Cuộc sống của các con Will Smith

Jaden, Willow và Trey nối nghiệp bố - tài tử Will Smith, gặt hái thành công trong âm nhạc và diễn xuất.

Trên Instagram hôm 13/11, tài tử đăng video bài hát anh sáng tác dịp sinh nhật tuổi 31 của Trey Smith, viết: "Con mang đến cho bố những trải nghiệm tuyệt vời nhất, giúp bố cảm nhận được tình yêu đích thực. Bố gặp Chúa qua đôi mắt của con".

Will Smith chúc mừng sinh nhật Trey Ca khúc Will Smith dành tặng Trey Smith. Video: Instagram Will Smith

Diễn viên có ba con gồm Trey, 30 tuổi, Jaden, 25 tuổi và Willow, 23 tuổi. Will và các con có mối quan hệ khăng khít, thường xuyên xuất hiện chung tại các sự kiện. Tất cả nối nghiệp bố và hoạt động nghệ thuật.

Trey Smith

Willard Carroll "Trey" Smith III sinh ngày 11/11/1992, là con đầu lòng của tài tử với vợ cũ Zampino. Từ khi ly hôn năm 1995, Zampino và Will cùng nuôi dạy Trey song anh từng xa cách bố bởi cảm thấy bị phản bội và bỏ rơi.

Thời thơ ấu, anh cũng không thân với mẹ, thất vọng khi cho rằng bà không quan tâm đến cảm xúc của mình. "Mẹ vô tâm với con bởi mẹ cũng làm điều tương tự với bản thân", Zampino giải thích trên Red Table Talk năm 2022. Anh và mẹ giờ đã làm hòa.

Will Smith và các con tại Oscar 2022. Ảnh: AFP

Sau vài năm trục trặc, Trey chủ động hàn gắn tình cảm với tài tử. Năm 1997, Will trình diễn ca khúc Just the Two of Us tặng con, viết cuốn sách cùng tên nói về tình phụ tử của họ. Hiện Trey coi bố là bạn thân và thường xuyên đi chơi. Cả hai có chung đam mê đá bóng, Will thi thoảng tới xem con thi đấu. Trey cũng có mối quan hệ khăng khít với hai em.

Về sự nghiệp, anh lần đầu xuất hiện trên màn ảnh trong All of Us (2003) cùng bố và Jaden, sau đó góp mặt trong The Speech (2008). Khi trưởng thành, anh chuyển hướng sang âm nhạc, làm DJ và phát hành album đầu tay Best Wishes (2020). Với nghệ danh AcE, anh biểu diễn tại nhiều lễ hội âm nhạc trên thế giới. Trey viết trên trang cá nhân rằng "muốn mang đến ánh sáng cho tâm hồn người nghe và giúp họ có khoảng thời gian tuyệt vời".

MV "Find You Somewhere" MV "Find You Somewhere" - ba con của Will Smith phối hợp thực hiện. Video: YouTube Jaden

DJ từng hợp tác Jaden và Willow để phát hành Find You Somewhere. Gần đây, Trey ra mắt hai ca khúc Mom & Babe và Out Of KNoWWhere, kết hợp Ky Almighty trong On the Other Side. Bên cạnh âm nhạc, anh còn thích chơi game, từng tổ chức nhiều sự kiện liên quan. Trên YouTube và Twitch, anh livestream chơi trò chơi bắn súng Fornite.

Jaden Smith

Jaden sinh ngày 8/7/1998, là con của Will và Jada Pinkett Smith. Anh nhanh chóng gia nhập Hollywood, đóng chung với bố trong All of Us và The Pursuit of Happiness (2006) - mang về cho Jaden giải Màn trình diễn đột phá tại MTV Movie & TV Award.

Năm 2010, Jaden gây tiếng vang cùng nhân vật Dre Parker trong Karate Kid. Anh và diễn viên Thành Long phối hợp ăn ý, truyền tải câu chuyện cảm động, nhân văn về tình thầy trò và hành trình phát triển bản thân. Ba năm sau, Jaden gây chú ý khi cùng Will đóng chính After Earth. Bộ phim thất bại ở phòng vé, nhận nhiều lời chê từ giới chuyên môn với 12% "cà chua thối" trên Rotten Tomatoes.

Jaden Smith trong "Karate Kid" Jaden Smith (áo trắng) trong "Karate Kid". Video: YouTube Movieclips

Trong cuốn hồi ký Will, tài tử cho biết dự án là một trong những điều hối hận khi làm cha. "Điều tồi tệ là Jaden bị ảnh hưởng. Jaden đã làm tất cả điều tôi hướng dẫn và tôi khiến con gặp scandal lớn nhất cuộc đời. Chúng tôi chưa bao giờ bàn luận về chuyện này nhưng tôi biết cậu bé thấy bị phản bội, mất niềm tin vào khả năng lãnh đạo của bố", Will viết. Sau đó, Jaden quyết định tự lập.

Hiện anh ưu tiên âm nhạc, đóng vài phim như Life in a Year (2020), Entergalactic (2022). Năm 2017, anh phát hành album đầu tay Syre, kể từ đó ra mắt nhiều hit gồm Icon, BYE. Năm 2022, Jaden được đề cử giải Album của năm tại Grammy với tác phẩm Justice (Triple Chucks Deluxe).

MV "Icon" MV "Icon". Video: YouTube Jaden Smith

Jaden còn được làng mốt đánh giá cao với gu thời trang khác biệt, mặc bất cứ loại trang phục nào miễn anh cảm thấy hứng thú. Tờ Elle nhận xét Jaden là một trong những ngôi sao có phong cách thời trang tiên phong. Theo tạp chí GQ, anh nằm trong danh sách nghệ sĩ nam có gu mặc đẹp nhất.

Vài năm qua, Jaden dần thay đổi hình ảnh, không còn mảnh khảnh như trước. Anh tăng ít nhất 5 kg khi tập luyện và thay đổi chế độ ăn, bổ sung vitamin và protein. Trên Red Table Talk năm 2019, diễn viên Jada Pinkett nói cô và chồng từng lo lắng về cân nặng của con khi thấy Jaden trông kiệt sức.

Anh trải qua mối quan hệ với nhiều người đẹp gồm Kylie Jenner, Sofia Richie. Từ năm 2020, anh hẹn hò người mẫu kiêm ca sĩ Sab Zada song cả hai kín tiếng về chuyện tình, chưa từng công khai nói về nhau. Cặp sao bị bắt gặp đi chơi nhiều nơi như Disneyland, lễ hội âm nhạc Coachella, bãi biển ở California.

Willow Smith

Willow sinh ngày 31/10/2000 tại Los Angeles. Cô sớm vào làng giải trí, tham gia I Am Legend (2007) cùng bố và lồng tiếng cho Madagascar 2 (2008) với mẹ Jada Pinkett. Khi chín tuổi, cô phát hành hit Whip My Hair và ký hợp đồng với hãng Roc Nation của JAY-Z, trở thành nghệ sĩ trẻ nhất từng làm điều này. Năm sau, cô đi lưu diễn cùng Justin Bieber.

Willow Smith và Jaden hồi tháng 6. Ảnh: Louis Vuitton

Dù vậy, việc nổi tiếng sớm khiến cô gặp nhiều căng thẳng, quyết định cạo đầu năm 2012. Theo People, đây là cách để Willow phản kháng. Ban đầu, Will Smith muốn con tiếp tục lưu diễn, phớt lờ mong muốn dừng tour của Willow cho đến khi con gái cạo đầu: "Từ đó, cách nuôi dạy con của tôi thay đổi. Sự việc là một bước chuyển lớn trong cuộc đời tôi, Willow đã cứu rỗi tôi khỏi những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra".

Nhiều năm qua, Willow vẫn hoạt động âm nhạc tích cực, phát hành năm album phòng thu với dự án mới nhất là Coping Mechanism. Năm 2021 và 2022, cô được đề cử Bài hát alternative hay nhất tại MTV Video Music Awards, nhiều năm có mặt trong danh sách nghệ sĩ mới xuất sắc của BET Awards - giải thưởng vinh danh những người Mỹ gốc Phi trong lĩnh vực âm nhạc, diễn xuất, thể thao và giải trí.

Hồi tháng 4, cô cùng Jaden biểu diễn Summertime in Paris tại Coachella, tài tử Will đến cổ vũ hai con. Trên Instagram cá nhân, cô đều đặn đăng video đánh đàn và hát.

Willow và Jaden song ca "Summertime In Paris" Willow và Jaden song ca "Summertime In Paris" ở Coachella 2023. Video: YouTube Bobby Freestone

Năm 2021, ca sĩ công khai là người đa ái - thuật ngữ chỉ người có quan hệ tình cảm hoặc tình dục với nhiều người, có sự đồng thuận của các bên. Mối quan hệ cho phép họ thân mật với nhiều hơn một đối tác mà không phải chia tay những người còn lại. "Tôi muốn yêu một nam và một nữ. Tôi có thể chung thủy với cả hai", Willow nói trên Red Table Talk. Về thời trang, cô theo đuổi phong cách nổi loạn, mạnh mẽ.

Thanh Giang