Cuộc sống của 'thiên thần' Candice Swanepoel

Đầu tháng 4, Candice Swanepoel tung bộ ảnh quảng bá bộ sưu tập đồ bơi mới của Tropic Of - thương hiệu do cô sáng lập và điều hành. Dưới bức ảnh trên trang cá nhân, nhiều khán giả khen cô vẫn xinh đẹp, cuốn hút như thời gây sốt ở Victoria's Secret.

Candice Swanepoel trình diễn cho hãng nội y từ năm 2010 đến 2018 và trở lại từ năm 2024. Chân dài Nam Phi nằm trong nhóm "thiên thần" hot nhất của Victoria's Secret nhờ lối diễn, biểu cảm hấp dẫn. Cô vào top 10 người mẫu có thu nhập cao nhất năm 2012 của Forbes. Candice thường xuyên có mặt trong danh sách 100 phụ nữ quyến rũ nhất thế giới do FHM bình chọn. Năm 2015, người đẹp đính hôn với người mẫu Herman sau 12 năm hẹn hò, có hai con trai chung trước khi chia tay năm 2018.