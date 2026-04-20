Cuộc sống của người phụ nữ sinh con ở tuổi 60

Ngày 25/5/2010, vợ chồng bà Sheng đón hai con gái sinh đôi. Ca sinh của sản phụ 60 tuổi đã thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Nhiếp ảnh gia Wu Fang của tờ Tân An Vãn báo nói ban đầu tò mò bởi "phép màu y học" nhưng sau đó quyết định theo đuổi hành trình nuôi dạy con của cặp vợ chồng nhiều tuổi. "Từ góc độ nhân văn, điều này đáng được toàn xã hội quan tâm", ông nói.

Ngày 9/4/2026, tác phẩm "Làm mẹ ở tuổi 60" của Wu Fang đã giành giải Dự án dài hạn tại Giải Ảnh báo chí Thế giới (World Press Photo).

Trong ảnh: Chồng của bà Sheng Hailin (giữa), ông Wu Jingzhou bế hai con gái sinh đôi mới chào đời. Tên gọi thân mật của các bé là Da Shuang và Xiao Shuang; tên đầy đủ là Wu Shangzhi và Wu Shanghui.