Cuộc sống của cậu nhóc đi du lịch nhiều nhất thế giới

Khi phần lớn trẻ em còn đang loay hoay với bảng cửu chương, Wilder McGraw, 7 tuổi, đã đặt chân đến 7 châu lục, gồm Nam Cực.

Hộ chiếu của Wilder McGraw, sinh ra và lớn lên tại Upper West Side, New York, Mỹ, được đóng dấu từ rất sớm. Tháng 8/2018, khi 8 tuần tuổi, cậu đã cùng bố mẹ bay sang Bồ Đào Nha, tiếp đến là các đảo Caribe, Canada, Mexico trước khi phải dừng dịch chuyển vì đại dịch.

Khi thế giới mở cửa trở lại, gia đình ba người nhà McGraw (gồm Wilder, bố Ross và mẹ Lippe) tiếp tục lên đường. Năm Wilder 3 tuổi, cậu nhóc đã đến Nevis, đảo nhỏ nằm trên biển Caribe rồi tiếp tục khám phá các điểm đến khác như Costa Rica, Dubai và tham gia một chuyến safari ở Zambia khi lên 4. Châu Âu là chặng tiếp theo với Pháp, Thụy Sĩ, Scotland, Ireland và Italy, cùng quần đảo Galápagos - tất cả đều diễn ra trước sinh nhật lần thứ 5 của cậu nhóc.

Cũng vào thời điểm đó, khi bố của Wilder, Ross McGraw ngồi điểm lại những nơi gia đình từng đến trước chuyến đi Nam Mỹ, họ nhận ra con trai đã đặt chân đến 5 châu lục khi mới 5 tuổi. Đó cũng là lúc, vợ chồng McGraw quyết định mục tiêu đưa con đến 7 châu lục.

Cuộc sống của 'nhóc tì đi du lịch nhiều nhất thế giới' Trải nghiệm của Wilder trong các chuyến đi cùng bố mẹ. Video: Instagram/Jordi Lippe

Mùa hè 2025 đánh dấu bước ngoặt với Wilder khi bố mẹ đưa cậu đến thăm Amsterdam (Hà Lan), Singapore, Australia và New Zealand giúp Wilder hoàn thành châu lục thứ sáu. Đến tháng 11, Nam Cực trở thành mảnh ghép cuối cùng.

Hành trình của một trong những nhóc tì đi du lịch nhiều nhất thế giới, 7 tuổi đặt chân đến 7 châu lục được khép lại vào mùa thu 2025, khi Wilder chập chững bước đi trên băng ở Nam Cực với đôi mắt mở to, người quấn kín bởi quần áo ấm.

"Chúng tôi chưa bao giờ có ý định nuôi dạy một đứa trẻ phải đặt chân đến 7 châu lục trước năm 7 tuổi", Lippe McGraw, 39 tuổi, nói. Mẹ của Wilder cho biết gia đình cô đi du lịch "vì đó là niềm yêu thích".

Với Lippe-McGraw, cựu phóng viên Mỹ, chuyến đi đến Nam Cực mang ý nghĩa đặc biệt vì đây là nơi cô ghé thăm khi đang mang thai Wilder. Chứng kiến con trai trải nghiệm những nơi cô từng một mình đặt chân đến mang lại cảm giác rất đặc biệt.

"Cảm giác như đang chia sẻ với con một phần rất riêng trong quá khứ của mình", cô nói khi nhớ lại cảnh Wilder trượt trên băng biển, liên tục đặt câu hỏi cho các hướng dẫn viên, trong khi cá voi trồi lên gần đó.

Gia đình McGraw đã đến vùng đất phủ băng ở nơi tận cùng thế giới trên tàu Resolution của Lindblad Expeditions và National Geographic, chuyến hải trình được họ ví "như trong mơ" tại châu lục có số lượng chim cánh cụt nhiều hơn con người.

Gia đình McGraw. Ảnh: Instagram/Jordi Lippe

Với Wilder, chuyến đi còn mang đến một bất ngờ: kết bạn với khách nhí duy nhất khác trên tàu, một bé gái 8 tuổi. Mỗi ngày, hai khách nhí được một nhà nghiên cứu thường trú dẫn đi học thực tế - nửa như lớp khoa học, nửa là cuộc phiêu lưu Nam Cực.

Với Lippe McGraw, du lịch không chỉ là trải nghiệm mà còn để học cách sinh tồn. Cô từng trải qua cú sốc lớn khi bố cô, bác sĩ kiêm phi công, thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay năm 2010. Thời gian dài sau đó, cô bị ám ảnh bởi nỗi sợ bay nhưng thay vì tiếp tục khép mình, cô chọn đối diện để bước ra thế giới. "Dịch chuyển giúp tôi cảm thấy được sống lại", cô nói.

Mất mát khiến Lippe xác định lại những ưu tiên trong cuộc sống. Cô muốn con trai lớn lên với sự tò mò thay vì dè dặt; tự tin thay vì bị bó buộc và nhìn thế giới như một nơi có thể khám phá chứ không phải thứ gì đó đáng sợ.

Bên cạnh những bức ảnh hào nhoáng về các chuyến đi, Lippe cũng bật mí về mặt tối ẩn sau đó. Cô từng kiệt sức, giải quyết các vấn đề phát sinh ở sân bay lúc 3h hay những cơn "ăn vạ" của con trai, hoặc lúc say sóng. Có những ngày ở Nam Cực, Wilder nằm bất động trong khoang suốt 36 giờ vì sợ nôn thêm lần nữa. Việc dỗ dành con ăn thêm đồ để có thêm sức lực cho chuyến đi Nam Cực được Lippe ví như cân não ngang các vụ thương lượng giải cứu con tin.

"Nó không hề hào nhoáng, rất hỗn loạn và đôi khi vô cùng khó chịu", cô nói về các chuyến đi. Dù vậy, Lippe khẳng định các khó khăn đó lại khiến những khoảnh khắc trải nghiệm tại mỗi điểm đến trở nên đáng giá hơn.

Khi được hỏi về những kỷ niệm du lịch xúc động nhất cùng con trai, Lippe McGraw không nhắc đến những điểm đến cực đoan, mà là những khoảnh khắc thể hiện sự nỗ lực của cả gia đình.

Wilder chụp ảnh cùng mẹ trong chuyến du lịch Thụy Sĩ. Ảnh: Instagram/Jordi Lippe

Tại Singapore, Wilder ngủ gục giữa chuyến khám phá ẩm thực đường phố, nằm gọn trong vòng tay bố. Vài phút sau, cậu tỉnh dậy và bắt đầu thưởng thức các món ăn địa phương không chút do dự.

Khi đến Amsterdam, khi vừa hạ cánh sau chuyến bay đêm, cả gia đình đã lao ngay đến sân vận động của câu lạc bộ bóng đá Ajax. "Đến sân vận động, Wider rạng rỡ hẳn lên", Lippe nói. Cảm giác góp phần tạo nên niềm vui cho con khiến nữ du khách Mỹ "vô cùng xúc động".

Cuộc sống đi khắp thế gian của khách nhí 7 tuổi, bên cạnh những lời khen ngợi và tung hô còn là những lời chỉ trích. Nhiều người nói vợ chồng McGraw "ích kỷ" khi đưa trẻ còn nhỏ đi quá nhiều nơi.

Kaleigh Kirkpatrick, CEO hãng lữ hành The Shameless Tourist, bày tỏ sự cảm thông với các áp lực vợ chồng McGraw đang chịu đựng. Cô cũng từng nghe "đủ mọi ý kiến" khi đưa con gái ba tuần tuổi đi du lịch. Dù vậy, Kirkpatrick khẳng định không có đúng sai trong vấn đề nuôi dạy con vì không có khuôn mẫu chung với các bậc cha mẹ. Mỗi gia đình đưa ra lựa chọn dựa trên giá trị sống, hoàn cảnh, điều họ tin là tốt nhất cho con mình.

Còn theo nhà tâm lý học lâm sàng người Mỹ Michael G. Wetter, xét trên góc độ phát triển, trẻ nhỏ vẫn có thể thu nhận những lợi ích quan trọng từ việc du lịch, ngay cả khi chúng chưa nhớ được rõ ràng mọi trải nghiệm. Tuy nhiên, ông Wetter nhấn mạnh rằng những lợi ích này phụ thuộc rất lớn vào cách gia đình tổ chức chuyến đi.

Khi lịch trình di chuyển quá dày hoặc đòi hỏi quá sức, hệ thống điều hòa căng thẳng của trẻ có thể bị "quá tải", dẫn đến rối loạn giấc ngủ, cáu kỉnh hoặc thậm chí là thụt lùi về mặt phát triển. Điểm cân bằng nằm ở những chuyến đi "phù hợp với giai đoạn phát triển" - khi cha mẹ biết chậm lại, bảo vệ giấc ngủ cho con, dành thời gian nghỉ ngơi, thay vì chạy theo các mục tiêu khoe thành tích du lịch.

Lippe McGraw khẳng định luôn ý thức về sự cân bằng đó. "Trẻ em không cần hiểu hết ý nghĩa của một nơi chúng đến thì nơi ấy vẫn có thể tác động đến chúng", cô nói. Lippe tin rằng được tiếp xúc với môi trường mới đã giúp đứa trẻ học được sự kiên nhẫn, linh hoạt và khơi dậy trí tò mò. Các chuyến đi đã mang lại lợi ích cụ thể với Wilder, khi cậu có thể liên hệ bài học trên lớp với những trải nghiệm thực tế. Thay đổi lớn nhất Lippe nhận thấy ở con trai là sự tự tin.

Cách gia đình McGraw du lịch cũng thay đổi theo quá trình trưởng thành của Wilder. Với họ, khi buông bỏ được suy nghĩ mọi khoảnh khắc của chuyến đi phải thật đẹp để đăng lên Instagram, việc đi du lịch sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Có lần ở London, con tôi chỉ muốn đi bơi. Và cuối cùng đó lại trở thành một trong những ký ức yêu thích nhất của con", Lippe nói.

Sau khi chinh phục 7 châu lục, nhà McGraw chuyển sang ưu tiên cân bằng mong muốn của từng thành viên thay vì chạy theo mục tiêu cụ thể. Hiện tại, chuyến theo dõi khỉ đột trong tự nhiên là mong muốn của Lippe, nơi huấn luyện bóng đá ở châu Âu lại đứng đầu danh sách của Wilder.

"Giờ đây không còn là chuyện kéo một đứa trẻ đi theo nữa mà chúng tôi cùng nhau xây dựng một chuyến đi vừa mang dấu ấn của gia đình vừa của riêng Wilder", Lippe nói.

Anh Minh (Theo NYP)