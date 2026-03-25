Cuộc sống của Orlando Bloom sau hủy hôn Katy Perry

Orlando Bloom sinh năm 1977 tại Anh, nổi tiếng với vai hoàng tử tiên Legolas trong loạt phim Chúa tể những chiếc nhẫn và vai người thợ rèn Will Turner trong Cướp biển vùng Caribbe. Năm 2016, anh hẹn hò Katy Perry sau khi ly hôn "cựu thiên thần nội y" Miranda Kerrr. Ba năm sau, anh cầu hôn Perry và cả hai đón con gái đầu lòng vào tháng 8/2020. Ảnh: Instagram Orlando Bloom

Từ khi cặp sao thông báo hủy hôn đầu tháng 7/2025, cuộc sống của Bloom phần lớn xoay quanh công việc, bận rộn với các lịch trình quay phim và dự sự kiện. Dự án mới nhất của anh là The Cut - phim điện ảnh về chủ đề boxing, ra rạp tháng 9/2025.