Cuộc sống đảo lộn trong triều cường ngập cả mét ở Cần Thơ

Nước ngập sâu 0,5-0,8 m, có chỗ hơn một mét suốt tuyến đường dài gần một km trên đường Bùi Hữu Nghĩa, ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt của người dân.

Trong căn nhà nhỏ khoảng 20 m2, nằm trong con hẻm 29 trên đường Bùi Hữu Nghĩa, bà Trần Ngọc Thụy (71 tuổi) cho biết nước ngập liên tục ba ngày qua. "Sáng nay là nghiêm trọng nhất. Tôi phải kê bếp, nồi cơm điện lên bàn, rồi lên gác gỗ nằm nghỉ, chờ trưa nước rút mới xuống nấu ăn", bà nói.