Cuộc sống của 'thiên thần' Candice Swanepoel

Đầu tháng 4, Candice Swanepoel tung bộ ảnh quảng bá bộ sưu tập đồ bơi mới của Tropic Of - thương hiệu do cô sáng lập và điều hành. Dưới bức ảnh trên trang cá nhân, nhiều khán giả khen cô vẫn xinh đẹp, cuốn hút như thời gây sốt ở Victoria's Secret.
Candice Swanepoel trình diễn cho hãng nội y từ năm 2010 đến 2018 và trở lại từ năm 2024. Chân dài Nam Phi nằm trong nhóm "thiên thần" hot nhất của Victoria's Secret nhờ lối diễn, biểu cảm hấp dẫn. Cô vào top 10 người mẫu có thu nhập cao nhất năm 2012 của Forbes. Candice thường xuyên có mặt trong danh sách 100 phụ nữ quyến rũ nhất thế giới do FHM bình chọn. Năm 2015, người đẹp đính hôn với người mẫu Herman sau 12 năm hẹn hò, có hai con trai chung trước khi chia tay năm 2018.
Theo Vogue, người đẹp có cuộc sống kín tiếng. Sau khi rời Victoria's Secret, năm 2018, cô thành lập Tropic of C chuyên về đồ bơi theo phong cách sống xanh, sử dụng nguồn nguyên liệu thân thiện với môi trường. Không chỉ là người sáng lập, Candice còn tham gia thiết kế dựa trên kinh nghiệm nhiều năm làm người mẫu đồ bơi chuyên nghiệp. Năm 2020, cô mở rộng sang mảng đồ tập.
Song song kinh doanh, Candice đều đặn đi diễn và chụp hình cho các tạp chí, nhà mốt. Năm ngoái, cô được khán giả cổ vũ khi trình diễn cho Victoria's Secret.
Candice Swanepoel diễn Fantasy Bra trị giá 10 triệu USD trong show Victoria's Secret năm 2013.
Ở tuổi gần 40, cô vẫn được nhiều tạp chí yêu thích, mời làm gương mặt trang bìa, trong đó có Vogue, Forbes, V, Perfect, Elle.
Theo Elle, bận rộn kinh doanh và chăm sóc con, người đẹp lựa chọn casting cho các hãng mốt lớn thay vì ồ ạt nhận show.
Thỉnh thoảng, cô tham dự một số sự kiện, chương trình của Vogue và các nhãn hàng. Candice vẫn duy trì hợp đồng với công ty quản lý The Lions Management và tiếp tục xuất hiện trong các chiến dịch cho các thương hiệu quốc tế như Tom Ford, Versace và Michael Kors. Năm 2023, cô đảm nhận vai trò giám khảo khách mời cho chương trình Next in Fashion trên Netflix.
Ngoài công việc, Candice ưu tiên chăm sóc hai con trai Anacan, 10 tuổi và Ariel, bảy tuổi. Trên Vogue, Candice cho biết tên Anacan có nguồn gốc từ một từ bản địa ở vùng Amazon (Brazil). Cô mô tả cậu bé là "người anh trai tuyệt vời". Ariel được mẹ đặt biệt danh là "cậu bé sư tử nhỏ" vì tính cách vui vẻ. "Ariel là đứa trẻ hạnh phúc nhất mà tôi từng gặp với tính cách tự do và hài hước", cô nói. Ba mẹ con thường nhảy múa cùng nhau trong bếp mỗi sáng thức dậy.
Theo Elle, Candice chăm chỉ tập luyện để rèn vóc dáng. Thay vì coi đó là bài tập bắt buộc, cô xem vận động là một hình thức tự chữa lành. Người đẹp ưu tiên yoga và pilates với các bài stretching (giãn cơ). Cô ăn uống cân bằng các nhóm chất thay vì kiêng khem khắc nghiệt.
Candice Swanepoel tập luyện giữ dáng.
Theo Vogue, Candice cảm thấy hạnh phúc nhất khi được vận động giữa thiên nhiên, đi chân trần trên cỏ, bơi lội dưới đại dương.
Cô duy trì các thói quen như tắm nước ấm và tránh xa các thiết bị công nghệ để thư giãn, lắng nghe cơ thể mình.
Hiện Candice là đại sứ toàn cầu của Mothers2Mothers - tổ chức từ thiện nỗ lực loại bỏ lây nhiễm AIDS từ mẹ sang con ở châu Phi.
