Cuộc sống của Thanh Hằng ở tuổi ngoài 40

Thanh Hằng được trợ lý hỗ trợ mặc trang phục, trang điểm, làm tóc để ghi hình cho chương trình Vietnam's Next Top Model 2025.
Năm nay, cô là một trong ba giám khảo bên cạnh nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường và giám đốc sáng tạo Hà Đỗ. Cô cho biết lịch trình quay dày đặc từ sáng tới đêm khiến cô và cả êkíp mệt lả, "có những hôm không kịp ăn", phải tranh thủ lót dạ miếng bánh trong vài phút giải lao ngắn ngủi.
Thanh Hằng làm quen với ngựa trước khi thị phạm thí sinh Next Top chụp hình. Cô cho biết trải nghiệm thực tế trên lưng ngựa giúp cô hướng dẫn thí sinh chính xác hơn.
Ở tuổi 42, Thanh Hằng có sự nghiệp thành công và tổ ấm nhỏ hạnh phúc. Ngoài công việc làm giám khảo cho chương trình truyền hình thực tế, cô nhận được nhiều lời mời dự sự kiện thời trang, mỹ phẩm.
Thanh Hằng đắt show quảng cáo, trở thành đại sứ đa lĩnh vực, trong đó có công nghệ, xe hơi. Cô cũng bận rộn chụp hình cho các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Louis Vuitton, Fendi, Loewe, Cartier, Bulgari.
Dù làng mốt có nhiều gương mặt mới, người đẹp vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều hãng thời trang trong nước. Thanh Hằng catwalk, làm vedette đều đặn cho nhiều show lớn, nhỏ. Đứng chung đường băng với đàn em, Thanh Hằng cho biết cô vẫn tự tin, thường xuyên trau dồi và rèn luyện kỹ năng để không tụt lại phía sau. Người mẫu cho rằng kinh nghiệm và phong thái làm việc chuyên nghiệp giúp cô được các nhà thiết kế tin tưởng và yêu mến.
Siêu mẫu có lượng fan đông đảo, thường xuyên quan tâm trong mỗi dịp sinh nhật cô. Trên trang cá nhân, cô nhiều lần thể hiện sự biết ơn đến khán giả bằng các bài viết, hình ảnh. "Được mọi người yêu thương là động lực lớn giúp tôi vững vàng, thêm đam mê trong công việc", cô nói.
Dịp sinh nhật năm nay, ngoài ở bên người thân, bạn bè, Thanh Hằng còn dành thời gian tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Cô cho biết luôn nỗ lực để trở thành người biết cho đi nhiều hơn.
Để đảm bảo sức khỏe và duy trì vóc dáng, Thanh Hằng tập gym, yoga, đạp xe và chạy bộ. Các bài tập này giúp cô siết cơ, săn chắc, dẻo dai, giữ phom chuẩn. Thỉnh thoảng, cô còn tập Muay Thái cùng chồng - nhạc trưởng Trần Nhật Minh.
Sau một ngày làm việc, Thanh Hằng cho biết luôn muốn dành thời gian nghỉ ngơi ở bên chồng. Cả hai thường hẹn hò cuối tuần, tận hưởng cảm giác lãng mạn. Ngoài đời sống riêng, họ còn ủng hộ nhau trong công việc. Thanh Hằng nhiều lần tới xem các buổi trình diễn của chồng. Nhật Minh sánh đôi cùng vợ ở các sự kiện của làng giải trí.
Những khi rảnh rỗi, đôi vợ chồng son rủ nhau đi nghỉ dưỡng. Họ vẫn đang chờ đón con đầu lòng nhưng không vội vã. Thanh Hằng quan niệm con cái là duyên, lộc trời cho. Cô muốn chuẩn bị sức khỏe và thời điểm thật tốt, sắp xếp chu toàn công việc rồi mới làm mẹ.
Ý Ly
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp