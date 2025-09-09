Cuộc sống của em như bản to-do list luôn đầy, chỉ thiếu mỗi mục 'hẹn hò'

Nếu ai hỏi em còn thiếu điều gì, chắc chắn đó là một tình yêu chất lượng.

Thế nên em viết thư này, biết đâu anh chính là người tick vào ô trống ấy cho mục tiêu năm 2025.

Em thuộc thế hệ 9x đời đầu, hiện là quản lý trong lĩnh vực giáo dục tại Sài Gòn. Ban ngày đi làm, tối đi học, cuối tuần tham gia vài hoạt động hoặc đơn giản là ở nhà nghỉ ngơi. Nói chung là một lịch trình "ngoan" và ổn định.

Vài nét về em, để anh dễ hình dung:

- Ngoại hình thanh lịch, gọn gàng, tóc dài tự nhiên, da sáng, nụ cười tươi.

- Công việc ổn định, tài chính vừa đủ để lo cho bản thân và hỗ trợ thêm cho gia đình khoản chi cần thiết.

- Lối sống đơn giản, đề cao sự thoải mái và tinh thần nhẹ nhàng

- Tính cách nhẹ nhàng, điềm đạm nhưng vẫn giữ nét vui vẻ, hoạt bát khi cần.

- Em là người nghiêm túc và tận tâm, đối xử tốt với người xung quanh và yêu thích trẻ nhỏ.

- Không theo tôn giáo nào, tôn trọng các giá trị đạo đức truyền thống nhưng vẫn cởi mở tiếp thu cái mới.

Anh đọc tới đây chắc sẽ thắc mắc, sao em lại độc thân đúng không. Thật ra nhiều người giống anh và chính em cũng tự hỏi câu đó nhiều lần rồi. Em vốn khá bận rộn, trước nay dành nhiều thời gian và tâm huyết cho công việc. Giờ em đã ổn định nên trái tim mới có khoảng trống để nghĩ đến chuyện tìm một người đồng hành.

Em nghĩ khi hai người đã trưởng thành, tài chính vững vàng thì tình yêu sẽ nhẹ nhàng và an yên hơn nhiều. Mình không còn phải lo những chuyện lặt vặt như "hôm nay ai trả tiền cà phê" hay "cuối tháng có đủ chi phí không", mà thay vào đó có thể dành năng lượng cho sự quan tâm thật sự: một tin nhắn hỏi han, một bữa ăn đơn giản nấu cùng nhau, hay chỉ là ngồi cạnh nhau mà vẫn thấy yên lòng.

Người em mong tìm thấy:

- Lịch sự, điềm đạm, giao tiếp chân thành, không phô trương.

- Ngoại hình dễ nhìn, chiều cao vừa phải tầm 1m65 - 1m75 để đi cạnh nhau trông hài hòa, đẹp đôi

- Chững chạc, chín chắn hơn em vài tuổi để dạy em những điều em chưa biết, định hướng cho cả hai tốt lên mỗi ngày.

- Vui vẻ, biết cười hiền khi em lỡ quên bật nồi cơm hay lạc đường gọi anh đến đón.

- Công việc ổn định, đi lên bằng năng lực chuyên môn, có tư duy cầu tiến

- Nếu anh giỏi công nghệ hay trải nghiệm cuộc sống để có thể chỉ em mấy mẹo vặt thì hay quá.

- Nếu biết nấu ăn thì em sẽ thương thêm một chút, còn rửa chén thì chắc em thương gấp đôi.

- Nếu anh đang sống ở Sài Gòn, hoặc quê quán từ Đà Nẵng trở vào thì sẽ thật tuyệt để gặp và sống cùng nhau ở thành phố năng động này.

Anh đừng cười em nhé, nhưng em đã thử đi hỏi ChatGPT, may quá kết quả cho thấy: "Từ 2025 đến 2027, vận đào hoa của bạn mở mạnh, dễ có người phù hợp xuất hiện, dễ có hỷ sự. Duyên của bạn đến hơi muộn nhưng bù lại sẽ bền lâu và vững chắc. Người bạn đời của bạn sẽ là người đàn ông chững chạc, thông minh, làm nghề trí tuệ, có trách nhiệm và thực tế". Đọc tới đây em cười quá trời mà an tâm hẳn nên mạnh dạn gửi đến VnExpress.

Em không tìm một người hoàn hảo hay quá giàu sang, điều em mong là:

- Đủ chín chắn để nghiêm túc trong mối quan hệ.

- Đủ tử tế để không khiến người bên cạnh mỏi mệt.

- Đủ thấu cảm để trở thành bạn đồng hành lâu dài.

Ngày 2/9 em dành thời gian viết thư này, mong tìm được anh. Độc lập và tự do em đã có, mong có anh để thêm chữ hạnh phúc. Em tin, một chuyện tình dễ thương đôi khi bắt đầu từ một lời chào.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ