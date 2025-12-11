Cuộc sống 'bông hồng Đài Loan' khi làm dâu gia tộc giàu có

Quách Bích Đình, diễn viên được mệnh danh "bông hồng lai" Đài Loan, tiết lộ không đi làm, nhận nhiều tài sản từ mẹ chồng.

Theo Ettoday, người đẹp 41 tuổi nhận nhiều sự chú ý khi tham gia sự kiện ở Đài Bắc hôm 10/12, nhằm quảng cáo cho một thương hiệu về làm đẹp. Lần hiếm hoi cô xuất hiện công khai ở Đài Loan kể từ khi kết hôn với diễn viên Hướng Tá năm 2019.

Quách Bích Đình tại sự kiện tháng 12/2025 Bích Đình tại sự kiện ngày 10/12. Video: Ettoday

Diễn viên nói cô hầu như sống ở Đài Loan nhưng "lười nhận công việc", vì thế phần lớn thời gian quanh quẩn trong nhà. Cô cảm thấy thoải mái nhất khi ở nơi quen thuộc, chăm sóc con cái, nuôi thú cưng. Chồng của Quách Bích Đình làm việc ở nhiều thành phố tại Trung Quốc, thi thoảng về thăm vợ con. Diễn viên không cảm thấy khó chịu vì vợ chồng xa cách, chỉ quan tâm việc chồng có thường gọi video nói chuyện với các con hay không. Nếu Hướng Tá ít liên lạc với con, Quách Bích Đình sẽ nhắc nhở chồng.

Cha mẹ chồng của Quách Bích Đình là Hướng Hoa Cường - Trần Lam, được mệnh danh "trùm showbiz", ông bà sống ở Hong Kong. Diễn viên cho biết trước khi cưới, cô nói rõ với nhà chồng bản thân thích sống ở Đài Bắc, cha mẹ chồng không phản đối, để Quách Bích Đình quyết định nơi ở.

Quách Bích Đình và chồng, Hướng Tá. Ảnh: Ettoday

Người đẹp lần đầu xác nhận "mẹ chồng gửi rất nhiều tiền" cho cô chăm lo gia đình. Trong video trên trang cá nhân, Trần Lam từng nói con dâu cưu mang hàng trăm động vật bị bỏ rơi. Muốn giúp đỡ con dâu, Trần Lam mua đất để con và kiến trúc sư thiết kế nơi ở cho vật nuôi. Bà còn mua vài bất động sản khác, đều gần nhà thông gia, tặng Quách Bích Đình.

Trần Lam cho biết bà mong thế gian không có xung đột mẹ chồng - con dâu. "Không làm khó con dâu chính là không làm khó con trai của mình. Mẹ chồng cũng đừng can thiệp nhiều đến chuyện của gia đình con, tốt nhất cũng đừng sống chung", bà nói.

Quách Bích Đình phủ nhận tin đồn "bị mẹ chồng ép buộc sinh con". Cô nói sinh hai em bé trước hết vì khao khát của bản thân. Các con của cô lên năm và ba tuổi, học trường quốc tế.

Quách Bích Đình và mẹ chồng, Trần Lam. Ảnh: Red Note

Tại sự kiện, diễn viên tiết lộ lớn lên trong gia đình bình thường, trước đây cha mẹ bán sữa đậu nành. Bà Trần Lam nổi tiếng trong làng giải trí nên từ nhỏ, cô biết tên tuổi bà, cảm nhận nhà sản xuất là người phụ nữ sang trọng, toát vẻ phú quý. Thi thoảng lướt mạng xã hội, diễn viên đọc các bình luận "Quách Bích Đình ngày càng giống Trần Lam", cô thấy vui nếu giống mẹ chồng ở dung mạo phú quý.

Quách Bích Đình mang hai dòng máu Mỹ - Đài Loan, nổi tiếng với loạt phim Tiểu thời đại. Cô còn là người mẫu, từng đắt show quảng cáo nhờ vẻ đẹp lai. Người đẹp kết hôn với Hướng Tá - con trai Trần Lam - năm 2019, từ đó ngừng đóng phim, làm người mẫu. Trên BTV, Hướng Tá từng nói vợ từ chối nhiều lời mời công việc vì gia đình, kinh tế do anh gánh vác. Do bận rộn, anh ít có thời gian về Đài Loan đoàn tụ vợ con.

Hướng Hoa Cường Thần Bài 1991 Hướng Hoa Cường (xuất hiện từ giây thứ hai) trong "Thần bài" 1991. Video: QQ

Trần Lam và chồng - Hướng Hoa Cường - là những nhà sản xuất phim thế lực của làng giải trí Hoa ngữ. Ông Hướng xuất thân gia đình xã hội đen, cha ông - Hướng Tiền (1907-1975) - là người thành lập Tân Nghĩa An - băng đảng xã hội đen lớn nhất Hong Kong. Thập niên 1980-1990, thành viên của Tân Nghĩa An gần 100 nghìn người. Sau khi Hướng Tiền qua đời, con trai ông là Hướng Hoa Ba tiếp quản băng đảng. Sau này, Hướng Hoa Ba đến với Phật giáo, chán ghét cảnh chém giết giữa bang phái nên dần rút lui.

Vợ chồng Hướng Hoa Cường từng đầu tư, sản xuất hàng chục phim ăn khách, như Thần bài 1989, Thánh bài, Trạng nguyên Tô Khất Nhi, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1993, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương.

Như Anh (theo Ettoday, Mango TV)