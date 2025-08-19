Cuộc sống của em sẽ ổn hơn nếu có anh đồng hành

Em tự thấy mình sống giản dị, thiên về những thứ truyền thống, không thích màu mè bóng bẩy, cũng không biết xu nịnh ai.

33 tuổi, em đang trên đường tìm kiếm mảnh ghép còn lại của cuộc đời mình, hy vọng anh sớm xuất hiện, cùng em xây dựng mái nhà cho riêng mình. Cuối tuần của em là nghỉ ngơi, làm những điều mình thích, hoặc về quê với bố mẹ. Nhưng cuối tuần này có khác so với mọi khi, đó là cuối tuần em tìm anh, người bạn đồng hành trong suốt quãng đời còn lại. Em không mong cầu những thứ ngoài tầm với, chỉ cần một công việc đúng chuyên môn, mang lại cho em niềm vui và nguồn thu nhập ổn định, một đại gia đình đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, một gia đình nhỏ để mình dành thời gian, tâm huyết vun vén, lấy đó làm mục đích sống, thế là đủ.

Một mình em vẫn ổn, nhưng nó sẽ ổn hơn khi có anh đồng hành, chúng ta cùng phấn đấu những thứ mình chưa có, cùng làm cho cuộc sống này vui vẻ và ý nghĩa hơn. Hôm trước vô tình em nghe được cuộc nói chuyện của bố em và chú, bố thật lòng muốn em có được bến đỗ cho mình. Em hiểu, làm cha mẹ, ai cũng mong con cái mình được vuông tròn. Giờ này em vẫn lông bông, bố mẹ chưa thể yên tâm. Không chỉ có bố mẹ em đâu, ngay cả bản thân em cũng mong mình sớm tìm được người phù hợp mà, chẳng qua anh trốn kỹ quá, em tìm chưa ra đấy thôi.

Hy vọng sau bài viết này, mong muốn của em trở thành hiện thực. Em đang làm văn phòng tại Hà Nội, giờ giấc hành chính, chủ động được thời gian cho công việc và bản thân. Công việc ấy giúp em có niềm vui, có cả nguồn thu ổn định để em sống độc lập. Em tự thấy bản thân là người sống giản dị, thiên về những thứ truyền thống, không thích màu mè bóng bẩy, cũng không biết xu nịnh ai. Điều đó làm em thấy thoải mái trong tâm. Ngoại hình xấu đẹp còn do cái nhìn của từng người, em để dành điều ấy cho anh cảm nhận nếu chúng ta có duyên gặp gỡ nhé. Bản thân em thấy không xấu quá, cũng không đẹp long lanh, "vừa đủ" có lẽ là từ phù hợp nhất để em miêu tả về mình.

Một vài sở thích nho nhỏ như thích vào bếp, thích sự gọn gàng, thích cả một góc cà phê yên tĩnh ngày cuối tuần... chắc cũng giống với nhiều người khác. Tính cách thẳng thắn, có phần vui vẻ và hài hước, hy vọng anh cũng giống em, để mai này mình thành cặp đôi "không nhạt".

Về phần anh, hãy là người tử tế, sống và làm việc có ích cho bản thân, xã hội. Anh có công việc ổn định để yêu thích và nuôi sống chính mình, sau này cùng em chăm lo cho gia đình nhỏ, không vướng vào tệ nạn là em vui rồi. Anh có thể ở Hà Nội hoặc một số vùng gần đó, nó giúp chúng ta thuận tiện hơn cho việc gặp gỡ, tìm hiểu sau này. Em chưa từng kết hôn, độc thân đúng nghĩa, không mập mờ cùng ai, anh cũng như em nhé. Gửi gắm bà mối VnExpress sớm đưa ta tìm thấy nhau.

