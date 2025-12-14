Cuộc sống của nữ du khách rời Mỹ sang Ba Lan

Barbara Olpinski từng khóc rất nhiều, nghĩ rằng không bao giờ hòa nhập được với cuộc sống ở Ba Lan sau khi chuyển đến từ Chicago, Mỹ.

Khi đi bộ dọc dãy núi Lower Beskid ở Ba Lan, Barbara Olpinski nhìn lên những đỉnh núi, thở phào đầy mãn nguyện khi có cảm giác "cuối cùng mình đã tìm được chốn thuộc về".

Sinh ra tại New Jersey, Mỹ, Barbara cùng chồng, Marian, chuyển đến quê chồng ở Ba Lan cách đây 5 năm. Hai vợ chồng dành phần lớn thời gian để khám phá những con đường mòn, các nhà thờ cổ địa phương.

Hai vợ chồng Barbara và Marian. Ảnh: CNN

Khi không đi bộ đường dài, họ thường lái xe khám phá. Chuyến đi mới nhất qua ba quốc gia trong một ngày với lịch trình sang Romania ăn sáng, ghé Hungary một lúc, ăn tối tại Slovakia trước khi trở về Ba Lan.

"Có quá nhiều nơi để khám phá" Barbara nói. Cô cho biết đang tận dụng triệt để thời gian và cơ hội để "đi đây đó, tận hưởng phong cảnh tuyệt đẹp" ở châu Âu.

Barbara kết hôn từ năm 2009 và từng nghĩ sẽ mãi mãi sống ở Chicago đến hết đời. Vợ chồng cô làm về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại gia, Barbara có chuyên môn chăm sóc người già, còn chồng cô là bác sĩ nhi khoa. Sau khi kết hôn, cô thường theo chồng về Ba Lan du lịch.

Năm 2018, khi mẹ chồng của cô qua đời, họ quyết định mua một căn nhà nghỉ dưỡng ở Wapienne, ngôi làng nhỏ cách Krakow khoảng hai tiếng chạy xe. Tuy nhiên, ban đầu ngôi nhà được xem như chỗ sum họp để bạn bè, gia đình tụ tập, không phải nơi ở lâu dài.

Nhưng Marian bắt đầu kiệt sức với công việc và gặp vấn đề sức khỏe. Anh nhận ra "không muốn kết thúc cuộc đời mình ở Chicago". Hai người bắt đầu xem xét lại mọi thứ, thậm chí tính chuyện chuyển đến Ecuador hoặc Costa Rica, nơi nhiều bạn bè họ đang định cư.

Trong giai đoạn căng thẳng nhất của đại dịch Covid-19 năm 2020, khi hợp đồng thuê nhà ở Chicago sắp hết hạn, họ tự hỏi điều gì tiếp theo. Đột nhiên, họ nhớ đến ngôi nhà ở Ba Lan. Sau đó, vợ chồng quyết định chuyển sang Ba Lan ở tạm một thời gian.

Nhưng mọi thứ thay đổi nhanh chóng khi Marian có nhiều cơ hội công việc mới ở nơi này khi các cơ sở y tế đến mời hợp tác. "Họ nói họ cần chồng tôi. Chúng tôi nghĩ rằng nên ở lại Ba Lan lâu hơn một chút", cô nói.

Một năm sau đó, họ quay lại Mỹ để thu dọn toàn bộ đồ đạc, bán xe và chuyển hẳn sang Ba Lan sinh sống. Thời gian đầu, cô gặp rào cản về văn hóa khác biệt. Người Ba Lan thường "dè dặt với người lạ", nên cách làm quen ban đầu của Barbara không tác dụng.

"Nếu bạn cười tươi quá, họ sẽ nghĩ bạn bị kỳ. Mà tôi lại là người New Jersey, rất cởi mở và hướng ngoại. Tôi chỉ muốn kết nối với mọi người", cô nói.

Do nói tiếng Ba Lan rất ít, Barbara chọn cách thân thiện để bù lại. Nhưng điều đó lại tạo khoảng cách. Cô thường tự hỏi tại sao mọi người không phản hồi tích cực với sự vui vẻ của mình. "Còn họ thì kiểu: không biết cô ta bị gì nữa", Barbara nói.

Thời gian đó, cô cảm thấy cô đơn và thường xuyên buồn bã. Cô khóc nhiều và cảm thấy rất khó khăn để hòa nhập cuộc sống mới. Đây cũng là lúc cô thấu hiểu những khó khăn khi xưa Marian gặp phải, thời điểm anh mới sang Mỹ. Khi đó, thay vì kiên nhẫn giúp anh, cô lại nói: "ráng chịu đi, cuộc sống là vậy đó".

Sau một thời gian ở Ba Lan, mọi thứ dần thay đổi theo hướng tích cực với cô khi Barbara bắt đầu đi bộ. "Đi bộ giúp tôi có cơ hội ra ngoài, tương tác với cộng đồng", cô nói.

Hiện tại, cô vẫn học tiếng Ba Lan để giao tiếp hơn, dù ngôn ngữ này "thật sự khó". Điều may mắn là trong làng có một người biết nói tiếng Anh. Người bạn này đã giúp Barbara rất nhiều trong việc chuyển tải ngôn ngữ, trò chuyện.

"Được trò chuyện với ai đó ngoài chồng và chị dâu đã giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất", Barbara nói.

Về tài chính, chi phí sinh hoạt tại Ba Lan thấp hơn một nửa so với Mỹ, dịch vụ y tế cũng rẻ hơn rất nhiều. Chi tiêu thấp hơn giúp họ có thể đi thăm 12 đứa cháu ở Mỹ, Đức, Bồ Đào Nha và Ba Lan.

Sau 5 năm, Barbara giờ đã thấy ổn định và hài lòng với cuộc sống ở quê chồng. "Ba Lan có lịch sử lâu dài. Người dân ghi nhớ, giữ gìn điều đó vì họ rất yêu nước mình, họ tự hào về tổ quốc và tôi cảm nhận được điều đó", cô nói.

Tuy vậy, cô vẫn nhớ những điều nhỏ bé ở Chicago, như trò chuyện với người lạ hay mời ai đó một ly cà phê ở Starbucks - những cử chỉ đôi khi bị xem là thiếu tế nhị tại Ba Lan.

Cô chưa loại trừ khả năng quay về Mỹ sống hẳn, nhưng việc tìm được một nơi có mức sống phải chăng vừa ở gần con gái ở bang Ohio "rất khó". Cuộc sống tại Ba Lan cho vợ chồng cô nhiều lựa chọn hơn.

Dù hành trình thích nghi với Ba Lan không hề dễ dàng, Barbara cảm thấy biết ơn vì mình đã kiên trì và nỗ lực. "Chuyển nơi sống là một thay đổi lớn, nhưng là thay đổi tốt. Chúng tôi đã trưởng thành nhờ điều này", Barbara nói.

Anh Minh (Theo CNN)