Cuộc sống của những phụ nữ lấy chồng đồng tính

MỹSamantha Wynn Greenstone vẫn nhận lời cầu hôn của Jacob Hoff dù biết rõ anh là người đồng tính.

Hai người đã làm bạn gần 10 năm và tự nhận là "vô cùng thấu hiểu nhau". "Chúng tôi đang đưa sự thiêng liêng của hôn nhân lên một tầm cao mới", Greenstone, 38 tuổi, ở Los Angeles nói. Họ kết hôn vào tháng 11/2024. Greenstone đang mang thai đứa con đầu lòng, kết quả của việc cả hai chủ động quan hệ tình dục để có con.

Vợ chồng Greenstone là một phần của cộng đồng tự gọi mình là "hôn nhân màu oải hương" phiên bản 2.0, một cách định nghĩa lại thuật ngữ cũ vốn dùng để che giấu xu hướng tính dục. Không như trước đây, Greenstone và Hoff (chồng cô) hoàn toàn công khai. "Chúng tôi cởi mở về mối quan hệ của mình", Hoff giải thích.

Công việc của Hoff là sáng tạo nội dung, biến chính cuộc hôn nhân thành sự nghiệp. Trên mạng xã hội, họ chia sẻ câu chuyện và nhận thấy mình không đơn độc.

Samantha Wynn Greenstone và chồng Jacob Hoff, kết hôn tháng 11/2024 tại Los Angeles, Mỹ. Ảnh: Oli Sansom/Briars Atlas

Joe Kort, tác giả cuốn sách Is My Husband Gay, Straight, or Bi? (Chồng tôi là người đồng tính, dị tính hay song tính?), cho biết những câu chuyện như của Greenstone ngày càng phổ biến. Ông lý giải nhiều phụ nữ dị tính "đã quá mệt mỏi với chế độ gia trưởng" và nhận thấy đàn ông đồng tính cởi mở, sẵn sàng chia sẻ cảm xúc hơn.

Kort cũng nhấn mạnh không phải tất cả mối quan hệ này đều vắng bóng tình dục, bởi "đàn ông đồng tính vẫn có thể quan hệ với phụ nữ nếu đó là người họ yêu thương".

Tuy nhiên, Kort thừa nhận hành trình này rất khắc nghiệt và không dành cho số đông. Ông thường khuyên các cặp đôi rằng hãy cẩn thận khi kể chuyện vì không nhiều người ủng hộ họ.

Những hình thái hôn nhân mới

Cuối năm 2023, April Lexi Lee, 28 tuổi, và người bạn thân Renee Wong, 27 tuổi, quyết định kết hôn. Cả hai đều là người vô tính (asexual).

Họ lấy cảm hứng từ "hôn nhân Boston", thuật ngữ thế kỷ 19 chỉ những cặp phụ nữ sống cùng nhau. Họ chỉ tính đến hôn nhân khi Wong gặp vấn đề sức khỏe cần phẫu thuật, nhằm có danh phận hợp pháp để chăm sóc nhau.

Trong cuộc sống chung, Lee đảm nhận vai trò nội trợ truyền thống, còn Wong là trụ cột kinh tế. "Tôi hạnh phúc với cuộc sống mình đã chọn, không cần ai phải hiểu", Lee khẳng định.

Lizz Cannon, 51 tuổi, luật sư ở Florida từng kết hôn với một người đàn ông đồng tính. Ngay từ đầu, họ đã thống nhất không phải là người yêu. Phần lớn thời gian hôn nhân, họ sống cùng một người đàn ông khác mà Cannon có quan hệ tình cảm.

Năm 2007, chồng bà quyết định rời đi để theo đuổi sự nghiệp. Dù rất buồn, Cannon vẫn ủng hộ và ly hôn. Hiện bà vẫn gọi ông là "người chồng khác của tôi".

Chồng mới của Cannon cũng không bận lòng về mối quan hệ này. "Mối quan hệ của vợ tôi và chồng cũ là một 'thứ gì đó rất khác', đó là một tình bạn tri kỷ", anh nói.

Minh Phương (Theo Washington Post)