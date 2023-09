Cuộc sống của bà mẹ bốn con Miranda Kerr

Người mẫu Miranda Kerr, 40 tuổi, mang thai con trai thứ tư và bận rộn với cuộc sống bên chồng - tỷ phú Mỹ Evan Spiegel.

Ngày 1/9, Kerr đăng ảnh bụng bầu trên Snapchat, thông báo cô đang mang thai con trai thứ tư. Trước đó, cô có ba bé trai gồm Flynn (12 tuổi), Hart (năm tuổi) và Myles (bốn tuổi). Flynn là con đầu lòng của cô và chồng cũ Orlando Bloom, cả hai bên nhau từ năm 2010-2013. Năm 2017, Kerr kết hôn với tỷ phú Evan Spiegel, có Hart và Myles.

Miranda Kerr đăng hình thông báo mang bầu bé trai thứ tư. Ảnh: Snapchat Miranda Kerr

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue Australia năm 2022, người mẫu nói cô yêu cảm giác được làm mẹ, biết ơn và hạnh phúc khi có ba bé trai khỏe mạnh. Dù bận rộn việc kinh doanh, ưu tiên của Kerr là gia đình. "Hiện tại, điều quan trọng nhất với tôi là gia đình, sau đó đến công việc, công ty của tôi và cuối cùng là bạn bè", cô cho biết.

Trên People, Kerr nói về tình yêu cô dành cho các con: "Tôi cảm thấy tự hào khi có những cậu bé tốt bụng và ngoan ngoãn. Chúng luôn nói mẹ ơi, con yêu mẹ và tôi sẽ đáp mẹ yêu các con hơn". Siêu mẫu nói thêm việc cô yêu thích nhất khi làm mẹ là thấy các con có tính cách và suy nghĩ khác nhau, mỗi bé đều đặc biệt.

Khi mang thai lần đầu, cô thấy khá lo lắng, bỡ ngỡ. Tuy nhiên, lúc mang thai Hart và Miles, Kerr thư giãn và mạnh mẽ hơn nhiều. Người đẹp hiếm khi đăng hình ảnh con trên mạng xã hội cũng như không cùng con xuất hiện trước công chúng.

Giữa năm 2011 - sau khi Flynn ra đời nửa năm, người mẫu nói trên The Daily Telegraph của Australia rằng Flynn trông giống hệt Orlando khi anh còn nhỏ. Cô cũng giải thích tên đầy đủ của con - Flynn Christopher Blanchard Copeland Bloom - được đặt theo tên người yêu thời trung học đã mất vì tai nạn ôtô. "Tôi và Christopher Middlebrook hẹn hò trong hai năm. Sau khi anh qua đời, tôi đã viết bức thư dành cho Chris, nói rằng mong con đầu lòng của tôi sẽ được đặt theo tên anh. Tôi kể với Orlando và anh hạnh phúc với điều đó. Orlando là người đàn ông tốt", cô nói.

Tại sự kiện The Future of Everything của The Wall Street Journal năm 2021, Kerr cho biết cô hạnh phúc khi chồng cũ tìm được người làm anh vui (Orlando đính hôn với ca sĩ Katy Perry năm 2019), bởi khi đó, Flynn sẽ có một gia đình hạnh phúc. Người đẹp và chồng cũ gạt bỏ hiềm khích cá nhân, đặt mong muốn của Flynn lên đầu. Theo tạp chí LVR, hiện Kerr, Spiegel, Katy Perry và Bloom cùng hòa thuận chăm sóc Flynn.

Miranda Kerr và Evan Spiegel hạnh phúc bên nhau sau sáu năm kết hôn. Ảnh: Film Magic

Tháng 5/2018, Hart ra đời, được đặt theo tên của ông nội Spiegel. Kerr nói trên People: "Không có từ ngữ nào có thể diễn tả niềm hạnh phúc của chúng tôi khi chào đón thành viên mới trong gia đình". Tháng 10/2019, Kerr sinh Myles. Vào sinh nhật hai tuổi của con, người đẹp viết trên mạng xã hội rằng cậu bé là thiên thần, mang đến niềm vui và tình yêu cho họ.

Bên cạnh tình cảm dành cho con, Kerr và chồng dành cho nhau nhiều cử chỉ ngọt ngào. Dù bận việc kinh doanh, Spiegel luôn đồng hành vợ tại các sự kiện. Trong cuộc phỏng vấn với tờ LVR, người đẹp nói cô và chồng ưu tiên lối sống lành mạnh, cùng thiền và yoga mỗi ngày. Cả hai đều yêu việc dành thời gian ở bên nhau và với gia đình, vui cười, nghe nhạc, nấu ăn và đi bộ. Vào ngày của cha (17/6) năm 2018, người mẫu cảm ơn Spiegel trên Instagram, nói anh là người chồng tuyệt vời và các con thật may mắn khi có anh.

Miranda Kerr sinh năm 1983 tại Australia. Cô bắt đầu làm mẫu từ năm 13 tuổi và sớm gây chú ý nhờ gương mặt sáng, thân hình đẹp. Năm 2018, cô trở thành người mẫu của Victoria Secret. Từ năm 2008, Kerr luôn ở trong nhóm những người mẫu kiếm tiền giỏi nhất thế giới, theo số liệu của tạp chí Forbes.

Từ khi cưới Evan, cô rút dần khỏi làng mẫu, thỉnh thoảng đi diễn, chụp hình, nhận các hợp đồng ngắn ngày hoặc làm việc gần nhà. Hiện Miranda hài lòng với việc chăm lo cuộc sống gia đình và tập trung phát triển công ty KORA Organics với dòng mỹ phẩm chiết xuất tự nhiên do cô sáng lập.

Miranda Kerr đón sinh nhật 39 Miranda Kerr trong lần đón sinh nhật tuổi 39. Video: Instagram Miranda Kerr

Thanh Giang