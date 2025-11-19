Cuộc sống của những đứa trẻ trong ca sinh 7 chấn động thế giới

MỹTừng bị tiên lượng khó qua khỏi khi chào đời sớm 9 tuần, sau 28 năm 7 anh em McCaughey đã có sự nghiệp riêng và viết tiếp những điều kỳ diệu.

Ngày 19/11/1997, gia đình McCaughey tại Iowa trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu khi đón 7 đứa trẻ chào đời cùng lúc.

Đây là ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới mà toàn bộ những đứa trẻ đều sống sót qua giai đoạn sơ sinh. Các bé sinh non 9 tuần, nặng từ 900 gram đến 1,8 kg. Năm đó, Tổng thống Bill Clinton đã gọi điện chúc mừng gia đình.

7 bé là Nathan, Brandon, Joel, Kenny Jr (trai) và Kelsey, Natalie, Alexis (gái) vào năm 1998. Ảnh: Daily Mail

Vợ chồng ông Kenny McCaughey từng đứng trước quyết định sinh tử. Do bà Bobbi suy tuyến yên bẩm sinh, họ phải dùng thuốc kích trứng và bất ngờ thụ thai 7 phôi. Bất chấp lời khuyên giảm số phôi thai để bảo đảm tính mạng, cặp vợ chồng quyết định giữ lại tất cả. "Chúng tôi tin các con là món quà", người mẹ nói.

Sau ca sinh 7 chấn động, gia đình McCaughey nhận được sự ủng hộ rộng rãi trên toàn nước Mỹ. Họ được tặng một ngôi nhà 512 m2, một chiếc ôtô, thức ăn và tã lót đủ dùng trong hai năm. Những đứa trẻ lớn lên được tài trợ các kỳ nghỉ ở Disneyland và Majorca, xuất hiện trên quảng cáo và tạp chí, cùng học bổng toàn phần tại Đại học Hannibal-LaGrange, bang Missouri.

28 năm trôi qua, những đứa trẻ giờ đã có cuộc sống riêng. Ông Kenny cho biết luôn cố gắng để các con không bị hào quang sự nổi tiếng ảnh hưởng, hạn chế phỏng vấn để chúng có tuổi thơ bình yên.

"Tôi muốn các con chăm chỉ làm việc và tự nỗ lực", ông nói.

7 đứa trẻ gia đình McCaughey vào năm 2003. Ảnh: Daily Mail

Trong số 7 anh em, Kenny Jr. (anh cả) hiện là thợ mộc, sống tại Iowa cùng vợ Synthia và con đầu lòng sinh năm 2002. Brandon (thứ sáu) chọn con đường binh nghiệp, đang là trung sĩ trong quân đội Mỹ, đã kết hôn và có hai con. Natalie (thứ ba) và Kelsey (thứ tư) đều đã lập gia đình. Natalie là thạc sĩ, huấn luyện viên thể thao, còn Kelsey làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Em út Joel theo đuổi ngành an ninh mạng.

Đặc biệt, hành trình của Alexis (thứ hai) và Nathan (thứ năm) - hai người mắc chứng bại não bẩm sinh - là minh chứng cho nghị lực phi thường. Alexis tốt nghiệp đại học, trở thành giáo viên mầm non. Nathan cũng nỗ lực làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ kỹ thuật và sống độc lập tại Des Moines.

Khi các con lần lượt rời tổ ấm, vợ chồng McCaughey đã tặng lại ngôi nhà - món quà họ nhận được từ các nhà hảo tâm năm xưa - cho một tổ chức từ thiện hỗ trợ sản phụ khó khăn. Họ chuyển về sống trong một căn nhà nhỏ hơn, tận hưởng niềm vui chăm sóc 5 đứa cháu nội ngoại.

Gia đình trong hôn lễ của con gái Kelsey vào năm 2020. Ảnh: Daily Mail

Hàng năm, đại gia đình vẫn giữ truyền thống tụ họp vào ngày 19/11. Bobbi vẫn vào bếp nấu món nui phô mai yêu thích cho các con. Nhìn lại hành trình gần 3 thập kỷ, người mẹ từng gây chấn động thế giới chia sẻ: "28 năm trước, mọi người gọi chúng tôi là kỳ tích. Giờ nhìn các con và các cháu, tôi thấy chỉ có tình yêu và sự kiên trì mới biến những điều không thể thành hiện thực".

Ngọc Ngân (Theo Daily Mail)