Cuộc sống của Orlando Bloom sau hủy hôn Katy Perry

Orlando Bloom, 49 tuổi, và Luisa Laemmel, 28 tuổi, tại Super Bowl hồi tháng 2. Ảnh: Backgrid
Ngày 23/3, trang The Sun cho biết cả hai đang hẹn hò. Tuần trước, họ có kỳ nghỉ ngắn ở Thụy Sĩ cùng chó cưng của Orlando Bloom, gặp vài người bạn và người thân của Laemmel. Trang tin cho biết họ đã thuê một căn phòng hạng sang của khách sạn Dolder Grand tại thành phố Zurich, sau đó dành cuối tuần tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock gần hồ Lucerne vì diễn viên có lịch trình tại đây.
Orlando Bloom, 49 tuổi, và Luisa Laemmel, 28 tuổi, tại Super Bowl hồi tháng 2. Ảnh: Backgrid
Ngày 23/3, trang The Sun cho biết cả hai đang hẹn hò. Tuần trước, họ có kỳ nghỉ ngắn ở Thụy Sĩ cùng chó cưng của Orlando Bloom, gặp vài người bạn và người thân của Laemmel. Trang tin cho biết họ đã thuê một căn phòng hạng sang của khách sạn Dolder Grand tại thành phố Zurich, sau đó dành cuối tuần tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock gần hồ Lucerne vì diễn viên có lịch trình tại đây.
Orlando Bloom sinh năm 1977 tại Anh, nổi tiếng với vai hoàng tử tiên Legolas trong loạt phim Chúa tể những chiếc nhẫn và vai người thợ rèn Will Turner trong Cướp biển vùng Caribbe. Năm 2016, anh hẹn hò Katy Perry sau khi ly hôn "cựu thiên thần nội y" Miranda Kerrr. Ba năm sau, anh cầu hôn Perry và cả hai đón con gái đầu lòng vào tháng 8/2020. Ảnh: Instagram Orlando Bloom
Từ khi cặp sao thông báo hủy hôn đầu tháng 7/2025, cuộc sống của Bloom phần lớn xoay quanh công việc, bận rộn với các lịch trình quay phim và dự sự kiện. Dự án mới nhất của anh là The Cut - phim điện ảnh về chủ đề boxing, ra rạp tháng 9/2025.
Orlando Bloom sinh năm 1977 tại Anh, nổi tiếng với vai hoàng tử tiên Legolas trong loạt phim Chúa tể những chiếc nhẫn và vai người thợ rèn Will Turner trong Cướp biển vùng Caribbe. Năm 2016, anh hẹn hò Katy Perry sau khi ly hôn "cựu thiên thần nội y" Miranda Kerrr. Ba năm sau, anh cầu hôn Perry và cả hai đón con gái đầu lòng vào tháng 8/2020. Ảnh: Instagram Orlando Bloom
Từ khi cặp sao thông báo hủy hôn đầu tháng 7/2025, cuộc sống của Bloom phần lớn xoay quanh công việc, bận rộn với các lịch trình quay phim và dự sự kiện. Dự án mới nhất của anh là The Cut - phim điện ảnh về chủ đề boxing, ra rạp tháng 9/2025.
Trailer The Cut. Video: Paramount Movies
Cuối tháng 1, Variety cho biết sắp tới anh góp mặt trong phim kinh dị về rừng Amazon - The Last of the Tribe. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà báo Monte Reel. Orlando Bloom sẽ đóng chung với tài tử Ethan Hawke. Cũng trong năm nay, một dự án khác của anh có tên Bucking Fastard dự kiến ra mắt.
Với danh tiếng hiện tại, anh có nhiều hợp đồng quảng cáo xa xỉ. Nghệ sĩ hiện là đại sứ của thương hiệu thời trang Porsche Design,xuất hiện trong nhiềuchiến dịch quảng bá đồng hồ và mắt kính cao cấp của hãng. Gần đây, anh cùng Drew Barrymore đóng video quảng cáo cho hãng du thuyềnMSC Cruises, thu hút hơn một triệu lượt xem trên Instagram. Ảnh: Instagram Orlando Bloom
Với danh tiếng hiện tại, anh có nhiều hợp đồng quảng cáo xa xỉ. Nghệ sĩ hiện là đại sứ của thương hiệu thời trang Porsche Design,xuất hiện trong nhiềuchiến dịch quảng bá đồng hồ và mắt kính cao cấp của hãng. Gần đây, anh cùng Drew Barrymore đóng video quảng cáo cho hãng du thuyềnMSC Cruises, thu hút hơn một triệu lượt xem trên Instagram. Ảnh: Instagram Orlando Bloom
Anh cũng là nhân vật quen thuộc của các tạp chí thời trang. Cuối năm 2025, diễn viên làm gương mặt trang bìa của tờ GQ ấn bản Hong Kong. Ảnh: GQ
Anh cũng là nhân vật quen thuộc của các tạp chí thời trang. Cuối năm 2025, diễn viên làm gương mặt trang bìa của tờ GQ ấn bản Hong Kong. Ảnh: GQ
Orlando Bloom trên tạp chí GQ số tháng 12/2025. Video: GQ
Tài tử mặc trang phục của Ralph Lauren khi đi xem giải quần vợt Wimbledon ở Anh hồi tháng 7/2025. Ảnh: Instagram Orlando Bloom
Tài tử mặc trang phục của Ralph Lauren khi đi xem giải quần vợt Wimbledon ở Anh hồi tháng 7/2025. Ảnh: Instagram Orlando Bloom
Ngoài diễn xuất, anh tham gia các dự án xã hội. Orlando Bloom đang là đại sứ thiện chí của UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc). Tháng 11/2025, anh đến thăm Cox's Bazar - trại tị nạn lớn nhất thế giới ở Bangladesh, trò chuyện với trẻ em và các thanh thiếu niên ở đây. Ảnh: UNICEF
Ngoài diễn xuất, anh tham gia các dự án xã hội. Orlando Bloom đang là đại sứ thiện chí của UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc). Tháng 11/2025, anh đến thăm Cox's Bazar - trại tị nạn lớn nhất thế giới ở Bangladesh, trò chuyện với trẻ em và các thanh thiếu niên ở đây. Ảnh: UNICEF
Bên cạnh công việc, Orlando Bloom dành thời gian cho các hoạt động xã giao hoặc cho bản thân. Cuối tháng 6, anh có mặt tại đám cưới của tỷ phú Jeff Bezos và cựu MC Lauren Sánchez ở Venice, Italy. Ảnh: SplashNews
Trò chuyện với The Times hồi tháng 9/2025, nghệ sĩ cho biết hôn lễ rất náo nhiệt. Theo trang tin, anh quen biết ông Bezos nhờ tham gia hai bộ phim Deep Cover (2025) và Carnival Row (2019) do hãng Amazon của ông sản xuất. Katy Perry cũng là bạn của bà Sánchez nhưng không đến dự vì lễ cưới trùng lịch tổ chức concert của cô. Thời điểm này, cặp sao đang vướng tin tình cảm rạn nứt.
Bên cạnh công việc, Orlando Bloom dành thời gian cho các hoạt động xã giao hoặc cho bản thân. Cuối tháng 6, anh có mặt tại đám cưới của tỷ phú Jeff Bezos và cựu MC Lauren Sánchez ở Venice, Italy. Ảnh: SplashNews
Trò chuyện với The Times hồi tháng 9/2025, nghệ sĩ cho biết hôn lễ rất náo nhiệt. Theo trang tin, anh quen biết ông Bezos nhờ tham gia hai bộ phim Deep Cover (2025) và Carnival Row (2019) do hãng Amazon của ông sản xuất. Katy Perry cũng là bạn của bà Sánchez nhưng không đến dự vì lễ cưới trùng lịch tổ chức concert của cô. Thời điểm này, cặp sao đang vướng tin tình cảm rạn nứt.
Tài tử và dàn khách mời tại tiệc tất niên của hãng thời trang Versace. Anh đứng ba từ phải sang, bên cạnh là nhà thiết kế Donatella Versace. Ảnh: Instagram Orlando Bloom
Tài tử và dàn khách mời tại tiệc tất niên của hãng thời trang Versace. Anh đứng ba từ phải sang, bên cạnh là nhà thiết kế Donatella Versace. Ảnh: Instagram Orlando Bloom
Giữa tháng 7/2025, Orlando Bloom đi xem concert của ban nhạc Oasis tại Manchester, Anh. Trên Instagram, diễn viên chia sẻ nhiều video tự quay bản thân nhảy nhót, hát vang theo các ca khúc, hòa vào bầu không khí của người hâm mộ. Video: Instagram Orlando Bloom
Hiện Orlando Bloom duy trì tốt mối quan hệ với Katy Perry, cùng cô nuôi con. Anh cũng làm bạn với vợ cũ, thân thiết với con trai chung của hai người - Flynn, 15 tuổi. Hồi tháng 7 năm ngoái - không lâu sau khi có thông báo chia tay, Bloom đưa Perry, Daisy và Flynn đi nghỉ mát trên du thuyền. Ảnh: Instagram Orlando Bloom
Trên chương trình Today tháng 9, anh lần đầu nói về vụ hủy hôn, cho biết cả hai vẫn ổn và "không có gì ngoài sự yêu mến dành cho nhau". Katy Perry đang hẹn hò cựu thủ tướng Canada Justin Trudeau.
Hiện Orlando Bloom duy trì tốt mối quan hệ với Katy Perry, cùng cô nuôi con. Anh cũng làm bạn với vợ cũ, thân thiết với con trai chung của hai người - Flynn, 15 tuổi. Hồi tháng 7 năm ngoái - không lâu sau khi có thông báo chia tay, Bloom đưa Perry, Daisy và Flynn đi nghỉ mát trên du thuyền. Ảnh: Instagram Orlando Bloom
Trên chương trình Today tháng 9, anh lần đầu nói về vụ hủy hôn, cho biết cả hai vẫn ổn và "không có gì ngoài sự yêu mến dành cho nhau". Katy Perry đang hẹn hò cựu thủ tướng Canada Justin Trudeau.
Ngôi nhà gồm bốn phòng ngủ, năm phòng tắm của Orlando tại Malibu, California. Ảnh: Mike Helfrich
Gần đây, sao Chúa tể những chiếc nhẫn rao bán biệt thự ở California với giá 12 triệu USD. Anh chi 2,5 triệu USD để mua bất động sản năm 2011 khi còn trong cuộc hôn nhân với Miranda Kerr. Trên Wall Street Journal hôm 16/3, Orlando Bloom nói từng do dự khi bán nhà, nhưng cho rằng bây giờ là thời điểm thích hợp. Nhiều năm qua, anh không sống ở đây, bắt đầu cho thuê nơi này từ cuối năm ngoái. Hiện anh ở phía Bắc California.
Ngôi nhà gồm bốn phòng ngủ, năm phòng tắm của Orlando tại Malibu, California. Ảnh: Mike Helfrich
Gần đây, sao Chúa tể những chiếc nhẫn rao bán biệt thự ở California với giá 12 triệu USD. Anh chi 2,5 triệu USD để mua bất động sản năm 2011 khi còn trong cuộc hôn nhân với Miranda Kerr. Trên Wall Street Journal hôm 16/3, Orlando Bloom nói từng do dự khi bán nhà, nhưng cho rằng bây giờ là thời điểm thích hợp. Nhiều năm qua, anh không sống ở đây, bắt đầu cho thuê nơi này từ cuối năm ngoái. Hiện anh ở phía Bắc California.
Phương Thảo