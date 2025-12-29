Cuộc sống của Baggio, Quỳnh Trâm ở Mỹ

Baggio dẫn vợ và con trai sinh đôi gồm Ben và Liam, hiện chín tuổi, đi chơi dịp Giáng sinh, hôm 24/12. Theo diễn viên, ở Mỹ đang có nhiều hoạt động chào năm mới nên hai bé hào hứng khi được bố mẹ dắt đi mua sắm, khám phá.
Năm 2020, họ quyết định sang đây đoàn tụ với bố mẹ, hiện sống chung trong một ngôi nhà gồm ba thế hệ. Quỳnh Trâm cho biết lúc rời showbiz trong nước, ông xã buồn vì còn yêu nghề. Tuy nhiên, gia đình vẫn quyết định đi định cư để các con có tương lai tốt, đồng thời tiện chăm sóc người thân.
Thời gian đầu, cặp sao đối mặt nhiều thử thách trong việc thích nghi môi trường mới, nhất là giai đoạn dịch bùng phát. Họ không thể đi làm, suốt ngày ở nhà nên tinh thần bị ảnh hưởng. Cả hai cũng phải học cách dung hòa tính cách, quan điểm khi sống chung với bố mẹ.
"Phải sau hai năm, mọi thứ mới dần được cải thiện. Tôi hiểu gia đình là nền tảng quan trọng của cuộc sống nên mềm mỏng trong ứng xử để tổ ấm được trọn vẹn", Quỳnh Trâm nói.
Khi các con bắt đầu quen với trường lớp, bạn bè, vợ chồng Baggio mở công ty về lĩnh vực giải trí, tổ chức sự kiện. Baggio làm quen với công việc đạo diễn, làm nhà sản xuất, hạn chế xuất hiện trước ống kính hay lên sân khấu như trước.
Ngoài ra, Quỳnh Trâm phát huy khả năng kinh doanh. Gần đây, cô muốn phát triển lĩnh vực ở Việt Nam, Baggio hoàn toàn ủng hộ. Đầu tháng 12, cô về nước xây dựng thương hiệu ở TP HCM, hội ngộ nghệ sĩ Hồng Vân và bạn bè như Liêu Hà Trinh, Thanh Hiền, Sĩ Thanh.
Không còn đóng phim nhưng Baggio đều đặn tham dự các sự kiện ra mắt phim hoặc giới thiệu dự án âm nhạc do bạn bè, đồng nghiệp tổ chức. Vợ chồng diễn viên dự ra mắt phim Lật mặt 8: Vòng tay nắng của vợ chồng Lý Hải, Minh Hà hồi tháng 9.
Họ đưa hai con đến chúc mừng sinh nhật Jiraiya (phải) - con trai của người mẫu Ngọc Quyên - hồi đầu năm.
Vợ chồng Baggio quay video theo xu hướng trên TikTok.
Theo Quỳnh Trâm, nhờ bước vào cuộc sống hôn nhân, vợ chồng cô thay đổi nhiều mặt. Ở tuổi 35, Baggio được bà xã nhận xét trưởng thành, biết ưu tiên cho vợ con nhiều hơn.
Họ giữ "lửa" hôn nhân bằng sự tôn trọng công việc, sở thích cá nhân. Hai con trai là sợi dây giúp cả hai thêm gắn kết tình cảm.
Về kinh tế, vợ chồng Baggio nói không áp lực bởi thu nhập hiện tại đủ lo cho cuộc sống, có thể sắm sửa các món đồ yêu thích. "Chúng tôi không đặt nặng chuyện phải quá giàu bởi nếu mãi lao theo giá trị vật chất sẽ bỏ sót nhiều điều khác. Hiện vợ chồng tôi ưu tiên mọi thứ cho hai con", cô nói.
Baggio thường đưa con đi học mỗi khi Quỳnh Trâm bận hoặc về nước. Ba bố con quấn quýt nhau bởi cô đóng vai khó tính, nghiêm khắc trong nhà.
"Hiện các con sắp bước vào giai đoạn quan trọng của quá trình phát triển, cần sự quan tâm của bố mẹ. Vợ chồng tôi cố gắng sắp xếp công việc để luôn có một trong hai người ở cạnh các bé", Quỳnh Trâm nói.
Cặp sao thường dạy con tìm hiểu văn hóa, cội nguồn. Vào những ngày lễ Tết, cả gia đình diện áo dài, chụp ảnh kỷ niệm.
Khi rảnh, Baggio đưa gia đình dã ngoại hoặc du lịch xa vài ngày. Vợ chồng diễn viên còn có chung sở thích chơi pickleball.
Baggio làm vlog du lịch cho gia đình.
Trong vườn nhà ông bà ngoại của Ben và Liam trồng nhiều loại cây trái như ổi, thanh long, chanh vàng và các loại rau xanh ngắn ngày nên họ có cảm giác gần gũi như đang ở quê nhà. Hai bé thường cùng ông bà, bố mẹ xách bình tưới cây, hoa.
Từ khi sang Mỹ, hai con của cặp sao chưa về nước. Quỳnh Trâm cho biết sẽ thu xếp thời gian đưa các bé về thăm họ hàng vào dịp nghỉ hè sắp tới.
Baggio tên đầy đủ là Saetti Baggio, mang quốc tịch Pháp. Anh có diện mạo điển trai, cao 1,85 m, từng được khán giả là hot boy lúc mới vào showbiz. Diễn viên từng tham gia nhiều bộ phim như Giải cứu thần chết, Thứ ba học trò, Chạm tay vào nỗi nhớ. Trong Cuộc đua kỳ thú mùa đầu tiên năm 2002, Baggio giành quán quân. Sau ồn ào tình cảm lúc chưa kết hôn vào năm 2014, anh sống kín tiếng hơn.
Quỳnh Trâm hơn chồng ba tuổi, từng du học ở Australia và công tác tại sân khấu kịch Hồng Vân, TP HCM. Họ cưới nhau năm 2014. Thời gian này, Baggio được vợ động viên quay lại đóng phim nhưng không gây tiếng vang. Khi hai con được bốn tuổi, họ sang Mỹ sống đến nay.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp