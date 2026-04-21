Cuộc sống bình lặng của nghệ sĩ Lê Vi ở Pháp

Nghệ sĩ Lê Vi, 58 tuổi, đọc sách, nấu ăn, chăm sóc cây cối trong nhà vườn 4.000 m2 của gia đình ở thành phố Amboise.

Những ngày này ở Pháp, Lê Vi thỉnh thoảng được bạn bè gửi cho xem những hình ảnh, video cũ, nhân dịp bốn thập niên thành lập Nhà hát Nghệ thuật Đương đại, nơi chị từng gắn bó. Nghệ sĩ nhớ đến nhiều kỷ niệm, trong đó có buổi biểu diễn cuối cùng vào năm 2006. Khi ấy, Lê Vi thực hiện tiết mục múa Chim công như một lời tri ân dành cho nhà hát, cũng là lời chào khép lại hành trình chị gắn bó với sân khấu và khán giả.

Diễn viên Lê Vi trong vườn nhà.

Nghệ sĩ sang Pháp tính đến nay là 20 năm. Trước đó ba năm, chị đi về giữa hai nước. Năm 2005, chị để con đầu lại Pháp cho bố mẹ chồng chăm sóc, mang theo con thứ hai mới một tuổi về nước đóng phim Đèn vàng, Miền quê thức tỉnh. Đến năm 2006, Lê Vi nghĩ rằng không thể để gia đình chia cắt, mỗi người một nơi nên quyết định sang đoàn tụ.

Chồng Lê Vi là Cyril Lapointe, tốt nghiệp ngành lịch sử nghệ thuật tại Trường Louvre, đam mê văn hóa Việt. Thời gian sang Việt Nam làm việc, anh thuê một phòng trong nhà diễn viên Lê Vân - chị gái Lê Vi, sau đó quen và yêu chị.

Những ngày đầu ở xứ người, nghệ sĩ gặp khó khăn khi xa bố mẹ, hai chị gái, xa mảnh đất Hà Nội gắn bó nhiều năm. Nhờ sự động viên của chồng cùng niềm vui bên các con, nghệ sĩ dần ổn định tinh thần và thích nghi với cuộc sống mới.

Một góc vườn nhà nghệ sĩ Lê Vi ở Pháp Một góc vườn nhà Lê Vi ở Pháp.

Lê Vi nói mình may mắn vì tìm được người bạn đời tâm lý, thấu hiểu. Cả hai đồng điệu bởi cùng lớn lên trong gia đình trí thức, có chung tình yêu với nghệ thuật. Khi nghệ sĩ sang Pháp, chồng trở thành trụ cột kinh tế gia đình, còn chị chỉ ở nhà vun vén tổ ấm. "Hơn 20 năm bên nhau, anh chưa từng để tôi lo lắng hay ghen tuông vì điều gì. Anh chỉ đi làm và biết đến vợ con", diễn viên nói.

Hiện con trai cả của chị 31 tuổi, con trai thứ hai 22 tuổi, còn con gái út sắp tròn 18. Cả ba con của nghệ sĩ đều không theo nghệ thuật. Chị từng tạo điều kiện cho con tham gia một số lớp học, sinh hoạt sân khấu nhưng không ai bộc lộ đam mê, năng khiếu đặc biệt, chỉ dừng ở mức trải nghiệm. Bù lại, dù lớn lên ở Pháp, cả ba đều nói tốt tiếng Việt. Theo chị, việc dạy tiếng mẹ đẻ giúp các con nhớ về nguồn cội, đồng thời là sợi dây kết nối giữa chị và bọn trẻ.

Hàng ngày, nghệ sĩ dành nhiều thời gian đọc sách, làm vườn. Chị trồng nhiều loại hoa, rau xanh, trong không gian được chị gọi là khu vườn cổ tích. Ngoài ra, chị chăm chút một homestay trong khuôn viên nhà. Những lúc rảnh, chị và chồng tham gia câu lạc bộ đi bộ cùng một số người bạn.

Mỗi dịp Tết, Lê Vi đều dành thời gian về Việt Nam thăm người thân. Sau tết Nguyên đán, chị cùng chị gái Lê Khanh, Lê Vân đưa mẹ - nghệ sĩ Lê Mai, 88 tuổi - đi du lịch. Năm ngoái, mẹ chị bị ốm, sức khỏe, trí nhớ đều giảm sút. Vì thế, chị và hai chị gái luôn muốn ở bên bà nhiều nhất để trò chuyện, khơi gợi những kỷ niệm đẹp của gia đình.

Nghệ sĩ Lê Vi bên mẹ.

Gần ngày Lê Vi trở lại Pháp, bà luôn than thở buồn chán vì sắp xa con gái. Nghệ sĩ động viên: "Sang năm Vi lại về, mà Vi đi là mẹ lại quên ngay ấy mà", bà đáp: "Quên thì giở ảnh ra xem, quên thế nào được". Bà còn nhất quyết muốn ra sân bay tiễn con, nhưng các con đều khuyên để bà ở nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng ngay sau khi nghệ sĩ Lê Khanh tiễn em gái trở về, bà đã không còn nhớ việc con gái út vừa rời đi. Lê Vi nghĩ đó cũng là điều may mắn bởi mẹ sẽ không phải buồn vì nhớ chị.

Xa người thân nhưng Lê Vi nói chị hạnh phúc nhờ học được cách sống chậm. "Trước đây, tôi thường quan tâm người khác nhìn nhận mình ra sao. Nhưng hiện tại, tôi không còn đặt nặng ánh nhìn bên ngoài mà học cách làm hài lòng chính mình, cảm nhận mọi thứ nhẹ nhàng, chậm rãi hơn", diễn viên nói.

Ngẫm lại chặng đường cũ, nghệ sĩ cảm thấy may mắn vì được sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật và được cháy hết mình với nghề trong những năm tháng đẹp nhất. Lê Vi là con nghệ sĩ kịch nói Trần Tiến và Lê Mai, em diễn viên Lê Khanh, Lê Vân. 10 tuổi, Lê Vi bắt đầu được bố mẹ cho đi học múa. Khả năng của chị bộc lộ khi được chuyên gia Nga đào tạo những năm 1980. Tốt nghiệp, chị làm việc ở Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam. Sau đó, nghệ sĩ Trần Bình mời Lê Vi về công tác tại Nhà hát Nghệ thuật đương đại để múa đôi cùng ông. Những năm 1990, chị được nhà hát giao học lại điệu múa Chim công của nghệ sĩ Trung Quốc Dương Lệ Bình, sau đó được cử đi thi và đoạt giải cao nhất cuộc thi múa toàn quốc Tài năng trẻ.

Với phim ảnh, Lê Vi cũng gặt hái nhiều thành công. Tám tuổi, chị được người quen mời đóng vai nhỏ trong phim Sao Tháng Tám, cát-xê là tờ tiền 5 hào cùng một gói bánh quy. 15 tuổi, chị đóng vai phụ phim Tình yêu và khoảng cách, nghệ sĩ Thanh Quý diễn chính. Sau này, chị bén duyên với các phim Chiếc bình tiền kiếp, Truyện cổ tích tuổi 17. Khi quay Cây bạch đàn vô danh năm 1994, Lê Vi đang mang bầu nhưng vẫn thực hiện các cảnh nhân vật bê vác đất. Vai diễn mang lại cho chị giải thưởng Bông Sen Vàng dành cho nữ chính.

Lê Vi trong phim 'Cây bạch đàn vô danh' Nghệ sĩ Lê Vi và Hồng Sơn đóng hai con người cô đơn trong chiến tranh, dần nảy sinh tình cảm với nhau ở phim "Cây bạch đàn vô danh". Video: VFS

Rời sân khấu múa và điện ảnh ở tuổi 38, khi cơ hội vẫn rộng mở, Lê Vi không xem đó là sự dang dở. Với chị, đó là một lựa chọn nhẹ nhàng và trọn vẹn bởi trong chặng đường đã qua, chị không còn vai diễn nào khiến mình khao khát chinh phục thêm, lựa chọn vun vén gia đình. "Nếu một ngày nào đó xuất hiện cơ hội phù hợp, biết đâu tôi sẽ trở lại. Còn hiện tại, tôi thấy như vậy là đủ", nghệ sĩ nói.

Hà Thu

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp