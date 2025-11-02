Cuộc sống của 1.700 người trong vùng cô lập

Quảng NgãiSuốt bốn ngày bị cô lập do lở núi, 1.700 người dân ở 5 thôn của xã Ngọc Linh san sẻ lương thực, mót rau rừng và cùng lực lượng chức năng mở đường.

Sáng 1/11, anh Bảo Nguyên cùng nhiều thanh niên thôn Ngọc Nang, xã Ngọc Linh, vẫn tiếp tục dọn dẹp điểm sạt lở cuối cùng để thông tuyến về trung tâm xã.

Rạng sáng 28/10, một tiếng nổ lớn phát ra từ ngọn núi ở thôn Làng Mới ở đông bắc xã Ngọc Linh (huyện Đăk Glei, Kon Tum cũ). Dòng bùn đỏ hơn 3 km cuồn cuộn tràn xuống, chia cắt nhiều tuyến đường liên thôn, làm hư hỏng hệ thống mương dẫn nước.

Trận lở núi khiến thôn Ngọc Nang cùng bốn thôn lân cận Ngọc Lâng, Mô Po, Xa Úa, Tu Răng bị cô lập hoàn toàn, ảnh hưởng đến hơn 430 hộ với 1.700 người dân.

Dân quân, công an cùng người dân xã Ngọc Linh, Quảng Ngãi mở tuyến đường tạm dài 500 m qua khu sạt lở nặng nhất để vào 5 thôn bị cô lập, sáng 31/10. Ảnh: Thông tin Ngọc Linh

"Mưa lớn kéo dài, đất nền dễ đứt gãy khiến nhiều khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở, chúng tôi phải ở trong nhà để an toàn", anh Nguyên nói.

Khu vực không bị mất điện. Nỗi lo lớn nhất của 1.700 người là lương thực. Mưa lớn cả tuần trước đó, nhiều gia đình không thể đi chợ mua dự trữ đồ ăn, thực phẩm cạn kiệt.

Những ngày cô lập, các hộ nghĩ ra sáng kiến góp gạo thổi cơm chung. Nhà có gạo chia bớt cho nhà đã hết. Thiếu thức ăn, họ hái rau trong vườn hoặc lên rừng mót rau dại. "Gia đình tôi 16 người, khó khăn nhất là lương thực, nhưng may mắn được bà con hỗ trợ nên không ai bị đói", anh Nguyên chia sẻ.

145 hộ của thôn Ngọc Lâng cũng trong tình cảnh bị cô lập, giao thương đình trệ. Ông A Bương, Bí thư thôn, cho biết ngoài việc san sẻ đồ ăn, thanh niên trong thôn đã tự tìm cách mở lối đi, dùng cuốc san phẳng những điểm sạt lở nhẹ, làm cầu tạm đi bộ. Với những khu vực sạt lở dài, họ chờ lực lượng chức năng hỗ trợ.

Sáng 31/10, UBND xã Ngọc Linh huy động dân quân, công an cùng người dân mở tuyến đường tạm dài 500 m qua khu sạt lở nặng nhất. Họ chẻ tre, gỗ làm cầu tạm để vận chuyển nhu yếu phẩm. Cùng ngày, xe tải đầu tiên chở hàng hỗ trợ của Sở Công Thương đã đến được đầu điểm sạt lở.

Nghe tin cứu trợ, anh Nguyên, anh A Vang (thôn Ngọc Lâng) cùng nhiều thanh niên trong thôn vượt gần 4 km đường bùn lầy, bám dốc núi để gùi gạo, mì tôm, nước mắm về thôn. "Những đồ cứu trợ kịp thời này vô cùng quý giá, giúp chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn", ông A Bương nói.

Người dân thôn Ngọc Nang, xã Ngọc Linh đi nhận đồ từ thiện ngày 1/11. Ảnh: Mai Vy

Từ 3h sáng 31/10, chị Mai Vy (nhóm Thiện nguyện Kết nối yêu thương) cũng cùng 11 xe bán tải hai cầu chở hơn một nghìn phần quà từ TP Kon Tum lên vùng cô lập.

Đường vào xã Ngọc Linh quanh co, nhiều đoạn sụt lún. Có chỗ đoàn phải bỏ xe, đi bộ vượt dốc bùn, mất gần ba giờ cho vài cây số. "Một số thôn bị mất điện, người dân thắp đèn dầu, đun củi ướt. Tôi ấn tượng hình ảnh người đàn ông khuyết tật chống gậy lội bùn nhận quà, bên cạnh lũ trẻ vui mừng chia nhau gói bánh", chị Vy kể.

Theo chị, mưa lũ đã cuốn trôi hoa màu, trâu bò, nhiều gia đình mất trắng. "Nhưng giữa khó khăn, họ vẫn cùng nhau dọn đường, chia nhau từng lon gạo".

Ông A Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh, cho biết do đường khó đi, người dân phải "tăng bo" (chuyển tiếp), cõng hàng cứu trợ lên núi để phân phát cho các vùng cô lập.

Đến chiều 1/11, các tuyến đường sạt lở nối 5 thôn cơ bản đã lưu thông, người dân có thể đi bộ xuống xã. "Dự kiến ngày mai (2/11), khi máy móc san phẳng đường, người dân có thể di chuyển bằng xe máy", ông Phương nói.

Bốn ngày trong vùng bị cô lập do lở núi Người dân 5 thôn bị cô lập của xã Ngọc Linh đi nhận đồ hỗ trợ của Sở Công thương và các đoàn thiện nguyện, ngày 31/10. Nguồn: Trần Dung

Ngọc Ngân - Quỳnh Nguyễn