Cuộc sống bí mật của nữ tù nhân vượt ngục trong 32 năm lẩn trốn

MỹNhận án 99 năm tù vì tội giết người ở tuổi 21, Margo Freshwater trèo rào trốn khỏi nhà tù, trở về quê cũ sinh sống mà không bị phát hiện suốt 32 năm.

Ngày 19/5/2002, một gia đình bước ra khỏi câu lạc bộ thể dục ở Columbus, bang Ohio. Với bất cứ ai đi ngang qua, đó là một cảnh tượng rất đời thường: một người bà đang bế cháu trai, đi bên cạnh chồng, con trai và con dâu.

Nhưng những cảnh sát mặc thường phục chờ sẵn gần đó biết rõ sự thật rằng nhiều thập kỷ trước, người bà này bị kết tội giết người và nhận án 99 năm tù. Bà ta đã trốn thoát khỏi nhà tù, sống hàng chục năm dưới danh tính giả.

Gia đình chỉ biết bà ta với cái tên Tonya Hudkins McCartor, hoàn toàn không hay biết về quá khứ phạm tội. Cảnh sát tiết lộ tên thật của Tonya là Margo Freshwater, nữ tù vượt ngục đã giấu kín bí mật khủng khiếp suốt 32 năm.

"Việc Margo Freshwater trốn thoát khỏi nhà tù, lẩn trốn thành công, sống một cuộc sống bình thường và không bị phát hiện là điều không thể tưởng tượng nổi", Rodney Hoevet, trợ lý giáo sư tâm lý học pháp y tại Đại học Maryville ở thành phố St. Louis, bang Missouri cho biết.

Chuỗi tội ác cùng người tình

Năm 1966, Margo 18 tuổi, bỏ học cấp ba và vướng vào mối quan hệ tình ái với một luật sư 38 tuổi tên là Glenn Nash, đang bị Hiệp hội Luật sư Memphis điều tra về hành vi sai trái pháp lý.

Theo cáo trạng, vào tháng 12/1966, cặp đôi cùng thực hiện loạt vụ cướp ở ba tiểu bang, bắn chết một nhân viên cửa hàng rượu ở Tennessee, một tài xế taxi ở Mississippi và một nhân viên cửa hàng tạp hóa ở Florida.

Glenn bị coi là không đủ năng lực hầu tòa do mắc chứng tâm thần phân liệt, nhưng các công tố viên ở Mississippi và Tennessee vẫn tiếp tục xây dựng hồ sơ chống lại Margo. Thiếu nữ khẳng định không bắn ai và chỉ đi cùng Glenn vì bị dọa giết. Công tố viên lập luận rằng Margo là đồng phạm trong các vụ giết người, bất kể ai đã bóp cò.

Margo bị xét xử hai lần ở Mississippi, nhưng cả hai phiên tòa đều kết thúc mà bồi thẩm đoàn không đạt được đồng thuận. Tuy nhiên, ở Tennessee, Margo bị kết tội giết người và nhận án 99 năm tù.

Margo Freshwater sau khi bị bắt, ngày 27/12/1966. Ảnh: Cleveland

Ngày 4/10/1970, khoảng 18 tháng sau khi bắt đầu thụ án, Margo cùng một bạn tù đã trèo rào trốn khỏi nhà tù dành cho phụ nữ ở Nashville, Tennessee và xin đi nhờ xe của một tài xế xe tải. Sau vài ngày, hai người đến Baltimore và tạm biệt tại đó.

Đầu những năm 1990, cảnh sát bắt lại được người phụ nữ kia ở Chicago, nhưng Margo vẫn biệt tăm tích.

Cuộc sống mới sau vượt ngục

Sau khi tẩu thoát, Margo biến mất khỏi tầm mắt chính quyền. Thực tế, bà ta lên tàu về quê nhà ở Ohio, xây dựng cuộc đời mới với cái tên "Tonya Myers", sống và làm việc cách ngôi nhà từng ở thời thơ ấu chỉ vài dặm. Thời đó, thủ tục xin cấp thẻ An sinh xã hội dễ dàng hơn nhiều.

Margo làm nhiều công việc như phục vụ bàn, nhân viên pha chế rượu và quản lý câu lạc bộ đồng quê. Sau này, bà ta được cấp phép bán bảo hiểm và bất động sản.

Margo chưa bao giờ liên lạc với bất kỳ người bạn cũ hay thành viên gia đình nào. Trong vài lần hiếm hoi tình cờ gặp người quen, họ dường như không nhận ra bà ta. Gia đình làm thủ tục xin chính quyền công nhận Margo đã chết về mặt pháp lý vào năm 1984.

Theo tiến sĩ Leslie Dobson, nhà tâm lý học lâm sàng và pháp y, qua nhiều năm, Margo đã trở thành bậc thầy về "ngụy trang xã hội". Bà ta duy trì vẻ ngoài bình dị, đời thường và không bao giờ thu hút sự chú ý. "Bạn không trốn bằng cách trở nên vô hình, mà trốn bằng cách trở nên bình thường đến mức dễ bị lãng quên", Dobson nói.

Margo thậm chí còn đi nghỉ nhiều lần ở Tennessee, nơi bà ta bị liệt vào danh sách tội phạm bị truy nã gắt gao nhất.

Margo có hai con với hai người đàn ông khác nhau trước khi kết hôn với người chồng đầu tiên, Joe Hudkins, và sinh con thứ ba. Joe qua đời vì ung thư năm 1988.

Cuối những năm 1990, Margo tham gia dịch vụ hẹn hò qua điện thoại và gặp người chồng thứ hai là tài xế xe tải đã ly hôn Daryl McCartor. Khi đó, Margo khoảng hơn 50 tuổi, có ba con và ba cháu. Cuộc hôn nhân thứ hai mới được 18 tháng thì Margo bị cảnh sát bắt và bại lộ quá khứ.

Sai lầm dẫn đến bắt giữ

Margo đã lẩn tránh chính quyền hơn ba thập kỷ, nhưng cảnh sát chưa bao giờ ngừng tìm kiếm bà ta.

Công tố viên bang Ohio cho biết Margo chưa bao giờ có ý định thay đổi ngoại hình, nhưng bà ta đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Các điều tra viên ở Tennessee đã tìm kiếm những phụ nữ có ngoại hình và độ tuổi tương tự Margo, và dựa trên tin báo rằng bà ta từng sử dụng bí danh Tonya trong quá khứ, họ tiến hành kiểm tra giấy phép lái xe định kỳ.

Nhà chức trách có bước đột phá khi nhập ngày sinh của Margo vào cơ sở dữ liệu thống kê dân số quốc gia. Thật bất ngờ, một cái tên xuất hiện: Tonya Hudkins McCartor, sống ngay ngoại ô Columbus, Ohio. Khi các điều tra viên so sánh ảnh trên bằng lái xe của Tonya ở Ohio với ảnh chụp hồ sơ tội phạm của Margo, họ đã rất sốc khi thấy hai phụ nữ này giống nhau "như chị em sinh đôi", chỉ có điều một người trông giống phiên bản lớn tuổi hơn của người kia.

Qua điều tra, cảnh sát tin chắc rằng Tonya chính là Margo và đã thuyết phục được thẩm phán cấp lệnh khám xét để lấy dấu vân tay. Đứng trước cảnh sát, Margo ôm tạm biệt gia đình và nói: "Tôi luôn lo sợ ngày này sẽ đến".

Diện mạo biến đổi sau nhiều năm của Margo Freshwater. Ảnh: Criminallylisted

Kết quả đối chiếu dấu vân tay trùng khớp. Margo thừa nhận danh tính thật và được đưa trở lại nhà tù dành cho phụ nữ ở Tennessee, nhưng lần này bà ta bị giam giữ trong khu biệt giam có mức an ninh tối đa, tách biệt với các tù nhân khác. Thẩm phán ra lệnh cho Margo phải chấp hành nốt phần còn lại của bản án 99 năm ban đầu, cộng thêm một năm vì tội trốn tù.

Gia đình mới của Margo tỏ ra khó chấp nhận rằng người vợ, người mẹ và người bà mà họ thân quen lại là một kẻ giết người bị kết án. "Cô ấy là người tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không thể tưởng tượng được cô ấy lại làm bất cứ điều gì gây đau khổ hay tổn hại cho người khác", Daryl McCartor, người chồng thứ hai, chia sẻ với truyền thông.

Bản án mới sau kháng cáo

Margo tiếp tục khẳng định vô tội, luật sư bào chữa lập luận rằng "bản chất thực sự của Margo được thể hiện qua cuộc sống sau khi trốn thoát". Trong khi đó, Glenn đã được thả tự do vào năm 1983 sau nhiều năm điều trị tại các bệnh viện tâm thần.

Margo và các luật sư kháng cáo bản án năm 1969, lập luận rằng các công tố viên đã che giấu bằng chứng quan trọng trong vụ án: bức thư từ một tù nhân khẳng định rằng Glenn đã thú nhận sát hại nhân viên cửa hàng rượu một mình.

Tháng 5/2011, Tòa Phúc thẩm Hình sự Tennessee đảo ngược bản án của Margo và ra lệnh xét xử lại. Trong khi chờ xét xử lại, Margo đồng ý "thỏa thuận nhận tội theo kiểu Alford" với các công tố viên. Theo đó, bị cáo được phép khẳng định sự vô tội trong hồ sơ tòa án, nhưng phải chấp nhận chịu phạt và thừa nhận rằng phía công tố có đủ chứng cứ buộc tội.

Theo thỏa thuận này, Margo bị kết án 25 năm tù, được trừ đi thời gian đã thụ án và xem xét giảm nhẹ nhờ cải tạo tốt. Tháng 11/2011, Margo được trả tự do.

Ngay trước khi Margo được thả, Daryl McCartor tiết lộ với truyền thông rằng họ hy vọng sẽ nối lại cuộc hôn nhân dang dở sau khi bà chính thức đổi tên thành Tonya. "Chúng tôi kết hôn để cùng nhau trải qua những điều tốt đẹp cũng như khó khăn. Điều khó khăn đã đến trước. Giờ đây, chúng tôi đang hướng tới những điều tốt đẹp hơn", ông McCartor chia sẻ.

Kể từ khi ra tù, Margo sống khép kín và tránh xa mọi sự chú ý.

Tuệ Anh (theo AETV, The Guardian)