Cuộc sống của Baggio, Quỳnh Trâm ở Mỹ

Baggio dẫn vợ và con trai sinh đôi gồm Ben và Liam, hiện chín tuổi, đi chơi dịp Giáng sinh, hôm 24/12. Theo diễn viên, ở Mỹ đang có nhiều hoạt động chào năm mới nên hai bé hào hứng khi được bố mẹ dắt đi mua sắm, khám phá.

Năm 2020, họ quyết định sang đây đoàn tụ với bố mẹ, hiện sống chung trong một ngôi nhà gồm ba thế hệ. Quỳnh Trâm cho biết lúc rời showbiz trong nước, ông xã buồn vì còn yêu nghề. Tuy nhiên, gia đình vẫn quyết định đi định cư để các con có tương lai tốt, đồng thời tiện chăm sóc người thân.