Cuộc sống của Thanh Hằng ở tuổi ngoài 40

Dù làng mốt có nhiều gương mặt mới, người đẹp vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều hãng thời trang trong nước. Thanh Hằng catwalk, làm vedette đều đặn cho nhiều show lớn, nhỏ. Đứng chung đường băng với đàn em, Thanh Hằng cho biết cô vẫn tự tin, thường xuyên trau dồi và rèn luyện kỹ năng để không tụt lại phía sau. Người mẫu cho rằng kinh nghiệm và phong thái làm việc chuyên nghiệp giúp cô được các nhà thiết kế tin tưởng và yêu mến.