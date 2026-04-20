Cuộc sống của Thanh Thảo tại Mỹ

Ca sĩ Thanh Thảo cho biết ở tuổi 49, cô có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc bên bạn đời và con gái tám tuổi tại Mỹ.

Giữa tháng 3, ca sĩ về nước đón tuổi mới bên doanh nhân Tom Han và đồng nghiệp thân thiết. Thanh Thảo nói lần đầu tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng trong nước sau nhiều năm định cư tại nước ngoài.

Thanh Thảo bên bạn đời và con gái. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện cô tận hưởng sự đầy đủ, êm ấm bên người thân và tổ ấm nhỏ ở Mỹ. Nói về cuộc sống bên doanh nhân Tom Han, ca sĩ dùng từ "hài lòng" và "bình yên". Cả hai sống chung, có con gái, bé Talia, tám tuổi, nhưng chưa kết hôn. Cô cho biết đằm thắm hơn khi làm mẹ. Mỗi ngày, lịch trình của cô đơn giản như đưa con đi học, nấu ăn, chăm sóc cây, hoa trong vườn nhà.

Thời gian rảnh, Thanh Thảo nghe nhạc, thu âm, mua sắm, chơi pickeball. Giọng ca 7x không áp lực về tiền bạc vì có bạn đời hỗ trợ tài chính. Mỗi khi cô thực hiện sản phẩm mới hay cần kinh phí làm show, doanh nhân Tom Han đều đứng ra lo liệu. Năm 2025, cô tổ chức liveshow 30 năm ca hát tại Mỹ, bạn đời tài trợ toàn bộ kinh phí để cô tập trung cho chuyên môn. Thù lao đi hát ca sĩ dùng để chi tiêu cá nhân, không bận tâm chuyện học hành hay chi phí sinh hoạt gia đình. Với Thanh Thảo, có được cuộc sống thoải mái ở xứ người một phần cũng nhờ bạn đời chăm lo mọi thứ.

Theo ca sĩ, cô và Tom Han khác biệt về tính cách và lối sống. 5 năm đầu chung sống, cả hai không ít lần tranh cãi, thậm chí nghĩ đến việc chia tay. Tuy nhiên, cô dần thay đổi, bớt nóng tính và biết cách nhường nhịn hơn. Chính sự yêu thương, chấp nhận, bao dung đã giữ cả hai ở bên nhau.

Họ luôn giữ sự lãng mạn khi chung sống bằng các cử chỉ như ôm hôn mỗi sáng, đi du lịch, tặng hoa hoặc ăn tối dịp cuối tuần. Biết cô thích đồ hiệu, thi thoảng, bạn trai mua tặng mà không cần có lý do. "Anh Tom yêu thương và chiều chuộng tôi hết mực. Vì vậy, tôi luôn tìm cách vun vén tổ ấm, giữ lấy anh ấy", Thanh Thảo nói.

Thanh Thảo đưa đón con đi học mỗi ngày ở Mỹ Thanh Thảo đưa đón con gái (đứng trước) và hai cháu học võ mỗi ngày ở Mỹ. Video: Nhân vật cung cấp

Thanh Thảo nói hiện cô là người phụ nữ của gia đình, dạy dỗ con ngày một lớn khôn. Con của cô nói được tiếng Việt, Anh và Hoa, giỏi thể thao như võ, chạy bộ, đạp xe. Thi thoảng bé Talia cùng bố tham gia các giải marathon. Doanh nhân Tom Han phụ trách dạy dỗ còn ca sĩ lo phần chăm sóc con. Trong việc nuôi dạy, cả hai sử dụng phương pháp bù trừ cho nhau. Cô thường nghiêm khắc, rèn bé vào nề nếp, ngược lại bạn đời mềm mỏng, lắng nghe và trò chuyện để giữ tâm lý con thoải mái. "Con hiểu chuyện, tình cảm lại biết yêu thương bố mẹ, là niềm tự hào của tôi", ca sĩ cho biết.

Theo ca sĩ, hiện cô đi hát cho vui, buông bỏ được sự sân si, không còn muốn hơn thua trong công việc. Cô nhận show chọn lọc hơn vì tập trung chăm con, dù vậy vẫn luôn cập nhật thị trường nhạc Việt, các bài hát mới để bắt kịp xu hướng. Gần đây, Thanh Thảo thường xuyên thực hiện các video nhạc cover. Những ca khúc như Thiệp hồng không tên, Em thua cô ta đăng tải trên YouTube cá nhân của cô thường được remix theo phong cách sôi động. Đây là cách cô duy trì "lửa nghề" cũng như tương tác với khán giả. Ca sĩ vẫn đi diễn đều đặn giữa các tiểu bang ở Mỹ mỗi cuối tuần cũng như về nước hát trong các sự kiện.

Thanh Thảo quê TP HCM, hát nhiều thể loại như ballad, dance, pop. Những năm 2000, cô nổi tiếng với các ca khúc nhạc Thái lời Việt như Chàng và nàng, Ok mình chia tay. Thanh Thảo cũng gắn liền tên gọi "Búp bê" với loạt ca khúc mang phong cách sôi động như Búp bê biết yêu, Búp bê con trai. Cô định cư ở Mỹ từ năm 2015 đến nay.

Thanh Thảo hát liên khúc remix "Thiệp hồng sai tên" Thanh Thảo hát liên khúc remix "Em thua cô ta - Thiệp hồng sai tên". Video: Nhân vật cung cấp

Hoàng Dung