Cuộc sống của người phụ nữ sinh con ở tuổi 60

Ngày 25/5/2010, vợ chồng bà Sheng đón hai con gái sinh đôi. Ca sinh của sản phụ 60 tuổi đã thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.
Nhiếp ảnh gia Wu Fang của tờ Tân An Vãn báo nói ban đầu tò mò bởi "phép màu y học" nhưng sau đó quyết định theo đuổi hành trình nuôi dạy con của cặp vợ chồng nhiều tuổi. "Từ góc độ nhân văn, điều này đáng được toàn xã hội quan tâm", ông nói.
Ngày 9/4/2026, tác phẩm "Làm mẹ ở tuổi 60" của Wu Fang đã giành giải Dự án dài hạn tại Giải Ảnh báo chí Thế giới (World Press Photo).
Trong ảnh: Chồng của bà Sheng Hailin (giữa), ông Wu Jingzhou bế hai con gái sinh đôi mới chào đời. Tên gọi thân mật của các bé là Da Shuang và Xiao Shuang; tên đầy đủ là Wu Shangzhi và Wu Shanghui.
Kể từ đó, nhiếp ảnh gia Wu kết nối với gia đình Sheng Hailin. Trong suốt 15 năm, trung bình mỗi năm ông chụp khoảng 2.000 bức ảnh về gia đình.
Ngày 30/1/2011, bà Sheng đội chiếc mũ mới mua cho con. Đây là Tết Nguyên đán đầu tiên của các bé.
Trong quá trình ghi lại cuộc sống của gia đình bà Sheng, ông Wu được coi như người bạn. Mỗi lần gặp nhau hai tiếng, ông thường phải dành một tiếng để nghe bà kể về những câu chuyện trong cuộc sống hàng ngày, áp lực kinh tế và tình trạng sức khỏe.
Đây là khoảnh khắc cô bé Huihui khóc đòi được mẹ ôm khi Sheng Hailin trở về nhà sau chuyến công tác xa, ngày 5/3/2012.
Gia đình thuê hai bảo mẫu chăm con ngày còn nhỏ. Khi các con đến tuổi đi học, bà Sheng cho chúng học trung tâm hoặc thuê gia sư về nhà vì không đủ sức để dạy.
Bà Sheng Hailin chải tóc cho các con, chuẩn bị đưa đến trường, ngày 21/5/2018.
Ngày 23/5/2021, Zhihui và Huihui đã tham gia khóa học khiêu vũ trung tâm. Các em cũng được học piano từ nhỏ. Bà Sheng nói nuôi dạy hai đứa con là gánh nặng kép.
Để nuôi các con, bà Sheng Hailin phải quay lại làm việc, đi giảng bài khắp nơi. Ở tuổi 70, bà làm thêm nghề livestream trên mạng xã hội, trở thành một streamer có hàng triệu người theo dõi.
Trong hình, bà tổ chức một sự kiện bán hàng trực tuyến cho một công ty livestream, ngày 23/6/2023.
Ống kính của nhiếp ảnh gia Wu không chỉ ghi lại quỹ đạo trưởng thành của hai đứa trẻ, còn là diện mạo của một người mẹ cao tuổi chạy đua với thời gian, là nỗi lo khi mình đã gần đất xa trời mà các con còn quá nhỏ.
Trong hình, chồng bà Sheng bị đột quỵ, không đi lại được, vào tháng 4/2020. Bà vừa chăm chồng vừa chăm hai con.
Ngày 7/12/2022, Sheng Hailin đứng trong nhà tang lễ Hợp Phê, Hợp Phì tiễn biệt chồng. Ở tuổi 72, bà một mình gánh vác trọng trách chăm sóc hai con gái tuổi dậy thì.
Bà Sheng an táng chồng tại nghĩa trang Dashushan ở Hợp Phê. Mộ của ông nằm cạnh mộ con gái lớn của họ.
Nhiếp ảnh gia Wu cho biết mặc dù những bức ảnh gốc có màu, ông đã chọn thể hiện bằng ảnh đen trắng khi nộp cho Giải Ảnh báo chí Thế giới. "Màu sắc dễ làm phân tán sự chú ý, đen trắng có thể khiến người xem tập trung hơn vào bản thân nhân vật, bỏ qua những màu sắc lộn xộn của gia cảnh, nhìn thấy những cảm xúc thuần khiết nhất", ông giải thích.
Trong hình, trước kỳ thi tuyển sinh trung học năm 2025, bà Sheng thuê gia sư đến nhà giúp con học tập.
Suốt 15 năm đồng hành với gia đình, nhiếp ảnh gia Wu Fang cho biết điều khiến ông cảm động nhất trong quá trình chụp ảnh là ánh sáng trong đôi mắt của Sheng Hailin khi nhắc đến các con gái. Hai con gái Sheng đã học lớp 10, còn người mẹ cũng bước sang tuổi 75.
"Bà ấy nói muốn sống đến 100 tuổi để nhìn các con khôn lớn", ông chia sẻ.
Bảo Nhiên (Theo Paper)