từ 20-30 cm. Đỉnh triều cao nhất có thể xuất hiện trong hai đợt triều cường cuối tháng 10 và giữa tháng 11.
TP Cần Thơ hiện đã hoàn thành hệ thống kè, đê bao, cống, âu thuyền chống ngập với vốn 9.200 tỷ đồng, bảo vệ 2.700 ha trung tâm cùng hơn 420.000 dân.
Ngoài ra, thành phố sẽ triển khai dự án chống ngập mới cho 2.800 ha tại quận Bình Thủy và Ninh Kiều cũ, vốn 4.500 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2026. Công trình gồm ba tuyến kè dài 8,2 km, 12 cống kiểm soát nước và 6 cống ngăn triều. Khi hoàn thành, trung tâm thành phố rộng 5.500 ha sẽ giảm tình trạng ngập do mưa lớn và triều cường.
An Bình